Týden tradera: Peking obviňuje USA z porušení dohody, PMI padá

V minulém týdnu se trhy pokoušely přiblížit svým lokálním maximům – a to i navzdory rostoucím geopolitickým rizikům, zejména zhoršujícím se vztahům mezi USA a Čínou. Bývalý prezident Donald Trump znovu veřejně zpochybnil vyjednávací ochotu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, což jen podtrhuje, jak zásadním tématem se v posledních měsících stávají kritické suroviny. Hlavní americký index S&P 500 se nadále pohybuje kolem úrovně 6000 bodů.

Čína obvinila Spojené státy z porušení nedávné obchodní dohody a oznámila odvetná opatření. Čínské ministerstvo obchodu ostře reagovalo na tvrzení amerického prezidenta, že Peking porušil konsenzus dosažený v Ženevě, a kritizovalo nové americké restrikce. Čínský výrobní index PMI podle Caixin/S&P Global výrazně poklesl na 48,3 bodu v květnu (z dubnových 50,4), což je nejnižší hodnota od září 2022 a signalizuje pokles aktivity (hranice růstu je 50 bodů). Produkce klesla na 47,5 bodu a nové objednávky rovněž zaznamenaly propad. Čínská ekonomika tedy zpomaluje, na vině jsou cla – a právě to může být důvodem pro vstřícnější přístup k vyjednávání s Trumpem o dosažení „dohody“.

Makroekonomická pozornost se v uplynulém týdnu soustředila rovněž na americký trh práce. Podle agentury ADP bylo v květnu vytvořeno pouze 37 tisíc nových pracovních míst, což výrazně zaostalo za očekáváním trhu (až 114tisíc). To naznačuje možné zpomalení zaměstnanosti v americké ekonomice. Ani páteční data o nezaměstnanosti nedopadla příznivě, přesto americká ekonomika nadále vykazuje solidní míru nezaměstnanosti pod hranicí pěti procent.

Společnost M&T 1997, výrobce designového kování, dosáhla v roce 2024 tržeb ve výši 150,2 milionu korun (meziroční pokles o čtyři procenta) a provozního zisku EBITDA 31,2 milionu (marže 21 procent). Čistý zisk po zdanění činil 19,8 milionu. Pokles výsledků je dán slabší poptávkou a orientací zákazníků na levnější produkty. Firma exportuje do 60 zemí, přičemž export mírně vzrostl a tvoří 11,8 procenta tržeb. B2C segment představuje 18,9 procenta. Slovenská pobočka vykázala ztrátu 689 tisíc. Představenstvo navrhne dividendu 1500 Kč na akcii, z čehož 1000 Kč již bylo vyplaceno jako záloha v prosinci 2024, zbytek bude doplacen do srpna 2025. Původně plánovaná dividenda ve výši 2000 Kč byla snížena kvůli rozsáhlým investicím (cca 20 milionů) do fotovoltaiky a nové výrobní haly. I pro rok 2025 je navržena dividenda 1500 Kč na akcii, s ohledem na další plánované investice.