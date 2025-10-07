Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste

Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste

Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů
ČTK
ČTK
ČTK

Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.

„Trh s bateriovými elektromobily v České republice nadále roste. Za prvních devět měsíců roku vzrostly registrace nových osobních vozidel o více než 40 procent a jejich tržní podíl dosáhl 5,6 procenta. Stejného podílu letos dosáhly i dovezené ojeté elektromobily, jejichž meziroční růst je dokonce ještě dynamičtější. Letošní vývoj potvrzuje, že elektromobilita se postupně stává dostupnější a zákazníci ji stále častěji vnímají jako reálnou alternativu k tradičním pohonům,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Dovezených ojetých elektromobilů Češi registrovali za devět měsíců 6179, což na celkovém počtu dovezených ojetých aut představuje 5,6 procenta.

Automobilka Tesla

Že by se blýskalo na lepší časy? Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí

Zprávy z firem

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.

ČTK

Přečíst článek

Škoda předběhla Teslu

Nejvýraznější nárůst prodejů nových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která získala tržní podíl 36,3 procenta a stala se jedničkou na trhu v Česku. Loni byla jedničkou Tesla, u níž ale letos za tři čtvrtletí prodeje klesly o 43 procent a její tržní podíl se snížil z loňských 38,1 procenta na letošních 15,4 procenta. Mezi nejprodávanějšími značkami elektromobilů patří Tesle druhé místo, třetí je Volkswagen s podílem 6,2 procenta.

Kromě trhu s osobními elektromobily rostly také prodeje dalších typů bateriových automobilů. Za devět měsíců lidé a firmy registrovali 887 takzvaných lehkých užitkových automobilů, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny. Meziročně podíl elektromobilů v této kategorii vzrostl o 231 procent, podíl elektromobilů na všech nově registrovaných autech byl 6,1 procenta.

Pomalu přibývá nákladních elektromobilů, letos jich lidé registrovali 90, což je o 75 aut více než loni, podíl na trhu je 1,6 procenta.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kryštof Kněžínek a Jakub Hotěk

Seriál Elektromobilita: Jak šel čas s elektromobily a co přinese jejich nejistá budoucnost

Money

nst, Adéla Mrzílková

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň

Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká průmyslová výroba zaznamenala letos v srpnu nečekaný propad, čítající meziročně 1,3 procenta. Jde o první letošní pokles průmyslové výroby v meziročním vyjádření.

Důvodem je odeznívání efektu předzásobování amerických firem a domácností v souvislosti s mimořádně vysokými cly, která tamní administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos postupně zavedla.

V srpnu se nedařilo těm segmentům průmyslové výroby, které jsou poměrně silně závislé na zahraniční poptávce, jako je výroba počítačů a elektroniky a také strojů a automobilů. Nové zakázky ze zahraničí navíc klesly o výrazných 6,3 procenta v meziročním vyjádření, což napovídá, že situace se jen tak k lepšímu nezvrátí.Tuzemské zakázky klesly též, i když méně výrazně, a to o 4,1 procenta.

Za celé třetí čtvrtletí je třeba počítat s mezikvartálním poklesem průmyslové výroby kolem jednoho procenta, který tak bude kontrastovat s mezičtvrtletním růstem ve druhém kvartále. Potvrzuje to, že Trumpova cla si svoji daň budou vybírat právě spíše až ve druhém pololetí letošního roku, kvůli odeznění efektu předzásobení. 

Evropský automobilový průmysl je pod tlakem

Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád

Trhy

Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Vlastislav Bříza

Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí

Leaders

Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.

Tereza Zavadilová, Stanislav Šulc

Přečíst článek

 

 

Související

Lukáš Kovanda: Nezaměstnaných už v Česku přibylo 100 tisíc, jedna celá Olomouc

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Průmyslová výroba v Česku se propadá rychleji, než se čekalo

Průmyslová výroba v Česku se propadá rychleji, než se čekalo. A na lepší časy nesvítá

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Konec aut se spalovacími motory je chybný, uvedl Merz

Německý kancléř Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz vyjadřují ohledně tohoto cíle sedmadvacítky pochybnosti v situaci, kdy mají problém vytvořit elektromobily, které by obstály v konkurenci vozů z Číny, jako je třeba BYD.

Před čtvrteční schůzkou se zástupci automobilového průmyslu Merz v rozhovoru s televizí ntv řekl, že si myslí, že chystaný zákaz v EU je „chybný“.

Nicméně sociální demokraté, koaliční partneři Merzových křesťanských demokratů, konec prodeje aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 nezpochybňují, protože jim jde o možnost plánovaní pro výrobce.

EU nedávno po tlaku ze strany firem působících v automobilovém průmyslu slíbila, že urychlí revizi svého záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. „Nechci, aby Německo bylo jednou ze zemí podporujících tento zákaz,“ řekl šéf německé vlády Merz.

V kancléřském úřadu se ve čtvrtek na schůzce k situaci v automobilovém průmyslu sejdou zástupci různých spolkových zemí, branže a odborů, píše agentura DPA. Němečtí výrobci automobilů se podle ní potýkají s poklesem prodeje, konkurencí z Číny a americkými cly. Mnoho firem proto najelo na úsporný kurz a propouští.

Andrej Babiš

V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách

Politika

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

ČTK

Přečíst článek

Související

Počet elektromobilů na silnicích v Norsku poprvé překonal počet benzinových aut

Elektromobily budou v EU dostupnější. Češi na ně ale pořád nebudou mít

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme