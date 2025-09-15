Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika Zelenskyj: Nejlepšími sankcemi proti Rusku jsou požáry jeho rafinerií

Zelenskyj: Nejlepšími sankcemi proti Rusku jsou požáry jeho rafinerií

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.

„Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl. „Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin,“ řekl také ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.

Ukrajinské drony v noci na neděli zasáhly rafinérii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinérie v Ufě.

Rusko je stále druhým největším exportérem ropy na světě, ale v posledních týdnech se kvůli sezonně zvýšené poptávce a ukrajinským útokům potýká s nedostatkem benzinu. V některých regionech na čerpacích stanicích benzin došel, jinde se u nich tvořily dlouhé fronty a úřady zavedly omezení prodávaného množství pro jednotlivé zákazníky, píše Deutsche Welle. Do konce října také platí zákaz vývozu benzinu.

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu i s cenami elektřiny. Fico to uvedl po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.

ČTK

Až budete připraveni, uvalím zásadní sankce na Rusko, vzkázal Trump ostatním členům NATO

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth Social. Pokud NATO neučiní, jak Trump chce, tak podle něj jen plýtvá jeho časem. Je to válka bývalého prezidenta USA Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poznamenal také Trump, aniž by zmínil ruskou hlavu státu Vladimira Putina, který konflikt před více než třemi a půl roky rozpoutal.

„Jak víte, odhodlání NATO vyhrát bylo dosud mnohem menší než 100 procent a nákupy ruské ropy některými státy byly šokující! Výrazně to oslabuje vaši vyjednávací pozici a vyjednávací sílu vůči Rusku. Každopádně jsem připraven „jít do toho“, až budete připraveni vy,“ napsal Trump v příspěvku, který nadepsal jako dopis zaslaný všem státům NATO a celému světu.

Dále vyjádřil přesvědčení, že takovýto postup by spolu se cly ve výši 50 až 100 procent na Čínu byl velmi nápomocný k ukončení tohoto „vražedného, ale nesmyslného“ konfliktu. Peking podle prezidenta, který v minulosti sliboval ukončení války do 24 hodin od nástupu do funkce, má na Moskvu velký vliv.

„Pokud NATO učiní, jak říkám, skončí válka rychle,“ napsal také americký prezident, který už Moskvě opakovaně hrozil tvrdými sankcemi, ale nikdy k nim nepřistoupil, a to navzdory vypršení ultimát z jeho strany. „Pokud ne, tak jen plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států,“ doplnil.

Evropská komise chce prosadit postupné zastavení dovozu ruského plynu a ropy do Evropské unie, proti se ale staví Slovensko či Maďarsko.

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Stanislav Šulc

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Havlíček: Hnutí ANO chce Evropskou unii zreformovat, nikoli zničit

Havlíček: Hnutí ANO chce Evropskou unii zreformovat, nikoli zničit
Profimedia
ČTK
ČTK

Hnutí ANO nepřijme při případném sestavování vlády požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky v Severoatlantické alianci (NATO) či Evropské unii. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček, lídr kandidátky ANO v Praze.

„Pokud tam budou požadavky, které by ohrozily bezpečnostní nebo geopolitické ukotvení České republiky, NATO nebo EU, na jakékoli bázi, tak s nimi nepůjdeme,“ řekl k případnému sestavování kabinetu. Referendum o vystoupení z těchto bloků podle něj nepřipadá v úvahu.

„Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO nebo EU, to by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné,“ podotkl Havlíček. Přestože ANO Evropskou unii často kritizuje, chce ji zreformovat, nikoli zničit, doplnil.

Hnutí ANO je podle průzkumů favoritem říjnových sněmovních voleb. Vylučuje případnou vládu se stranami nynější koalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN, i s Piráty. Nabízí se tak spolupráce s SPD či se Stačilo!, které jsou ale k EU a NATO kritičtější a hovoří o vystoupení z těchto uskupení. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

ANO v minulých dnech představilo jak svůj volební program, tak hospodářskou strategii. Podle kritiků není jasné, jak chce hnutí své priority financovat. Havlíček dnes uvedl, že zdroji mají být hospodářský růst, úspory na resortech a důsledný výběr daní.

Příjmy ze šedé ekonomiky by mohly podle něj ročně činit desítky miliard korun, v prvních dvou letech zhruba 30 až 40 miliard. V šedé ekonomice je podle Havlíčka až jeden bilion korun.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Jedním z cílů ANO je znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Podle Havlíčka bude jednodušší a digitální. „Každý, kdo buď má elektronickou kasu, tablet nebo chytrý telefon, tak bez větších problémů bude připojen na centrální systém,“ přiblížil. K otázce na možné zvyšování daní poznamenal, že takové opatření nepřinese dlouhodobě efekt.

O tom, zda by případným premiérem byl šéf ANO Andrej Babiš, nebo právě Havlíček, podle prvního místopředsedy ANO rozhodnou voliči. Za jasného lídra a kandidáta na předsedu vlády ale označil Babiše. Pokud by v čele kabinetu stál on, je podle něj nemyslitelné, aby Babiš byl například ministrem.

V pokračování diskuse se lídři pražských kandidátek Motoristů Boris Šťastný a STAN Karel Dvořák vyjádřili k případné povolební spolupráci. Oba vyloučili spolupráci s komunisty. Šťastný dále uvedl, že Motoristé by nespolupracovali s Piráty, se STAN, zkritizoval také vládu Petra Fialy (ODS), v jejíž součástí je kromě Starostů koalice Spolu. „V tomto ohledu poslední možná koalice by byla s ANO, ale museli bychom je ohlídat,“ dodal.

STAN chce podle Dvořáka pokračovat v současné koalici společně s původně vládními Piráty. „Nedovedu si představit spolupráci s populisty, extremisty, komunisty ani Motoristy,“ dodal.

