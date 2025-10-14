Už nejen „zeď“. Ochrana proti dronům má být nad celou Evropou

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si vyslechla kritiku hned od několika států již na neformálním summitu EU na začátku října. Následně v projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu minulý týden už hovořila o tom, že „protidronový systém bude štítem pro celou unii včetně její jižní části“. „Systém bude koncipován k řešení celého spektra výzev,“ dodala tehdy. Zmínila, že půjde například o reakci na přírodní katastrofy či monitorování zneužívání migrace nebo monitorování ruské stínové flotily.
Návrh širší „Evropské iniciativy pro obranu proti dronům“ bude zahrnut do takzvaného plánu obranné připravenosti, který má Evropská komise zveřejnit tento týden ve čtvrtek.
Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září poprvé zmínila požadavky na vytvoření takzvané zdi proti dronům podporované EU a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku. Reagovala tak na narušení vzdušného prostoru Polska asi 20 ruskými drony. Komise následně uvedla, že cílem protidronové obrany je čelit budoucím invazím dronů sítí senzorů a elektronických rušicích systémů a zbraní v oblasti od pobaltských států až po Černé moře.
Východoevropské státy návrh uvítaly, země v jižní a západní Evropě ale podle Reuters uvedly, že projekt opomíjí hrozby dronů i v jejich části kontinentu.
Společnost EP Group Daniela Křetínského odkoupí od skupiny PPF Renáty Kellnerové s rodinou poloviční podíl ve firmě Fast ČR, pod kterou patří řetězec s elektronikou Planeo a značka spotřební elektroniky Sencor. EP Group se tak stane stoprocentním vlastníkem Fast ČR. Výši transakce, kterou ještě musí posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se EP Group a PPF rozhodly po vzájemné dohodě nezveřejnit.
„Tato transakce je v souladu s dlouhodobou strategií a vizí firmy EP Group rozšiřovat svou přítomnost v sektoru maloobchodní distribuce, kde společnost Fast zaujímá druhé místo na českém a slovenském omnichannel trhu (strategie propojující všechny prodejní kanály, pozn.red.) se spotřební elektronikou,“ sdělila EP Group, která podíl ve Fast ČR odkoupí prostřednictvím své dceřiné firmy EC Investments.
Společnost Fast ČR, dříve Sluggeria, koupily PPF a EC Investments společně se skupinou Rockaway Capital Jakuba Havrlanta v roce 2021. Svůj podíl ve Fast ČR následně Rockaway Capital v roce 2023 PPF a EC Investments prodala. Společnost zboží distribuuje i do dalších zemí, převážně v Evropě. Značku Sencor, která vznikla v roce 1969 v Japonsku, firma vlastní od 90. let.
Český trh s elektronikou v posledních letech prochází změnami. Řetězec Okay zkrachoval, prodejny Electro World převzala a následně přejmenovala na stejný název síť Datart ze zlínské skupiny HP Tronic a e-shopy Mall.cz a CZC.cz nyní fungují pouze na on-line tržišti polské matky Allegro, která je koupila na přelomu let 2021 a 2022.
Největším prodejcem elektroniky v Česku je společnost Alza.cz. Předloni její čistý zisk meziročně vzrostl téměř o 75 procent zhruba na 1,1 miliardy korun. Celkové tržby činily přibližně 45,9 miliardy korun, oproti roku 2022 stouply asi o 12 procent. Na českém trhu s elektronikou působí ještě e-shop Mironet či síť Expert Elektro.
Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.
Podstatnou část pozornosti při jednání o složení nového kabinetu na sebe strhl Filip Turek. Je nemyslitelné, aby se autor tak příšerných výroků (a stačí jen ty, které prokazatelně psal), stal v civilizované zemi ministrem zahraničí. Jeho kolega Petr Macinka jako ministr životního prostředí by ovšem byl jen o něco méně skandální volbou.
Jmenovat na životní prostředí člověka, který popírá klimatickou změnu, je něco podobného, jako svěřit zdravotnictví člověku, který by léčil rakovinu koňskou mastí, infarkt zaříkáváním a zápal plic pijavicí. Zní to sice vtipně, ale nic směšného na tom není. Takových případů, kdy si politici a velký byznys hráli se zdravím lidí, je spousta. Stačí vzpomenout, jakou práci dalo přesvědčit svět, že kouření škodí zdraví. Nakonec se to povedlo, ale tisícům lidí už to nepomohlo.
S klimatem to je podobné. Statisíce lidí ročně umírají na následky nadměrného horka, takže starost o životní prostředí není zdaleka jen o cyklostezkách a kůrovcích, ale jde o lidské životy. Následky našeho mudrování nesou ti nejzranitelnější, popřípadě nejchudší. Proto je třeba ke klimatické politice přistupovat se vší vážností. Pokud někdo plácá něco o proudech „zelené krve“ bez hlubších znalostí zelené problematiky, neměl by to plácat jako ministr.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Jako na potvoru se tento týden rozdělovaly Nobelovy ceny za ekonomii. Ve vysokých patrech světové vědy panuje jiná shoda než v české politice. Na závažnosti klimatické změny se shodnou nejen biologové a environmentalisté, ale i ekonomové. Příkladem je oceněný francouzský akademik Phillippe Aghion, který se zabývá teorií kreativní destrukce, ale také ve svých pracích objevuje potenciál inovací nebo zkoumá nerovnost. A světe div se, vedle umělé inteligence mluví i o zelené transformaci.
Aghion tvrdí, že k zeleným investicím jsou potřeba inovace jako impuls, protože firmy se do zelených řešení jen tak pro nic za nic neženou. Úkolem politiků je tyto inovace podporovat a vytvářet příznivé prostředí pro přesun inovací z laboratoří do reálného světa – nebo takovému procesu alespoň nebránit. Zelená transformace je fakt, dříve nebo později bude ekonomika udržitelná. Politici, kteří jí brání jsou jako „luddité“, kteří v době průmyslové revoluce rozbíjeli stroje v továrnách.
Motoristé a jiní političtí zaříkávači to ale nechápou. Zelená transformace neznamená, že se vrátíme k žebřiňákům, ale že upgradujeme hospodářství tak, abychom nejen prosperovali, ale zároveň se u toho nedusili. Motoristé ale skončili u rozčilení, že jim Brusel chce sebrat jejich velká auta, která hodně žerou a hodně vrčí (hlavně jim neříkejte, že už vloni všechny spalováky na Rallye Dakar porazil elektromobil).
Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci
Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.
Aghionův kolega z London School of Economics Nicholas Stern jde ještě dál. Z jeho slov z tohoto týdne (nezávisle na Nobelovkách) vyplývá následující: pokud vám nezáleží na vašich dětech a vnucích, měli byste se zamyslet alespoň nad svým byznysem.
Podle Sterna se zelená řešení ve výsledku vyplatí. „Solární energie překonává elektřinu z fosilních paliv na většině světa, včetně velkých částí USA. Dobří lidé v Texasu budou investovat do solární a větrné energie, protože je levnější než alternativy. Je mnohem lepší investovat do technologií 21. století než do technologií 19. a 20. století,“ uvádí Stern, který je jednou z největších autorit nejen britské evironmentální ekonomie. Není přitom zdaleka sám, kdo k takovým závěrům dochází.
Podle Sterna jsou investice do fosilní ekonomiky nesmysl, naopak udržitelnost nabízí největší potenciál růstu pro 21. století. Nevím jak vy, ale já radši budu důvěřovat světovému ekonomovi, který strávil desítky let seriózním výzkumem, než takřka celoživotnímu zaměstnanci Václava Klause.
