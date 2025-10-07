Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste
Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.
„Trh s bateriovými elektromobily v České republice nadále roste. Za prvních devět měsíců roku vzrostly registrace nových osobních vozidel o více než 40 procent a jejich tržní podíl dosáhl 5,6 procenta. Stejného podílu letos dosáhly i dovezené ojeté elektromobily, jejichž meziroční růst je dokonce ještě dynamičtější. Letošní vývoj potvrzuje, že elektromobilita se postupně stává dostupnější a zákazníci ji stále častěji vnímají jako reálnou alternativu k tradičním pohonům,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Dovezených ojetých elektromobilů Češi registrovali za devět měsíců 6179, což na celkovém počtu dovezených ojetých aut představuje 5,6 procenta.
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.
Že by se blýskalo na lepší časy? Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí
Zprávy z firem
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.
Škoda předběhla Teslu
Nejvýraznější nárůst prodejů nových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která získala tržní podíl 36,3 procenta a stala se jedničkou na trhu v Česku. Loni byla jedničkou Tesla, u níž ale letos za tři čtvrtletí prodeje klesly o 43 procent a její tržní podíl se snížil z loňských 38,1 procenta na letošních 15,4 procenta. Mezi nejprodávanějšími značkami elektromobilů patří Tesle druhé místo, třetí je Volkswagen s podílem 6,2 procenta.
Kromě trhu s osobními elektromobily rostly také prodeje dalších typů bateriových automobilů. Za devět měsíců lidé a firmy registrovali 887 takzvaných lehkých užitkových automobilů, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny. Meziročně podíl elektromobilů v této kategorii vzrostl o 231 procent, podíl elektromobilů na všech nově registrovaných autech byl 6,1 procenta.
Pomalu přibývá nákladních elektromobilů, letos jich lidé registrovali 90, což je o 75 aut více než loni, podíl na trhu je 1,6 procenta.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.