Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Možnost vlastnit osobní soukromý automobil je jednoznačně tím největším výdobytkem svobody jednotlivce v historii lidstva. Toto napsal šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka v dokumentu strany zvaném Základní ideová východiska. S touto hodnotovou výbavou by rád zamířil na ministerstvo životního prostředí. Má to samozřejmě všechny znaky provokace připravené pro sociální sítě, aby se „slušní lidé“ a odborníci pohoršovali a protagonisté tohoto pranku se tomu u pivka smáli. Což už se děje.

Motoristé považují ekologii za zelené šílenství. Mají evidentně za to, že ani ostatní lidé o zdravé životní prostředí nestojí, že považují za důležitější chlapácky tunit velká čoudící auta a jako jeden z miliardářských sponzorů strany svištět na mizerných českých dálnicí v noci rychlostí 180 kilometrů za hodinu - ačkoli má Česko v EU nadprůměrný počet dopravních nehod včetně smrťáků. Co k té 180tce ještě navrhnout toleranci alkoholu, dejme tomu, na jeden a půl promile?

Motoristé podle dosavadních výroků a kusých informací ve svém programu nechat přírodu především sloužit zájmům průmyslu, opustit zelenou energetiku ve prospěch fosilní, dovolit vytěžovat lesy i rušit národní parky. „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic,“ prohlásil onehdá Macinka a právem zvítězil v anketě Zelená perla za nejvíce antiekologický výrok. 

Nápad dát šéfa strany popírající klimatickou změnu na ministerstvo životního prostředí je jak z Trumpovy kuchyně. Jako když americký prezident, jen aby naštval intelektuální elitu, jmenoval na místo ministryně školství manželku MMA magnáta nebo když posílá armádu do shodou okolností demokratických měst. Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

A jen tak na okraj, mít auto není vrchol svobody. S osobákem jezdí lidé v Bělorusku i Severní Koreji a jezdili i v komunistickém Československu. Za zadrátovanými hranicemi.

Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Poslanec Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo

„V takové vládě bych neseděl,“ konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.

„Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná,“ uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.

Setkání Realitního Clubu
video

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zdvořilá schůzka

Macinka v souvislosti se spekulacemi ohledně jmen řekl, že se situace vyvíjí každým dnem a bylo by neseriózní cokoli zveřejňovat. Usměrňoval také pondělní Turkovo vyjádření. „Řekl, že pan Macinka by byl skvělým nebo perfektním ministrem životního prostředí a stejně tak Oto Klempíř skvělým nebo perfektním ministrem kultury. To bych určitě podepsal. Máme tady 13 odborníků v každé oblasti. Jsou to fakticky lídři a každý z nich by mohl být ministrem. Ale v tuto chvíli by bylo předčasné kohokoli určovat na nějaké pozice, respektive zveřejňovat tyto věci do té doby, než dojde k uzavření těch jednání,“ uvedl.

Advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nová poslankyně Renata Vesecká (za Motoristé) dnes nechtěla komentovat, zda se zvažuje i možnost, že by se stala budoucí ministryní spravedlnosti. Uvedla však, že by i ve Sněmovně chtěla působit v oboru, kterému se celoživotně věnuje. „Mojí oblastí by rozhodně měla být oblast práva a bezpečnosti,“ řekla.

Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.

Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.

Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň

Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká průmyslová výroba zaznamenala letos v srpnu nečekaný propad, čítající meziročně 1,3 procenta. Jde o první letošní pokles průmyslové výroby v meziročním vyjádření.

Důvodem je odeznívání efektu předzásobování amerických firem a domácností v souvislosti s mimořádně vysokými cly, která tamní administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos postupně zavedla.

V srpnu se nedařilo těm segmentům průmyslové výroby, které jsou poměrně silně závislé na zahraniční poptávce, jako je výroba počítačů a elektroniky a také strojů a automobilů. Nové zakázky ze zahraničí navíc klesly o výrazných 6,3 procenta v meziročním vyjádření, což napovídá, že situace se jen tak k lepšímu nezvrátí.Tuzemské zakázky klesly též, i když méně výrazně, a to o 4,1 procenta.

Za celé třetí čtvrtletí je třeba počítat s mezikvartálním poklesem průmyslové výroby kolem jednoho procenta, který tak bude kontrastovat s mezičtvrtletním růstem ve druhém kvartále. Potvrzuje to, že Trumpova cla si svoji daň budou vybírat právě spíše až ve druhém pololetí letošního roku, kvůli odeznění efektu předzásobení. 

Evropský automobilový průmysl je pod tlakem

Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád

Trhy

Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Vlastislav Bříza

Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí

Leaders

Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.

Tereza Zavadilová, Stanislav Šulc

Přečíst článek

 

 

