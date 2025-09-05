Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit
Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?
Elon Musk se přiblížil cíli, který si vytyčil, a který se stal předmětem vyhrocených sporů. Ale zároveň se mu cíl vzdálil. Tesla navrhla novou dohodu o jeho odměnách, potenciálně v hodnotě okolo 1 bilionu dolarů – což je podle amerických médií bezprecedentně obří balík v korporátním prostředí.
Nebude to ale úplně zadarmo. Dlouho očekávaný návrh, vytvořený tak, aby motivoval Muska vést Teslu po mnoho dalších let, stanovuje sérii ambiciózních milníků, které musí splnit, aby získal celou částku. Patří mezi ně například rozšíření začínajícího robotaxi byznysu Tesly, humanoidních robotů Optimus a zvýšení tržní hodnoty společnosti alespoň na 8,5 bilionu dolarů z dnešního bilionu. Plán je rozložený na deset let.
Dodatečné akcie, které by Musk mohl získat, by podle podmínek uvedených v pátečním dokumentu Tesly pro akcionáře zvýšily jeho podíl ve výrobci elektromobilů minimálně na 25 procent. Musk ńěkolikrát veřejně uvedl, že si přeje právě takto velký podíl.
„Udržet si Elona a motivovat ho je zásadní pro to, aby se Tesla stala nejhodnotnější firmou v historii,“ uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová v dopise investorům. Balíček je podle ní „navržen tak, aby spojil mimořádnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře s pobídkami, které dostanou maximální výkon od našeho vizionářského lídra.“
Představenstvo zdůraznilo, že Muskova motivace je v souladu se zájmy investorů, a pokud by růst Tesly ustal, nedostane nic. Ovšem velikost balíku podle amerických médií pravděpodobně znovu oživí ostrou debatu o příjmech nejbohatšího muže světa.
Muskova dohoda o odměně z Tesly z roku 2018 byla po vleklém soudním sporu zrušena soudcem v Delaware. Musk mezitím nashromáždil jmění ve výši 374 miliard dolarů ze svého podílu v Tesle a podílů ve společnostech SpaceX, xAI, Neuralink a The Boring Company.
Musk opakovaně vyhrožoval, že se Tesle bude méně věnovat nebo ji dokonce opustí, pokud dohodu nedodrží a nedostane větší hlasovací práva.
Současná soutěž pro Muska ovšem není žádným jednoduchým cílem. Tak velkou tržní hodnotu, co po něm akcionáři chtějí, nemá ani zdaleka žádná firma na světě. Nejhodnotnější Nvidia je aktuálně poloviční. Aby cíle dosáhl, Musk musí firmu deset let řídit.
I Muskův balíček z roku 2018 byl rovněž považován za nedosažitelný, ale nakonec se stal skutečností - hodnota Tesly vzrostla z 59 miliard dolarů na více než 650 miliard. Musk na tom získal 56 miliard dolarů v akciových opcích – největší odměnu v historii. Jenže, kontroverzní balík byl loni zrušen soudcem v Delaware, který po sedmiletém soudním sporu rozhodl, že jeho velikost je nepřiměřená a že představenstvo příliš podléhá Muskovi. Tesla se proti rozhodnutí odvolala k nejvyššímu soudu státu a zároveň přesunula své sídlo do Texasu.
