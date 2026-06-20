České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy
Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.
Český premiér Andrej Babiš chce podle ukrajinského specializovaného portálu Defense Express spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům nákup českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox pro Ukrajinu. Financovat by je měly země, které Kyjevu předaly stíhačky F-16.
Návrh by měl podle serveru směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. Ukrajina by mohla získat deset strojů, což odpovídá zhruba jedné letce.
Letouny L-39NG Skyfox by ukrajinské letectvo mohlo využít nejen k výcviku pilotů, ale také k obraně proti ruským dronům typu Šáhed, které Moskva vyrábí pod názvem Geraň-2.
Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.
Nová éra vzdušného boje. Stíhačky mají doprovázet drony s umělou inteligencí
Zprávy z firem
Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.
Zakázka za miliardy
Defense Express odhaduje cenu zakázky na 250 až 300 milionů dolarů, tedy zhruba 5,3 až 6,3 miliardy korun. Vychází přitom z dřívějších kontraktů na pořízení těchto letadel. Server zároveň upozorňuje, že podle zkušeností z českých a maďarských zakázek by první stroje mohly Ukrajině dorazit nejdříve v letech 2028 až 2029.
10 klíčových informací
Český proudový cvičný a lehký bojový letoun nové generace, známý také jako L-39NG.
|01 Původ
|Navazuje na úspěšný československý L-39 Albatros a představuje jeho moderní pokračování.
|02 Výrobce
|Vyvíjí a vyrábí ho Aero Vodochody Aerospace v České republice.
|03 Určení
|Slouží hlavně pro pokročilý výcvik pilotů, ale zvládne i lehké bojové a taktické mise.
|04 První let
|Prototyp poprvé vzlétl 22. prosince 2018.
|05 Posádka
|Letoun je dvoumístný — obvykle pro instruktora a žáka.
|06 Motor
|Pohání ho jeden motor Williams International FJ44-4M.
|07 Rychlost
|Maximální rychlost dosahuje přibližně 907 km/h.
|08 Dolet
|Dolet činí zhruba 1 900 kilometrů podle konfigurace a profilu letu.
|09 Výzbroj
|Může nést výzbroj nebo další vybavení na závěsnících pod křídly.
|10 Role v armádě
|Hodí se pro výcvik, průzkum, hlídkování i lehkou podporu pozemních sil.
Lovec dronů
L-39NG Skyfox vyrábí Aero Vodochody. Letoun vznikl jako modernizovaná verze cvičného stroje L-39 Albatros. Podle Defense Express získal Skyfox v roce 2025 výzbroj zahrnující kulomety a řízené rakety ráže 70 milimetrů.
„Díky tomu se cvičný a bojový letoun L-39NG Skyfox proměnil v opravdového lovce dronů, což je pro Ukrajinu vynikající zpráva,“ píše server. Ukrajinské letectvo zároveň hledá náhradu za dosluhující cvičné letouny L-39 Albatros ze sovětských časů.
Měl to být symbol evropské obranné spolupráce a nástupce francouzských Rafalů i bitevníků Eurofighter. Jenže projekt FCAS podle DPA narazil na vleklé spory mezi hlavními firmami. Nová evropská stíhačka šesté generace tak nakonec nevznikne.
Miliardový sen o evropské superstíhačce padá
Zprávy z firem
Měl to být symbol evropské obranné spolupráce a nástupce francouzských Rafalů i bitevníků Eurofighter. Jenže projekt FCAS podle DPA narazil na vleklé spory mezi hlavními firmami. Nová evropská stíhačka šesté generace tak nakonec nevznikne.
Aero Vodochody v lednu předalo státnímu podniku LOM Praha pátý cvičný letoun L-39 Skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Do konce letošního roku chce dodat další tři stroje.
Předloni Aero dodalo sériově vyrobené stroje L-39 Skyfox Vietnamu a loni pokračovalo v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm z 12 objednaných letounů, zbývající čtyři mají následovat v roce 2028.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.