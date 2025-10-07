Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Možnost vlastnit osobní soukromý automobil je jednoznačně tím největším výdobytkem svobody jednotlivce v historii lidstva. Toto napsal šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka v dokumentu strany zvaném Základní ideová východiska. S touto hodnotovou výbavou by rád zamířil na ministerstvo životního prostředí. Má to samozřejmě všechny znaky provokace připravené pro sociální sítě, aby se „slušní lidé“ a odborníci pohoršovali a protagonisté tohoto pranku se tomu u pivka smáli. Což už se děje.
Motoristé považují ekologii za zelené šílenství. Mají evidentně za to, že ani ostatní lidé o zdravé životní prostředí nestojí, že považují za důležitější chlapácky tunit velká čoudící auta a jako jeden z miliardářských sponzorů strany svištět na mizerných českých dálnicí v noci rychlostí 180 kilometrů za hodinu - ačkoli má Česko v EU nadprůměrný počet dopravních nehod včetně smrťáků. Co k té 180tce ještě navrhnout toleranci alkoholu, dejme tomu, na jeden a půl promile?
Bývalý europoslanec Filip Turek se rozpovídal o možných nových šéfech jednotlivých ministerstev. On sám by podle České televize mohl zastávat post ministra zahraničí.
Motoristé podle dosavadních výroků a kusých informací ve svém programu nechat přírodu především sloužit zájmům průmyslu, opustit zelenou energetiku ve prospěch fosilní, dovolit vytěžovat lesy i rušit národní parky. „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic,“ prohlásil onehdá Macinka a právem zvítězil v anketě Zelená perla za nejvíce antiekologický výrok.
Nápad dát šéfa strany popírající klimatickou změnu na ministerstvo životního prostředí je jak z Trumpovy kuchyně. Jako když americký prezident, jen aby naštval intelektuální elitu, jmenoval na místo ministryně školství manželku MMA magnáta nebo když posílá armádu do shodou okolností demokratických měst. Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
A jen tak na okraj, mít auto není vrchol svobody. S osobákem jezdí lidé v Bělorusku i Severní Koreji a jezdili i v komunistickém Československu. Za zadrátovanými hranicemi.