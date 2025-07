Splní Musk, co slíbil? Levnější modely Tesly už údajně vyrábí

Tesla zažívá těžké časy. Bojuje s čínskou konkurencí i s dopady politických aktivit svého šéfa Elona Muska. Ten chce historicky rekordní propady prodejů zvrátit levnějšími modely elektroaut. Zase.

Dlouho slibované levnější modely Tesly, jejich prodejní cena se má podle předchozích informací pohybovat okolo 610 tisíc korun, se podle prohlášení firmy začaly už vyrábět. Upozornil na to server BBC. Americká automobilka zároveň v Evropě testuje systém plně autonomního řízení, který plánuje zpřístupnit zákazníkům hned po tom, co ho schválí evropské úřady. Podle Muska dojde k prvnímu schválení v Nizozemí. „Autonomie je klíčová, zvedne tržby a hodnotu společnosti,“ uvedl Musk.

Bídné výsledky

Americké automobilce Tesla ve druhém čtvrtletí klesly tržby o 12 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je nejprudší pokles čtvrtletních tržeb za více než deset let. A není to překvapením. Na prodeje Tesly stále dopadá rozhodnutí Muska zapojit se do politiky. Musk nejprve několik měsíců úzce spolupracoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, když vedl úřad pro efektivitu státní správy (DOGE), jehož cílem bylo výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců, aby se pak s Trumpem dramaticky rozešel.

Tesla bojuje se silnou konkurencí

Automobilka navíc čelí víc než dřív mnohem silnější konkurenci. Zatímco prodeje vozů Tesla v USA klesaly, Ford, Chevrolet a Volkswagen prodeje svých elektormobilů zvyšovaly. V Evropě ji vyrostla konkurence v podobě čínské automobilky BYD.

Je tedy jen málo pravděpodobné, že uvedení nového levnější modelu bude na vyřešení problému firmy stačit. „Pomůže to, ale musí přijít s něčím větším, než je jedno auto. Trh je dohnal,“ konstatoval Daniel Binns, šéf poradenské společnosti Elmwood.

O cenově dostupnějším modelu navíc Musk hovoří už téměř dvacet let. „Na všechno, co Elon slibuje, jsme čekali už řadu let. A stále stojíme na místě,“ uvedl někdejší šéf vývoje Tesly pro Evropu, Střední východ a Afriku Peter Bardenfelth-Hansen.

Automobilka slibovala, že nový elektromobil uvede na trh v první polovině letošního roku s tím, že jeho výroba začne ve Spojených státech. Podle zdrojů agentury Reuters má začátek výroby skluz několik měsíců. Důvody zpoždění nejsou jasné, uvedla agentura, podle které by se nový elektromobil mohl vyrábět i v Číně a v Evropě.

