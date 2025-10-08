Cristiano Ronaldo vstoupil do klubu dolarových miliardářů. Za den vydělá víc, než Pastrňák za dva měsíce
Cristiano Ronaldo se stává historicky prvním dolarovým miliardářem mezi fotbalisty. V čistém bere 60krát více než nejlépe placený český sportovec David Pastrňák.
Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se stává historicky prvním miliardářem mezi fotbalisty. Podle agentury Bloomberg, která sestavuje a průběžně aktualizuje mezinárodní žebříček dolarových miliardářů, Ronaldovo jmění nyní poskočilo na 1,4 miliardy dolarů. To je v přepočtu 29 miliard korun. Čtyřicetiletý Ronaldo je přitom stále aktivním fotbalistou. Od roku 2023 nastupuje v barvách saúdskoarabského klubu Al Nassr.
Právě letošní prodloužení Ronaldovy smlouvy s rijádským klubem jej nyní podle Bloombergu katapultuje mezi dolarové miliardáře, jako vůbec prvního aktivního fotbalistu. Ronaldův majetek je nyní tak rozsáhlý, že jen šestnáct Čechů se může pochlubit ještě větším jměním, vyjdeme-li z žebříčku českých miliardářů, jak jej pro letošek sestavil časopis Forbes.
Miliardy za góly
Zatímco zmíněný nový kontrakt s klubem Al Nassr by podle Bloombergu měl Ronaldovi zajistit roční příjem přes 400 milionů dolarů, tedy zhruba 8,5 miliardy korun, což z něj činí vůbec nejlépe placeného sportovce světa, nejlépe placeným českým sportovcem je podle letošního vydání Forbesu hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák. Jeho kontrakt zní na 12,5 milionu dolarů ročně, což je zhruba 263 milionů korun. Ronaldův příjem je tedy přibližně 32krát vyšší než ten Pastrňákův.
Ronaldo má navíc tu podstatnou výhodu, že nyní vydělává v Saúdské Arábii, takže je jeho příjem osvobozen od daně. Pastrňák zato čelí efektivní daňové sazbě 45,3 procenta, takže jeho čistý příjem se scvrkává z 12,5 na 6,8 milionů dolarů, plyne z online kalkulačky společnosti Cardinal Point, která se zaměřuje na finanční poradenství určené hráčům NHL.
V čistém vyjádření tak tedy Ronaldo pobírá dokonce zhruba 60krát více než nejlépe placený český sportovec. Ronaldo však navíc měl v rámci prodloužení kontraktu podle Bloombergu získat ke zmíněnému honoráři také patnáctiprocentní spoluvlastnický podíl v klubu Al Nassr a může na účet klubu volně využívat soukromý letoun.
Ronaldovo jmění ovšem na rekordní úroveň rozhojnily nejen lukrativní smlouvy s kluby, zejména tedy právě s Al Nassrem, ale také velké reklamní kontrakty se společnostmi jako Nike, Armani nebo Castrol.
V závratné výši Ronaldova fotbalového výdělku, oněch více než 400 milionů dolarů, se zrcadlí nejen fakt, že gáže sportovců neustále a citelně narůstá i v reálném vyjádření, ale zčásti také fenomén inflace. Vždyť třeba jeden z nejproslulejších basketbalistů historie Michael Jordan si samotnou košíkovou vydělal celkově „jen“ ani ne 100 milionů dolarů. Za celou svoji kariéru, rozprostírající se mezi lety 1984 a 2003, tedy za zhruba dvacet let, si nominálně (tedy bez zohlednění inflace) přišel jen na necelou čtvrtinu toho, co Ronaldo vydělá za jediný rok.