Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Týden tradera: Ani drony nad Polskem, ani politické turbulence ve Francii investory zatím neznepokojují

Týden tradera: Ani drony nad Polskem, ani politické turbulence ve Francii investory zatím neznepokojují

Týden tradera: Ani drony nad Polskem, ani politické turbulence ve Francii investory zatím neznepokojují
Profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Burzy si před klíčovým zasedáním americké centrální banky i přes rostoucí geopolitická rizika drží svá maxima. Politické turbulence ve Francii, která stále zápasí s vysokými rozpočtovými schodky, nebo roj dronů nad Polskem zatím investory nevyděsily natolik, aby stáhli své růstové sázky před zasedáním Fedu příští týden. Index S&P 500 se nadále drží nad hranicí 6500 bodů.

Dluhopisové trhy v posledních týdnech reagují na další zostření politické situace ve Francii. Země si nyní na desetiletém bondu (s výnosem přes 3,5 procenta) půjčuje za horších podmínek než Itálie. Premiér François Bayrou, který mezitím odstoupil, přišel o důvěru v parlamentu poté, co předložil nepopulární návrh úsporného rozpočtu v hodnotě přibližně 44 miliard eur. Ten zahrnoval zmrazení sociálních výdajů a zrušení dvou státních svátků. Přitom právě Francie by rozpočtové škrty skutečně potřebovala – od roku 2023 se její rozpočet pohybuje ve schodku přes 5 procent HDP, což je výrazně nad limity stanovenými Maastrichtskými dohodami.

Francie klesla na úroveň Malty. Poprvé v historii má horší rating než Česko

Money

Francie má vůbec poprvé v historii horší ratingové hodnocení než Česko. Alespoň podle agentury Fitch Ratings. Ta Francii zhoršila rating ze známky AA- na A+. Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, tak přichází o rating, jemuž se těší Česko, a klesá na úroveň Malty či Slovinska.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Útok dronů na Polsko vnímám jako jasnou provokaci, která naznačuje, že Ruská federace testuje ochotu členů NATO stát si za svými principy a závazky. O co šlo konkrétně? Během rozsáhlého nočního útoku ruských sil na Ukrajinu proniklo do polského vzdušného prostoru nejméně 19 dronů vypuštěných z území Ruska a Běloruska. Podle dostupných informací jde o nejvážnější narušení polského vzdušného prostoru od začátku války na Ukrajině, což signalizuje eskalaci napětí v regionu.

Zlato se během týdne vyšplhalo na nová maxima nad 3600 dolarů za troyskou unci. Pokud se bude situace na východě dále vyhrocovat, může to spolu s očekávaným poklesem úrokových sazeb v USA představovat pro zlato silný růstový katalyzátor.

Úspěšné IPO má za sebou fintechová společnost Klarna. Firma, známá především svým modelem „buy now, pay later“, vstoupila 10. září 2025 na burzu NYSE prostřednictvím IPO, při kterém prodala 34,3 milionu akcií za 40 dolarů za kus a získala tak 1,37 miliardy dolarů. Po otevření akcie vzrostly až na 52 dolarů, ale do konce dne se ustálily na úrovni kolem 45,82 dolarů. Společnost, založená v roce 2005, dnes obsluhuje zhruba 111 milionů zákazníků a téměř 790 tisíc obchodníků ve 26 zemích. IPO považuji za zajímavé – nabídlo investorům solidní zhodnocení při upisovací ceně kolem 40 dolarů za akcii. Pozitivně je vnímán zejména růst provozního zisku a tržeb, stejně jako fakt, že firma má bankovní licenci a působí na mnoha trzích.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Macron svolává druhé jednání o Ukrajině a bezpečnosti v Evropě. Češi nebudou chybět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Francie se v dluzích topí i kvůli přijetí eura

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Francie má vůbec poprvé v historii horší ratingové hodnocení než Česko. Alespoň podle agentury Fitch Ratings. Ta Francii zhoršila rating ze známky AA- na A+. Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, tak přichází o rating, jemuž se těší Česko, a klesá na úroveň Malty či Slovinska.

Horší rating Francie znamená, že tato země nyní vykazuje vyšší pravděpodobnost bankrotu veřejných financí než Česko. Děje se tak úplně poprvé v moderní historii. Dosud měla Francie vždy rating lepší, přinejhorším stejný jako Česko.

Pro lepší představu. Když Česko v květnu 2004 vstupovalo do EU, měla Francie u agentury Fitch rating nejlepší možný, tedy AAA. Česko tedy u téže agentury vykazovalo rating A-. Investiční pásmo sestává celkem z deseti stupňů možného ratingu. Francie tehdy tedy byla na nejlepším stupni, plných deset stupínků nad prašivým pásmem, jak zachycuje graf Bloombergu níže. Česko bylo jen čtyři stupně nad prašivým pásmem. Mělo tedy rating o celých šest stupňů horší než Francie. A od včerejška jej má o stupeň lepší. Celkově tedy již Česko získalo na Francii sedm stupňů v rámci desetistupňového investičního pásma. Za zhruba dvacet let to rozhodně není málo.

Jak se to mohlo stát, a tak rychle?

Francie kývla na „německou“ měnu

Po celou moderní historii měla Francie nejlepší možný rating, tedy AAA. Pak ale přijala euro. Udělala „deal“ s Německem. Kývla na jeho znovusjednocení, výměnou za to, že získá „německou“ měnu, tedy euro. Jenže euro je na Francii až moc „pevné“, moc „silné“, zkrátka moc „německé“. Francouzi přitom nemají německou organizaci výroby. Postupně proto dochází k deindustrializaci zejména severní části země, s neblahým dopadem do daňového inkasa.

Zároveň ale Francie díky euru platí za svůj dluh „německý“ úrok. Tedy náklady obsluhy dluhu jsou za jinak stejných okolností nižší, než by byly s frankem. Což ovšem znamená, že Paříž o to déle hospodaří rozhazovačně a oddaluje bolestivé, ale nutné reformy veřejné správy.

Kdyby Francie setrvala při franku, má dnes silnější průmysl, reformovanou veřejnou správu a zdravější veřejné finance. Dost možná by stále měla rating AAA.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Francie klesla na úroveň Malty. Poprvé v historii má horší rating než Česko

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Až budete připraveni, uvalím zásadní sankce na Rusko, vzkázal Trump ostatním členům NATO

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth Social. Pokud NATO neučiní, jak Trump chce, tak podle něj jen plýtvá jeho časem. Je to válka bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poznamenal také Trump, aniž by zmínil ruskou hlavu státu Vladimira Putina, který konflikt před více než třemi a půl roky rozpoutal.

„Jak víte, odhodlání NATO vyhrát bylo dosud mnohem menší než 100 procent a nákupy ruské ropy některými státy byly šokující! Výrazně to oslabuje vaši vyjednávací pozici a vyjednávací sílu vůči Rusku. Každopádně jsem připraven „jít do toho“, až budete připraveni vy,“ napsal Trump v příspěvku, který nadepsal jako dopis zaslaný všem státům NATO a celému světu.

Dále vyjádřil přesvědčení, že takovýto postup by spolu se cly ve výši 50 až 100 procent na Čínu byl velmi nápomocný k ukončení tohoto „vražedného, ale nesmyslného“ konfliktu. Peking podle prezidenta, který v minulosti sliboval ukončení války do 24 hodin od nástupu do funkce, má na Moskvu velký vliv.

„Pokud NATO učiní, jak říkám, skončí válka rychle,“ napsal také americký prezident, který už Moskvě opakovaně hrozil tvrdými sankcemi, ale nikdy k nim nepřistoupil, a to navzdory vypršení ultimát z jeho strany. „Pokud ne, tak jen plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států,“ doplnil.

Evropská komise chce prosadit postupné zastavení dovozu ruského plynu a ropy do Evropské unie, proti se ale staví Slovensko či Maďarsko.

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme