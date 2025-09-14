Týden tradera: Ani drony nad Polskem, ani politické turbulence ve Francii investory zatím neznepokojují
Burzy si před klíčovým zasedáním americké centrální banky i přes rostoucí geopolitická rizika drží svá maxima. Politické turbulence ve Francii, která stále zápasí s vysokými rozpočtovými schodky, nebo roj dronů nad Polskem zatím investory nevyděsily natolik, aby stáhli své růstové sázky před zasedáním Fedu příští týden. Index S&P 500 se nadále drží nad hranicí 6500 bodů.
Dluhopisové trhy v posledních týdnech reagují na další zostření politické situace ve Francii. Země si nyní na desetiletém bondu (s výnosem přes 3,5 procenta) půjčuje za horších podmínek než Itálie. Premiér François Bayrou, který mezitím odstoupil, přišel o důvěru v parlamentu poté, co předložil nepopulární návrh úsporného rozpočtu v hodnotě přibližně 44 miliard eur. Ten zahrnoval zmrazení sociálních výdajů a zrušení dvou státních svátků. Přitom právě Francie by rozpočtové škrty skutečně potřebovala – od roku 2023 se její rozpočet pohybuje ve schodku přes 5 procent HDP, což je výrazně nad limity stanovenými Maastrichtskými dohodami.
Francie má vůbec poprvé v historii horší ratingové hodnocení než Česko. Alespoň podle agentury Fitch Ratings. Ta Francii zhoršila rating ze známky AA- na A+. Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, tak přichází o rating, jemuž se těší Česko, a klesá na úroveň Malty či Slovinska.
Francie klesla na úroveň Malty. Poprvé v historii má horší rating než Česko
Money
Útok dronů na Polsko vnímám jako jasnou provokaci, která naznačuje, že Ruská federace testuje ochotu členů NATO stát si za svými principy a závazky. O co šlo konkrétně? Během rozsáhlého nočního útoku ruských sil na Ukrajinu proniklo do polského vzdušného prostoru nejméně 19 dronů vypuštěných z území Ruska a Běloruska. Podle dostupných informací jde o nejvážnější narušení polského vzdušného prostoru od začátku války na Ukrajině, což signalizuje eskalaci napětí v regionu.
Zlato se během týdne vyšplhalo na nová maxima nad 3600 dolarů za troyskou unci. Pokud se bude situace na východě dále vyhrocovat, může to spolu s očekávaným poklesem úrokových sazeb v USA představovat pro zlato silný růstový katalyzátor.
Úspěšné IPO má za sebou fintechová společnost Klarna. Firma, známá především svým modelem „buy now, pay later“, vstoupila 10. září 2025 na burzu NYSE prostřednictvím IPO, při kterém prodala 34,3 milionu akcií za 40 dolarů za kus a získala tak 1,37 miliardy dolarů. Po otevření akcie vzrostly až na 52 dolarů, ale do konce dne se ustálily na úrovni kolem 45,82 dolarů. Společnost, založená v roce 2005, dnes obsluhuje zhruba 111 milionů zákazníků a téměř 790 tisíc obchodníků ve 26 zemích. IPO považuji za zajímavé – nabídlo investorům solidní zhodnocení při upisovací ceně kolem 40 dolarů za akcii. Pozitivně je vnímán zejména růst provozního zisku a tržeb, stejně jako fakt, že firma má bankovní licenci a působí na mnoha trzích.