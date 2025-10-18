Lukáš Kovanda: Francii padá rating. Už ho má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Francie, druhá největší ekonomika platící eurem, dostává další těžký ratingový úder v krátkém sledu. Agentura Standard & Poor’s jí zlomově zhoršuje rating, z AA- na A+. Přeřazuje ji tedy do nižší kategorie, pouze „jednoáčkové“, než v jaké se nachází „dvouáčkové“ Česko.
Francie podle agentury čelí největší politické nestabilitě od zřízení Páté republiky roku 1958, přitom si neví rady, jak zkrotit své vysoké deficity veřejných financí a zbrzdit tempo zadlužování. Letos by měl schodek Francie činit podle Standard & Poor’s 5,4 procenta, což zhruba odpovídá schodku Česka z covidového roku 2020, který činil 5,6 procenta.
Podobně Francii do horší ratingové kategorie, než v jaké je Česko, přeřadila před několika týdny agentura Fitch Ratings. Je to tedy dnes úplně poprvé v historii, kdy má Francie horší rating než Česko ne pouze u jedné, ale vlastně už u většiny světově významných ratingových agentur.
A to navzdory tomu, že dosluhující česká vláda je prvním kabinetem české historie, za jehož působení se nominálně státní dluh zvýšil o více než bilion korun. Od jejího nástupu na sklonku roku 2021 do konce letošního září, tedy zhruba do letošních sněmovních voleb, státní dluh narostl o zhruba 1070 miliard, vyplývá nových dat ministerstva financí.
Zhruba 32 procent celkového nominálního státního zadlužení Česka, tedy zadlužení vzniklého za celé jeho dějiny, „od praotce Čecha“, vzniklo za působení dosluhující Fialovy vlády. V poměru k hrubému domácímu produktu, což je ukazatel zahrnující nejen úroveň zadlužení, ale také inflace a růstu ekonomiky, se však podařilo veřejné zadlužení ČR v posledních letech snížit a elementárně zastabilizovat. To je stěžejním důvodem toho, že Česko si svůj rating drží i v pohnuté době 20. let, zatímco Francii se opakovaně zhoršuje.
Některé investory může zhoršení ratingu, učiněné navíc na mimořádném jednání ratingové agentury Standard & Poor’s, přimět se francouzských dluhopisů zbavovat. Což bude jen další varování pro Německo, aby nevstupovalo do plnohodnotné dluhové unie s Francií. Bez vzniku dluhové unie ovšem visí otazník nad dlouhodobou udržitelností eurozóny jako takové.
Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.
Američtí činitelé podle zdrojů CNNdosud nezačali s přípravami na schůzku ani s Pchjongjangem nezačali komunikovat napřímo, jak tomu bylo během některých fází Trumpova prvního funkčního období. Severní Korea nijak nereagovala, když ji Trumpova administrativa oslovila na začátku letošního roku, uvedly zdroje pro CNN.
Někteří činitelé oslovení CNN vyjadřovali skepsi ohledně možnosti, že se schůzka mezi Trumpem a Kimem během nadcházející cesty do Asie nakonec uskuteční. Administrativa se nyní soustředí spíše na domluvení setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vzhledem k eskalujícím obchodním sporům mezi USA a Čínou.
V srpnu Trump vyjádřil zájem setkat se s vůdcem Severní Koreje poté, co přijal v Bílém domě jihokorejského prezidenta I Če-mjonga. Ten pozval Trumpa na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji na přelomu října a listopadu a řekl, že summit by mohl být pro Trumpa ideální příležitostí pro setkání s Kimem. Trump byl vůči myšlence setkání otevřený a řekl Imu, že se jí bude zabývat.
Podle severokorejských médií vyjádřil také Kim ochotu setkat se s Trumpem během projevu před parlamentem minulý měsíc.
Během svého prvního funkčního období se Trump sešel s Kimem celkem třikrát - v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a červnu 2019 v demilitarizované zóně na silně opevněné hranici oddělující obě Koreje. Tyto vrcholné schůzky nicméně z pohledu USA nevedly ke svému hlavnímu cíli, a to zastavit severokorejský jaderný program.
Princ Andrew se vzdal titulu vévody z Yorku. Kvůli kauze Epstein
Britský princ Andrew se po letech kritiky za blízký vztah s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem v pátek vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených poct. Mladší bratr krále Karla III. v prohlášení přitom znovu popřel všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
KLDR chce propagovat turismus. První resort otevře příští týden a budovat chce další
Devět měsíců po ničivém požáru, který pohltil část Pacific Palisades a Malibu, se zdá, že se Kalifornie zotavila. Silnice jsou opět průjezdné, kavárny plné. Ale při jízdě po Sunsetu z Beverly Hills k oceánu jsou následky ničivé katastrofy stále vidět – v ohořelých stromech, prázdných parcelách i v hlavách místních.
Vyjíždím z Beverly Hills po Sunset Boulevardu, klikaté silnici mezi lesklými vilami, golfovými trávníky a palmami. Tady vypadá všechno stejně jako dřív – město, které se vždycky tváří, že se ho katastrofy netýkají. Ale čím víc se blížím k oceánu, tím víc se mění atmosféra.
Za Brentwoodem se silnice zařezává do kopců Santa Monica Mountains. Právě tady se před devíti měsíci rozšířil takzvaný Palisades Fire, který během několika dní pohltil většinu čtvrti. Dnes jsou svahy znovu zelené. Při bližším pohledu je tu vidět nový život vyrůstající ze spálené půdy.
FOTOGALERIE: Podívejte se jak se zotavuje Malibu po požárech
V samotných Pacific Palisades působí všechno idylicky. Kavárny ve Village jsou opět plné, děti běhají po parku, surfy míří k oceánu. Ale jen o pár ulic dál se krajina mění – nedotčené spáleniště střídá dřevěný rám nového domu, který ční do nebe jako symbol návratu i zapomnění.
„Devět měsíců a pořád čekáme,“ říká muž, který sedí na skládací židli před svým pozemkem. „Pojišťovna to pořád přehazuje mezi odděleními. Nejhorší není oheň. Nejhorší je byrokracie.“ Jeho slova potvrzují i statistiky: z více než 6 800 zničených staveb se rekonstrukce podařilo zahájit jen u části. Požár vznikl z neuhašeného ohniska menšího Lachman Fire a silný vítr známý jako Santa Ana winds ho rozdmýchal do smrtící bouře.
Mezi ruinami a rezignací
Na Pacific Coast Highway střídají ploty s cedulemi permit pending hromady suti. Tam, kde bývaly domy s výhledem na oceán, zůstaly jen betonové základy, případně vchodová branka a betonový plot. A o pár metrů dál už rachotí bagry. Silnice je místy stále omezená. V Malibu Canyon visí plakáty komunit s nápisy „Rebuild, but smarter“. Jenže stavět „chytřeji“ znamená i dráž – nové protipožární materiály a větší odstupy prodražují výstavbu o desítky procent.
„Můj dům by dnes stál o půl milionu víc,“ říká mladá žena u kávovaru před Malibu Country Mart. „Takže zatím žiju v pronájmu. Měla jsem štěstí – přišla jsem jen o dům. Jiní přišli o všechno.“
Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého
Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.
V Malibu i Palisades se mezitím mění i složení obyvatel. Ti, kteří tu žili celé dekády, odcházejí – unavení a zadlužení. Jejich pozemky kupují investoři, kteří staví nové „požáruvzdorné“ vily pro movité klienty z New Yorku či ze zahraničí.
Devět měsíců po katastrofě se Kalifornie zvenčí tváří, že se nic nestalo. Slunce svítí, oceán šumí, turisté fotí západ slunce u Point Dume. Ale oheň tu pořád je – v očích lidí, ve spálené zemi, v kouři, který se vrací s každým teplejším větrem.
Když projíždím posledními zatáčkami před Malibu Pier, cítím směs vůně moře a dřeva. Kalifornie znovu dýchá, ale s novými jizvami. A i když Sunset Boulevard září jako filmová kulisa, za ním leží svět, kde se sen o oceánu může během jediné noci proměnit v popel.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Ničivé požáry v Los Angeles zdraží pojistky. Trh se propadne do obří ztráty