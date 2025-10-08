Zrady na voličích se nedopustíme. Nikdo z končící vlády nebude s Babišem jednat o koalici, řekl Fiala
Žádná ze současných vládních stran se nechystá jednat o koalici s hnutím ANO, aby zabránila vstupu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) do vlády. Po středečním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by takový krok představoval „zradu voličů“. Fiala označil za nebezpečné, pokud by SPD získala ve vládě jakékoli silové ministerstvo – ať už vnitra, nebo obrany. „Takové strany ve vládě být nemají,“ uvedl.
Před svěřením ministerstva obrany SPD varoval také předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Fialy by případné jednání s ANO nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) výrazem odpovědnosti, ale „zradou voličů“. „Žádná ze stran současné vládní koalice k takovéto zradě připravena není a neučiní takový krok,“ řekl premiér.
Šéf SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že by jeho hnutí v případě účasti ve vládě usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Důvodem má být mimo jiné jeho vlastní stíhání v kauze loňských předvolebních plakátů SPD. Okamurovo vyjádření ostře kritizovali politici napříč spektrem, včetně předsedy ANO Andreje Babiše, který označil výrok za „velmi nevhodný“. Podle spekulací médií by proto SPD mohla místo vnitra získat resort obrany.
Politika je jízda na divokém koni, ten zběsile skáče, politik ho nijak neřídí, jen se snaží chvíli udržet v sedle, než ho shodí. U sestavování vlády je zajímavá otázka, co je vlastně vhodná kvalifikace a jaké schopnosti má mít člověk, aby slušně zvládl odehrát roli ministra. Nejde mi až tolik o jednotlivá jména, ale o zamyšlení nad tím, co by ti ministerští kandidáti měli aspoň elementárně umět, aby hned neshořeli jak papír.
David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou
Fiala zdůraznil, že nezáleží na tom, které ministerstvo by SPD obsadila. „Oboje je nebezpečné. Takové strany nemají ve vládě být,“ řekl. Podle něj se strany vyjednávající o vládě snaží navenek působit státotvorně, ale „občas jim ujede“ a ztratí dekorum, jako se to podle premiéra stalo Okamurovi. „Je zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě. Budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet,“ dodal.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sociálních sítích uvedl, že by svěřit obranu SPD znamenalo vážné riziko. „Jejich dosavadní postoje naznačují, že by výrazně oslabili naši bezpečnost, vnesli do budování obrany chaos a pravděpodobně zastavili i takzvanou muniční iniciativu. Vzhledem k mnoha proruským postojům SPD navíc existuje riziko úniku citlivých informací do Ruska,“ napsal.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zradu naopak páchají politici ANO, kteří před volbami spolupráci se SPD kategoricky vylučovali. „Navíc velmi pravděpodobně budeme mít premiéra, u kterého odvolací soud potvrdil, že spáchal dva trestné činy. To se ve veřejné debatě úplně pomíjí,“ podotkl. Zároveň kritizoval, že Andrej Babiš zve státní úředníky na schůzky do centrály ANO na Chodově. „Takové jednání by se mělo odehrávat ve Sněmovně nebo na příslušných úřadech,“ dodal.
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek
