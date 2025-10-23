Nikoli přátelský krok, uvedl Putin k novým americkým sankcím
Ruský prezident Vladimir Putin nové americké protiruské sankce označil za čin, který vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy neposiluje. Považuje je za „nikoli přátelský“ krok a za snahu ukázat tlak na Rusko, píše agentura TASS. Výrazný vliv na ruskou ekonomiku však podle šéfa Kremlu sankce mít nebudou. Varoval také před zásadní reakcí, kterou by na ruské straně vyvolaly útoky zbraněmi dalekého doletu hluboko v ruském týlu.
„Žádná země a žádný národ vážící si sám sebe nikdy nic nerozhodují pod tlakem. A Rusko má to privilegium, že se může považovat za součást této skupiny zemí a národů vážících si sebe sama,“ řekl Putin.
Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
Evropská unie zahrnula do 19. balíku protiruských sankcí i dvě čínské rafinerie a jednu obchodní firmu z Hongkongu, která je do obchodu s ruskou ropou zapojena. Ačkoliv to není poprvé, co se protiruské sankce zaměřují na firmy z čínského ropného sektoru, nejnovější restrikce mají ze sankcí, které zatím EU v tomto ohledu zavedla, ekonomicky největší dopad. Uvedla to dnes agentura Reuters.
Šéf Kremlu dnes řekl, že schůzku i místo konání rusko-amerického summitu navrhla americká strana. Podle agentury AFP Putin slíbil, že bude v dialogu se Spojenými státy pokračovat, protože to „je vždy lepší než konfrontace nebo spory a zejména pak válka“. Rusko vždy podporovalo, aby dialog pokračoval, uvedl také ruský prezident.
Varoval před následky možných útoků proti cílům hluboko na ruském území s nasazením amerických střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu. Ukrajina, která se ruské invazi brání od února 2022, v posledních měsících žádá Spojené státy, aby jí střely Tomahawk dodaly. Trump ovšem zatím takový krok odmítá udělat.
„Je to pokus o eskalaci,“ řekl k ukrajinským plánům Putin. „Pokud budou takové zbraně použity k útokům na ruské území, reakce bude velmi vážná, ne-li ohromující,“ varoval šéf Kremlu. Ruská armáda rakety, které mají parametry srovnatelné s Tomahawky, k útokům proti Ukrajině používá. Jde například o střely Kalibr s doletem až 2500 kilometrů.