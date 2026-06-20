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newstream.cz Zprávy z firem České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy

České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy

L-39NG Skyfox
Aero, užito se svolením
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Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.

Český premiér Andrej Babiš chce podle ukrajinského specializovaného portálu Defense Express spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům nákup českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox pro Ukrajinu. Financovat by je měly země, které Kyjevu předaly stíhačky F-16.

Návrh by měl podle serveru směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. Ukrajina by mohla získat deset strojů, což odpovídá zhruba jedné letce.

Letouny L-39NG Skyfox by ukrajinské letectvo mohlo využít nejen k výcviku pilotů, ale také k obraně proti ruským dronům typu Šáhed, které Moskva vyrábí pod názvem Geraň-2.

CA-1 Europa
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Nová éra vzdušného boje. Stíhačky mají doprovázet drony s umělou inteligencí

Zprávy z firem

Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.

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Zakázka za miliardy

Defense Express odhaduje cenu zakázky na 250 až 300 milionů dolarů, tedy zhruba 5,3 až 6,3 miliardy korun. Vychází přitom z dřívějších kontraktů na pořízení těchto letadel. Server zároveň upozorňuje, že podle zkušeností z českých a maďarských zakázek by první stroje mohly Ukrajině dorazit nejdříve v letech 2028 až 2029.

Aero L-39 Skyfox

10 klíčových informací

Český proudový cvičný a lehký bojový letoun nové generace, známý také jako L-39NG.

01 Původ Navazuje na úspěšný československý L-39 Albatros a představuje jeho moderní pokračování.
02 Výrobce Vyvíjí a vyrábí ho Aero Vodochody Aerospace v České republice.
03 Určení Slouží hlavně pro pokročilý výcvik pilotů, ale zvládne i lehké bojové a taktické mise.
04 První let Prototyp poprvé vzlétl 22. prosince 2018.
05 Posádka Letoun je dvoumístný — obvykle pro instruktora a žáka.
06 Motor Pohání ho jeden motor Williams International FJ44-4M.
07 Rychlost Maximální rychlost dosahuje přibližně 907 km/h.
08 Dolet Dolet činí zhruba 1 900 kilometrů podle konfigurace a profilu letu.
09 Výzbroj Může nést výzbroj nebo další vybavení na závěsnících pod křídly.
10 Role v armádě Hodí se pro výcvik, průzkum, hlídkování i lehkou podporu pozemních sil.
Zdroj: Wikipedia · Aero Vodochody. Technické údaje se mohou lišit podle konfigurace letounu.

Lovec dronů

L-39NG Skyfox vyrábí Aero Vodochody. Letoun vznikl jako modernizovaná verze cvičného stroje L-39 Albatros. Podle Defense Express získal Skyfox v roce 2025 výzbroj zahrnující kulomety a řízené rakety ráže 70 milimetrů.

„Díky tomu se cvičný a bojový letoun L-39NG Skyfox proměnil v opravdového lovce dronů, což je pro Ukrajinu vynikající zpráva,“ píše server. Ukrajinské letectvo zároveň hledá náhradu za dosluhující cvičné letouny L-39 Albatros ze sovětských časů.

Miliardový sen o evropské superstíhačce padá

Miliardový sen o evropské superstíhačce padá

Zprávy z firem

Měl to být symbol evropské obranné spolupráce a nástupce francouzských Rafalů i bitevníků Eurofighter. Jenže projekt FCAS podle DPA narazil na vleklé spory mezi hlavními firmami. Nová evropská stíhačka šesté generace tak nakonec nevznikne.

nst, ČTK

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Aero Vodochody v lednu předalo státnímu podniku LOM Praha pátý cvičný letoun L-39 Skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Do konce letošního roku chce dodat další tři stroje.

Předloni Aero dodalo sériově vyrobené stroje L-39 Skyfox Vietnamu a loni pokračovalo v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm z 12 objednaných letounů, zbývající čtyři mají následovat v roce 2028.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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ČTK

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Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní

Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní
Deer Restaurant, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Zvěřina nemusí znamenat jen podzim, těžké omáčky a dávno zašlou slávu loveckých hostin. Pražský Deer Restaurant ukazuje, že daněk, jelen nebo kanec mohou na talíři působit lehce, moderně a překvapivě letně.

Když se řekne zvěřina, vybaví se mi podzim. A spolu s ním film Konec starých časů. Zašlá šlechtická sláva, dlouhé hostiny, hony a kuchyně, ve kterých se připravují syté omáčky a pečeně. Zvěřina pro mě vlastně vždycky patřila spíš do minulosti. Jenže pak jsem poznala Deer Restaurant. A ten tohle paradigma v okamžiku změnil. Šéfkuchař Lubomír Dolejš tu s lehkostí dokazuje, že zvěřina nemusí být reliktem starých časů ani synonymem sychravých podzimních dnů. Naopak. Pod jeho rukama je moderní, svěží a natolik sebevědomá, že na ní lze bez obav postavit koncept celé restaurace.

Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů. Ale skutečné překvapení čeká uvnitř. Prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně - jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra 9 fotografií v galerii

V historickém Domě u dvou jelenů v Michalské ulici, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, stojí hotelová restaurace, která by na první pohled klidně mohla zapadnout do turistického kontextu staré Prahy. Kdyby se tak stalo, byla by to ale velká škoda.

Za zdejší kuchyní stojí už čtvrtým rokem šéfkuchař Lubomír Dolejš, který prošel podniky jako Restaurace U Malířů, Obecní dům nebo Šípek Bistrot. Právě jeho rukopis je v Deeru patrný na první ochutnání. Nenajdete tu turistickou verzi guláše a svíčkové, ani samoúčelné gastronomické exhibice. Dolejš místo toho vsadil na surovinu, která byla po staletí součástí české kuchyně, ale dnes ji mnoho restaurací opomíjí – na zvěřinu.

FOODSTREAM DOPORUČUJE

DEER RESTAURANT

📍 Michalská 436/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Otevřít v Google Maps

Krém z topinamburů, uzená srnka i delikátní daněk

Zvěřina provází lidstvo od nepaměti. Po staletí bývala symbolem prestiže a bohatství, servírovala se na šlechtických hostinách a zdobila tabule královských dvorů. Dnes si však získává oblibu z jiných důvodů. Je bohatá na bílkoviny a obsahuje méně tuku než běžné hovězí či vepřové. Šéfkuchař Dolejš ji tu navíc neskrývá pod těžkými omáčkami ani složitými úpravami – naopak sází na její přirozenou čistotu, lehkost a výrazný, charakteristický tón.

Zvěřinu v Deeru potkáte nejen v místních signature jídlech, ale třeba i v polévkách. Těm dominuje chuťově nesmírně zajímavý a netradiční krém z brambor a topinamburů s lanýži, rozmarýnovým olejem a kroketou z kachního masa. Jeho chuť je lehká, voní lesem a hladkou krémovost skvěle narušuje typický, jasně rozpoznatelný tón kachního masa. Kdo dává přednost čirým polévkám, může zvolit silný zvěřinový vývar s julienne z kořenové zeleniny a zvěřinovými raviolkami.

A „divoká“ pak vládne i předkrmům. Jelení mousse s uzenou srnčí kýtou, kterou si šéfkuchař sám nakládá i udí, doplňují brusinkové pyré, kaštanové želé a bylinková drobenka. Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Ve své syrové podobě připomíná kvalitní hovězí carpaccio, ale oproti němu má lehce nasládlou, jakoby minerální chuť. Nakládané lišky mu dodávají příjemnou kyselost i jemnou zemitost, zatímco kaštany celý pokrm zjemňují a doplňují ho o máslový, lehce oříškový tón.

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Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Enjoy

Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.

Petra Martínková

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Dvě tváře jednoho jelena

Hlavní chody se soustředí na čtveřici toho nejlepšího, co české lesy nabízejí – daňka, jelena, kance a muflona. Posledního jmenovaného můžete ochutnat v podobě medailonků bramborami dauphinoise, restovanými houbami shimeji a silnou omáčkou demi-glace. Kančí plec zase Lubomír Dolejš připravuje na višních s divokou brokolicí a máslovými noky. Maso má hlubší a intenzivnější chuť než běžné vepřové, je krásně šťavnaté a přirozeně nasládlé. Višně dodávají lehkou sladkokyselost, která zvěřinu odlehčuje. Divoká brokolice pak funguje jako perfektní osvěžující protiváha k bohatému masu a máslové příloze.

Místním signature pokrmem, na který je po právu sám šéfkuchař nejvíce hrdý, je jelení hřbet s bramborovými noky plněnými jelení plecí a pyré z kořenové zeleniny ovoněné jalovcem.

Právě na tomto jídle Dolejš ukazuje zvěřinu v její nejlepší možné formě. Růžový a dokonale křehký jelení hřbet s elegantní, koncentrovanou chutí, doplňují bramborové noky plněné pomalu taženou plecí, která pokrmu dodává další vrstvu textury i chuti. Zatímco hřbet je jemný a noblesní, plec ukrytá v noku je výraznější, šťavnatá a přináší drsnější podtón. V jednom jídle tak můžete ochutnat dvě různé tváře stejného zvířete. Pyré z kořenové zeleniny pak do jídla vnáší přirozenou sladkost mrkve, petržele a celeru, která se zvěřinou skvěle funguje.

Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství

Enjoy

Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Petra Martínková

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Slunečná oáza v uspěchaném městě

Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů, ale skutečné překvapení čeká uvnitř.

Když totiž projdete vnitřní restaurací až na konec, narazíte na prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně – jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra. Jako místo, kde přece jen na chvíli zapomenete na rychlé tempo současného světa a necháte se, dost možná, na chviličku unést krásou dávno uplynulých časů…

Na první pohled se Deer možná může zdát jako jedno z mnoha míst, která v centru Prahy spoléhají na svou adresu. Ve skutečnosti je ale důkazem, že tradice nemusí znamenat jen nostalgické ohlížení se zpátky. Že zvěřina má na moderní pražské gastro scéně rozhodně své pevné místo. A že konec starých časů může někdy znamenat začátek něčeho mnohem zajímavějšího…

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Petra Martínková

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Klempíř chce kultuře přidat miliardy. ČT a rozhlas mají dostat peníze zvlášť

Oto Klempíř
ČTK
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Ministr kultury Oto Klempíř chce v rozpočtu na rok 2027 pro svůj resort až 21 miliard korun. Peníze pro Českou televizi a Český rozhlas se podle něj do této částky započítávat nebudou a mají rozpočet ministerstva navýšit zvlášť. O návrhu dnes jednala tripartita, definitivní podoba rozpočtu se bude řešit s ministerstvem financí.

Ministerstvo kultury by mohlo v roce 2027 hospodařit s částkou kolem 20 až 21 miliard korun. Ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy chce s tímto požadavkem vstoupit do jednání s ministerstvem financí. V letošním státním rozpočtu je přitom pro kulturu vyčleněno 17,6 miliardy korun.

S odbory a s tripartitou jsme na jedné lodi, máme stejné cíle, to znamená zvyšovat rozpočet na kulturu, kultivovat rozpočet, aby byl daleko vyšší, než je letošní,“ uvedl Klempíř po jednání na ministerstvu.

Podle něj se na tripartitě mluvilo o částce kolem 20 miliard korun. Následně ale zaznělo, že požadavek se může blížit až 21 miliardám korun.

Peníze pro ČT a ČRo mají být mimo tuto částku

Do plánovaného rozpočtu kultury se podle Klempíře nemají započítávat peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. Ty mají být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu, nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků.

Rozpočet na veřejnoprávní média nebude v těch 21 miliardách, o to bude navýšen rozpočet naší kapitoly,“ řekl ministr.

Hlavní budova České televize na Kavčích horách v Praze.

Česká televize loni vybrala na poplatcích 6,34 miliardy. Vláda chystá jejich zrušení

Zprávy z firem

Česká televize loni vybrala na televizních poplatcích 6,34 miliardy korun, meziročně o 600 milionů více a o 188 milionů nad plánem. Pomohlo jí zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun i rozšíření okruhu poplatníků. Od příštího roku však může být systém zcela jiný: vládní koalice chce poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu.

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Podle návrhu mediálního zákona, který v pondělí schválila vláda ANO, Motoristů a SPD, by Česká televize měla v roce 2027 dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun. Český rozhlas by měl získat 2,065 miliardy korun.

Česká televize varuje před propadem příjmů

Česká televize dnes uvedla, že kvůli změně systému financování by její rozpočet mohl v příštím roce klesnout až o 1,75 miliardy korun. Klempíř uvedl, že o tomto odhadu slyší poprvé a že by takový propad považoval za velmi výrazný. Dodal, že si chce výpočet podrobně zanalyzovat.

Podle dosavadních údajů by navrhovaná částka pro ČT byla zhruba o miliardu korun nižší, než kolik televize letos plánuje vybrat z poplatků. U Českého rozhlasu by příjem ze státního rozpočtu znamenal pokles přibližně o 400 milionů korun.

Odbory se bojí skrytých škrtů

Zástupci odborů i zaměstnavatelů podle účastníků jednání slyšeli ujištění, že peníze pro veřejnoprávní média nepůjdou na úkor ostatních oblastí kultury. Obavy ale přetrvávají.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil upozornil, že červnové jednání tripartity bývá spíše ideové a skutečná podoba rozpočtu se ukáže až v září.

Varoval také před tím, aby se výdaje, které s podporou kultury přímo nesouvisejí, automaticky započítávaly do kulturní kapitoly. Jako příklad uvedl církevní náhrady.

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film Sbormistr.

David Ondráčka: Když zhasnou Kavčí hory, zhasne i budoucnost českého filmu

Názory

Debata o televizních poplatcích a České televizi může dramaticky ovlivnit i podobu českého filmu. Pokud politici zásadně zaříznou finance ČT, z českého filmu zbyde jen popcorn a product placement. Bez České televize dnes ambiciózní český film vznikne jen těžko; bez ní ho producenti jednoduše nedají dohromady. Vyrobit film je totiž opravdu finančně složitá záležitost.

David Ondráčka

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„Politici si velmi rychle zvyknou na obezličku, že výdaje, které sice jsou pod kapitolou kultury, ale vlastně s podporou kultury nemají nic společného, se velmi rády započítávají do výdajů státu na kulturu,“ řekl Dokoupil.

Podle něj se může časem objevit tlak na úspory v položkách, u nichž stát negarantuje valorizace.

Rozhodne jednání s financemi

Podle Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze a viceprezidenta Unie zaměstnavatelských svazů, je nyní klíčové, aby se požadavky ministerstva kultury dostaly do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Potvrdil, že na jednání zazněla částka téměř 21 miliard korun plus další peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. Klempíř chce výsledky jednání tripartity nyní řešit s ministerstvem financí.

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