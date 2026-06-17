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newstream.cz Money Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
ChatGPT, Newstream
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Nejlepší nabídky u spořicích účtů se už nyní pohybují nad čtyřmi procenty ročně, a pokud ČNB zítra (ve čtvrtek 18. června 2026) skutečně zvýší sazby, banky mohou mít důvod přidat další desetiny.  A nejde už jen o tržní spekulaci. Možnost utažení měnové politiky připustil v rozhovoru pro Bloomberg guvernér ČNB Aleš Michl. Uvedl, že argumenty pro zvýšení sazeb zesílily a že úprava už na červnovém zasedání je reálnou možností. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl.

Pro střadatele je případné zvýšení sazeb dobrá zpráva. Pokud ČNB zvedne základní sazbu, bankám se otevře prostor k tomu, aby lépe úročily i vklady domácností.

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Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

ČTK

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Nejvyšší sazbu drží Raiffeisenbank, která při splnění podmínek nabízí až 4,20 procenta ročně do 500 tisíc korun. Do špičky se ale počítá i Partners Banka se sazbou 4,06 procenta, ta však platí jen jako časově omezený bonus za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem.

Za nimi následuje mBank se sazbou 4,01 procenta do 500 tisíc korun a Banka Creditas se čtyřmi procenty. V obou případech je ale potřeba číst podmínky: u mBank platí zvýhodnění první tři měsíce bez podmínek, potom přichází na řadu příjem na účet a platby kartou. Creditas zase navazuje čtyřprocentní sazbu na pravidelné investování.

Proti květnu stojí za pozornost hlavně garance a nové pásmování. ČSOB prodloužila platnost sazby 3,80 procenta do konce července. Komerční banka i UniCredit Bank drží garance do konce června. UniCredit navíc nově rozlišuje dvě pásma: do 500 tisíc korun lze při splnění podmínek získat až 3,50 procenta, do dvou milionů korun pak tři procenta.

Pro střadatele z toho plyne jednoduché pravidlo: dívat se jen na maximální sazbu nestačí. Banky nejlepší úroky podmiňují aktivitou na účtu, platbami kartou, pravidelným investováním nebo časově omezenou akcí.

Žebříček spořicích účtů v červnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelné investování nebo investiční portfolio podle podmínek banky. Výše pásma záleží na typu účtu. Bez investičního bonusu lze při aktivitě dosáhnout na nižší sazbu.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Zvýhodněná sazba za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem. Pro doporučujícího platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Bez zvýhodnění je standardní sazba spořicího účtu 3,20 %.
3mBank 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně a alespoň 5 plateb kartou. Garance sazby 4,01 % do 30. 6. 2026. Vyšší zůstatky jsou úročeny nižšími sazbami.
4Creditas 4,00 %  do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(Premium do 1 mil. Kč)		 Příjem alespoň 15 000 Kč, 5 plateb kartou a investice nebo pojištění alespoň 1 500 Kč měsíčně. Platnost sazby prodloužena do 31. 7. 2026. U vyšších zůstatků sazba klesá.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet, George a pravidelné investování nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investiční aktivity je sazba výrazně nižší. Nad 400 000 Kč je úročení minimální.
7VÚB Banka 3,70 % bez omezení Bez podmínek. Česká pobočka slovenské banky. Účet se zakládá online, banka může požadovat doložení daňového domicilu.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč U nových klientů automaticky, u stávajících obvykle převod alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivace bonusu v KB+. Garance sazby do 30. 6. 2026. Při nesplnění podmínek je základní sazba výrazně nižší.
9UniCredit Bank 3,50 % do 500 000 Kč 3 platby kartou měsíčně a příjem alespoň 20 000 Kč nebo pravidelná investice 2 000 Kč měsíčně. Nově dvě pásma: do 500 000 Kč až 3,50 %, do 2 mil. Kč až 3,00 %. Garance do 30. 6. 2026.
10Trinity Bank 3,30 % bez omezení Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Noví klienti (od 10. 4. 2026): Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Stávající klienti: pásmové úročení 3,01–2,01 % dle výše vkladu nebo až 3,01 % na HIT účtu.
11Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek, nutnost mít běžný účet. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč sazba klesá na 0,10 %. Fio Konto platí jen pro fyzické osoby.
12J&T Banka 3,25 % bez omezení Vklad od 1 mil. Kč nebo stávající klient s investicemi či vklady alespoň 100 000 Kč. Spořicí účet je typicky určen pro klienty s vyšším objemem peněz nebo vztahem s bankou.
13MONETA Money Bank 2,60 % do 1 mil. Kč Bez podmínek. Garance do 30. 6. 2026. Nad 1 mil. Kč platí sazba 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 500 000 Kč
až do 1 mil. Kč při aktivitě		 Alespoň 5 plateb kartou měsíčně. Pro vyšší limit je nutný součet vkladů a příchozích plateb alespoň 25 000 Kč měsíčně. Air Bank dlouhodobě sází spíš na jednoduchost nabídky než na krátkodobé akce pro úzkou skupinu klientů.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová. Rozhoduje limit, pásma, garance a to, zda podmínky splníte každý měsíc. 

Zdroj dat: veřejné sazebníky bank platné k 17.6.2026, vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Banky čekají na verdikt ČNB

Do samotného červnového žebříčku se případné rozhodnutí ČNB ještě nepropsalo. Může ale rychle změnit další vývoj. Banky v anketě Newstreamu připouštějí, že pokud centrální banka sazby zvýší, nemusí zůstat jen u tichého přihlížení.

„V obchodní logice se řídíme především konkurenčním prostředím na trhu, protože naším cílem je mít nabídku dlouhodobě mezi těmi nejlepšími. V případě této změny lze reakci trhu spíše očekávat a my bychom velmi pravděpodobně také reagovali,“ uvedla Ivana Pícková, členka představenstva a ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Důležité je i to, kam by se případná změna propsala. Creditas by podle Píckové pracovala spíše se základní sazbou než jen s bonusem pro vybrané aktivní klienty. A změna by nemusela trvat dlouho. „Pokud děláme změny, umíme je realizovat poměrně rychle, i v řádu dnů,“ dodala.

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Ne všem a ne hned

O něco opatrnější je ve vyjádření Raiffeisenbank, která nyní drží první místo v žebříčku. Případné zvýšení sazeb ČNB by podle banky automaticky neznamenalo plošné přidání všem střadatelům. „Pokud tato situace nastane, budeme úpravu zvažovat,“ uvedl Vladimír Bureš, Product Owner Accounts v Raiffeisenbank. Pokud by ke změně došlo, šlo by podle něj pravděpodobně o úpravu bonusových částí úroku. Obvykle se taková změna podle banky děje v řádu týdnů.

Trinity Bank naznačuje, že by po případném zvýšení sazeb ČNB chtěla klientům nabídku zatraktivnit. „Pokud by tedy ČNB zvýšila základní sazbu, nabídne i Trinity Bank po takovém zvýšení ještě zajímavější zhodnocení úspor klientům,“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová. „O konkrétní podobě změny ale zatím rozhodnuto není,“ dodala.

Air Bank konkrétní slib nedává. Tvrdí, že případný krok ČNB bude posuzovat v širším kontextu trhu, ekonomiky i potřeb klientů. Zároveň zdůrazňuje, že nechce stavět nabídku na krátkodobých akcích pro úzkou skupinu lidí. „V Air Bank se snažíme držet produkty co nejjednodušší a nejpřehlednější,“ uvedl mluvčí banky Michal Kuzmiak.

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Boj o vklady nikdy úplně neskončil

Otázkou je, zda by zvýšení sazeb ČNB znovu rozjelo ostrý konkurenční boj o vklady domácností. Banky se v tom úplně neshodují. Creditas tvrdí, že boj o klienty ve skutečnosti nikdy nepolevil.

„Nemyslím, že by byl konkurenční boj kdy zbrzděn, aby se musel znovu rozjet. Bankovní prostředí je v Česku vysoce konkurenční. Klienti si dokážou velmi rychle a snadno srovnat nabídky na trhu a podle toho se i chovat,“ říká Pícková.

Raiffeisenbank naopak očekává spíše střídmější reakci trhu. Podobně Trinity Bank nepředpokládá návrat situace z pandemických let, kdy se banky o úspory domácností přetahovaly výrazně agresivněji. „Nemyslíme si, že by došlo k něčemu podobnému jako v období pandemie. Samozřejmě se však banky budou snažit klienty svojí nabídkou zaujmout,“ uvedla Trinity Bank.

Pro klienty z toho plyne jednoduchý závěr: pokud ČNB sazby skutečně zvýší, spořicí účty mohou znovu ožít. Vyšší úrok ale nejspíš nepřijde automaticky všem. Spíš se bude dál hrát přes bonusy, pásma, garance, aktivitu na účtu nebo investice.

Kdo chce z úspor dostat maximum, měl by proto sledovat nejen nejvyšší číslo v reklamě, ale i drobný text pod ním. Právě tam se často rozhoduje, jestli čtyřprocentní sazba skutečně platí i pro něj.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský

Tomáš Vronský, starosta Prahy 3
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Víc než dva roky bylo jedno z velkých pražských náměstí, Náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech, nepřístupné. Bylo obehnáno plotem, pracovala tam těžká technika. Nyní se náměstí opět otevírá veřejnosti. Kolem celé revitalizace, která stála Prahu přes půl miliardy korun, panovalo mnoho pochybností. Jak kolem ceny, tak kolem výsledku. „Věřím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Po revitalizaci se veřejnosti otevírá Náměstí Jiřího z Poděbrad v nové podobě. V čem vidíte pozitivní změnu?

Jsem rád, že se to podařilo zrealizovat o trochu rychleji, než se předpokládalo. V průběhu jsme se setkávali i s některými negativními reakcemi. Ty jsou ale méně časté. Lidé vidí, jak mizí stavební ploty, že náměstí je vlastně hezké. Jdu tam, poslouchám, a slyším, že reakce jsou pozitivní. Vždy jsem zdůrazňoval, že sice žijeme v bytech, ale město je náš životní prostor. A je důležité, aby mělo určité kvality. V tomto ohledu si myslím, že náměstí splňuje požadavky na kvalitní veřejný prostor, kde se dá uspořádat akce pro více lidí. Mohou se tam konat trhy, mohou tam lidé spolu posedět. Je na to navázaný parter kaváren a jiných podniků, a myslím, že to vytváří sousedskou atmosféru. Na rozdíl od jiných náměstí v Praze tady nebyly byty předělány na kanceláře nebo hotely. Zůstaly tam byty.

Toto náměstí bylo jakýmsi bijícím srdcem lokality i před revitalizací náměstí. V čem spočívá přínos jeho nové podoby?

Nyní je například kompletně bezbariérové. To je jedna důležitá věc. Druhá věc se týká modro-zelené infrastruktury. Předtím jsme údržbu zeleného parku zajišťovali vodou z vodovodního řadu nebo vodou, kterou jsme tam dovezli. Teď sbíráme vodu ze střechy kostela. Zachytáváme ji do podzemní nádrže. Pomůže nám to udržet náměstí zelenější. Výrazně se změnil poměr propustných a nepropustných ploch. Teď jsou všechny plochy propustné. I na místě, kde jsou velkoformátové dlaždice, je širší spára, která má vsakovací schopnost. Dlaždice nejsou uložené do betonu, jak je to běžné, ale leží na propustném podloží. Voda nestéká do kanálu, ale kumuluje se na místě. Náměstí bude zelenější.

Před revitalizací se život na náměstí koncentroval do míst, kde jsou kavárny, trhy. Méně se využívaly ostatní části. Teď si myslím, že to bude rovnoměrněji rozprostřeno do celé plochy.

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Zmínil jste, že se setkáváte s kritikou, a ona je skutečně viditelná. První vlna kritiky se snesla na dětské hřiště, které stojí na místě původního hřiště. Teď tam přibyl vodní prvek. Jedna z výtek zní, proč jeho obnova trvala tak dlouho?

Dětské hřiště bylo součástí dodávky celé stavby. Po obvodu hřiště jsou lavičky z kroucených latí. Výroba těchto latí byla složitější, než se čekalo. Dodací lhůta latí byla delší, než se předpokládalo.

Další kritika míří na část před kostelem, kde vznikl velký vydlážděný prostor bez zeleně. Nebude to v letních vedrech příliš parné prostředí?

Architektonický návrh zohledňuje kostel, který je ústřední budovou celého náměstí. Prostor před kostelem zdůrazňuje a podtrhuje význam kostela. Proto je nyní ten prostor takový. Za druhé, jde o náměstí. Až ve druhé řadě má parkový charakter. A za třetí, co se týká dlažby, je to světlá žula, což znamená, že by se neměla rozpalovat jako tmavší kámen. Je tam spára, která má retenční schopnost. Voda, která se tam vsákne, bude ochlazovat i tu plochu. Předtím voda odtekla, nyní zůstává v podloží. Plocha se nebude tolik rozpalovat. Samozřejmě, až nám vyrostou vysazené platany, a zkušenost nám ukazuje, že to bude do tří až pěti let, tak prostor bude výrazně zelenější.

Vymysleli jsme loužítka 

K čemu mají sloužit takzvaná loužítka, další kontroverzní nový prvek na náměstí?

Těch je tam osm nebo deset. Samozřejmě by tam nemusela být. Ale tím, že tam nateče dešťová voda, je to zdroj vody třeba pro ptactvo. Celé náměstí je promyšlené tak, aby obstálo v kontextu klimatické změny, kterou prožíváme. Horizont všech prvků, které náměstí obsahuje, je až sto let. Při plánování byl velký důraz na zeleň, na udržitelnost, na hospodaření s vodou.

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Vnímáte kritiku veřejnosti k těmto různým novým prvkům náměstí?

Ano, čtu si ty diskuse. Myslím, že až uživatelská zkušenost ukáže, že projekt je dobře vymyšlený. Já mu věřím, a myslím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře.

Aktuálně jste představili nový prvek náměstí, červené posezení. Opět to vzbudilo kritiku, že na sezení budou nocovat lidé bez vlastního bydlení…

Je možné, že si tam sedne nebo ustele nějaká osoba bez přístřeší, ale je to námitka, která se objeví vždy, když někde instalujete lavičku. Je to hodně o údržbě, péči, kterou prostoru věnujete. My jsme se na radě usnesli, že zřídíme pozici správce náměstí, který tam bude od rána do večera dohlížet primárně na nepořádek, na špatné parkování, na řešení problémů s problémovými osobami. I z hlediska výše investice vnímáme, že je tomuto prostoru nutné věnovat zvýšenou péči.

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Součástí revitalizace náměstí je i nové osvětlení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Jak to bude vypadat?

Do všeho, co se na náměstí dělo, hodně promlouvali památkáři. Bude tam takové decentní, slavnostní osvětlení.

Nyní vydlážděný prostor před kostelem vybízí k hromadným akcím. Počítáte nyní s nějakými?

V září tam proběhne vinobraní, pravděpodobně se tam vrátí street foodový festival jídel z Latinské Ameriky. Po tom prostoru je samozřejmě poptávka. Ale zároveň tam bydlí lidé, a je potřeba k tomu přistupovat s jistou sousedskostí, mírou.

Co je za vás nejvíc pozoruhodné z celé revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad?

Možná kašna. Mnoho lidí si ji pamatuje ještě z osmdesátých let, ale už nebyla provozuschopná. Ústrojí bylo zkorodované a zanesené. Celé ústrojí kašny se udělalo znovu. Díky tomu bude kašna jako významný vodní prvek opět v provozu. To je skvělá věc, která bude dominantním prvkem celého prostoru.

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.

Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Petra Nehasilová

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Jak to bude vypadat na náměstí z hlediska zeleně?

Vymýšleli to tři odborníci, jeden na stromy, druhý na bylinné patro a třetí odborník byl na trávu. Stromů je o 120 víc, než bylo. Trávníková směs je speciálně vymyšlená pro Jiřák, aby snesla vysoké letní teploty, a zároveň aby byla odolná vůči pohybu lidí. Je tam spousta detailů, není to běžná trávníková směs. Celé náměstí bude v naší správě a my si na to najímáme obecní společnost Čistá trojka, která se bude starat i o údržbu zeleně. Je na to údržbový plán.

Na řadě je Lobkovičák

Celá revitalizace náměstí stála asi 570 milionů korun. Není to moc? Kolik přispěla Praha 3, kolik magistrát?

Praha 3 platila vznik projektu. Připravili jsme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Investice přesahovala možnosti Prahy 3 a je to prostor celoměstského významu, proto jsme požádali magistrát, aby realizoval tuto investici. Celá investice šla za magistrátem, s výjimkou dílčích drobností, které vzešly z průběhu realizace. Třeba plachtu nad dětským pískovištěm jsme kupovali z rozpočtu městské části. Zmiňované designové posezení je také placené z rozpočtu městské části. Jinak to šlo celé za magistrátem. Šedesát až sedmdesát milionů je z programu Evropské unie. Asi sedmnáct milionů je ze státního rozpočtu.

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Petra Nehasilová

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Má Praha 3 v plánu nějaký další, podobný projekt revitalizace veřejného prostoru?

Klademe na to poměrně velký důraz. Revitalizovali jsme Tachovské, Kostnické, Komenského náměstí. Co je nejvíc v přípravě, je Náměstí Jiřího z Lobkovic. Probíhá revitalizace Židovských pecí. Tam jde hodně o vodu, vnímáme klimatickou změnu. Chceme, aby voda, která tam spadne, hned neodtekla. Aby ten park byl co nejzelenější. Co se týká Lobkovičáku, předpokládám, že by se změna mohla zrealizovat v příštím volebním období, jsme tam projektově hodně daleko. I do tohoto projektu hodně promlouvali památkáři, aktuálně nemohu sdělit podrobnosti.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Při další blokádě Hormuzského průlivu by světu hrozila největší globální energetická krize, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Vypadá to, že znesvářené strany kolem Perského zálivu míří k dohodě a že Hormuzský průliv bude co nejdříve zase otevřený. Co by se ale stalo, kdyby se něco zvrtlo?

I po jeho otevření bude trvat týdny až měsíce, než se obnoví normální provoz. V případě oprav poškozené infrastruktury, což se týká Kataru, to mohou být i roky. Kdyby uzavření Hormuzu trvalo rok, tedy do března 2027, svět by přišel o zhruba sedm procent primární energie. To by znamenalo nejhorší energetickou krizi, kterou jsme v moderní historii zažili za několik posledních dekád. Horší než oba ropné šoky v 70. a 80. letech minulého století. Ty se týkaly Spojených států, Evropy nikoliv. O největší globální krizi, která nám hrozí nyní, mluvila i samotná Mezinárodní energetická agentura.

Výpadek pouhých sedm procent by způsobil globální krizi?

Jen na okraj – z Perského zálivu putuje do světa mnohem více ropy a plynu, ale část jde ropovody a produktovody. A těch sedm procent je z celkového objemu energie, kterou si vyrábíme z ropy, plynu, uhlí, jádra, slunce, větru, vody, geotermální energie a podobně. I za předpokladu, že budou Spojené státy více těžit z břidlice a že bude Saúdská Arábie přesměrovávat více vytěžené ropy přes Rudé moře anebo že některé tankery Hormuzem projedou, protože zaplatí Iránu, takže by ten výpadek činil třeba jen 3,5 procenta, stále by šlo o největší energetickou krizi moderní historie.

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ČTK

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Evropa je připravenější než v roce 2022

Bylo by to horší než energetická krize po vypuknutí rusko-ukrajinské války v roce 2022, kdy se domácnostem zvedaly zálohy na plyn o několik set procent?

Krize v roce 2022 se koncentrovala jen do Evropy. My jsme brali plyn a ropu z Ruska, plynu 45 procent spotřeby, a neměli jsme infrastrukturu na to, abychom byli schopni jej dovážet třeba z Ameriky nebo z Kataru prostřednictvím LNG. Takže jsme v roce 2022 řešili fyzický nedostatek, tedy že plyn nebude. A v té době zároveň tím, co nejvíce ovlivňovalo cenu elektřiny, byly plynové elektrárny. Takže tím, že jsme měnili dodavatele plynu, jsme měnili i cenu elektřiny, protože tu určovaly plynové elektrárny.

Teď jsme v jiné situaci. Potenciální energetická krize, o níž hovořím, by se rozlila po celém světě. My jako Evropa nečelíme tomu, že plyn nebude. Ale čelíme rozhodnutí, jak drahý plyn si koupíme. I nadále můžeme jet ve stejných kolejích a nesnižovat spotřebu plynu a ropy, pokud budeme ochotni platit ty vysoké ceny. To nám samozřejmě bude přinášet ekonomické škody. Ale máme na výběr. Buď šetřit, anebo platit.

Jak by ta krize dopadla na nás?

Z hlediska Evropy by šlo o méně závažnou krizi, než byla ta roku 2022, protože tehdy šlo o nedostatek především plynu, a to se pak přelilo do elektřiny. Mimochodem, když se vrátím k roku 2022, omezení množství ropy a plynu přišlo do Evropy v nejhorším možném roce. Ve Francii byly kvůli opravám odstavené jaderné elektrárny, takže nemohly dodávat. Teď jedou na plný výkon. Za druhé bylo tehdy sucho, takže třeba nefungovaly hydroelektrárny ve Skandinávii, protože neměly vodu. Za třetí byly tehdy drahé emisní povolenky, takže na plný výkon nejely ani uhelné elektrárny. I to je dnes jinak. Čili tehdy to byl problém plynu, protože nedostatek elektřiny z jiných zdrojů jistily drahé plynové elektrárny. Dnes máme výrazně více výrobních zdrojů elektřiny a je to problém ropy a plynu.

Firmy musejí šetřit energii, ne čekat na levnou elektřinu

A české firmy jsou dnes na podobnou situaci výrazně lépe připravené, protože jsme ve srovnání s rokem 2019 snížili spotřebu plynu o nějakých 12 až 15 procent. V Německu se také snížila spotřeba plynu, ale kvůli tomu, že jim klesl průmysl. My vyrábíme stejně anebo dokonce více, ale zvyšujeme naši efektivitu. A to je přesně cesta, která nám může dlouhodobě pomoci, protože v Evropě prostě budou vysoké ceny energií přetrvávat. Když teď postavíme nové jaderné bloky, cena elektřiny nebude nižší, ale naopak vyšší kvůli investicím. Ale tu elektřinu prostě budeme mít, což je důležité. A pravdu má Václav Smil, který píše, že to, co nám zvýší konkurenceschopnost, nebudou malé jaderné reaktory ani vodík. Ale takové ty malé nudné investice do efektivity. V případě domácností investice jako zateplení fasády, fotovoltaika, tepelná čerpadla a podobně. A v případě firem to stejné a my vidíme, že to české firmy umí velmi dobře dělat.

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Éra polikrize

Co byste tedy v dnešní době, plné nejistot, doporučil podnikové sféře?

Žijeme v éře polikrize. Máme jednu krizi za druhou. Neprožíváme je ale jako krize, jen se mění naše odolnost a to, jak vnímáme ty minulé krize. Například na krizi dodavatelských řetězců v roce 2020, kdy stály desetitisíce aut na letištích kolem Mladé Boleslavi, protože nebyly čipy, a řada věcí velmi výrazně zdražila, si dnes už ani nevzpomeneme. Následně přišly covidové lockdowny, pak inflační krize respektive krize cen energií, kdy jsme měli skoro 20procentní inflaci. Ale říkáme si, takhle to přece nemůže pokračovat. Já bych řekl, že může. Protože svět je propojený a trochu se láme dosavadní globální řád. Máme tu vyzyvatelské státy jako Čína, která svádí souboj se Spojenými státy. A USA už vojensky nejsou na nejvyšší úrovni, už nejsou schopny vést několik válek najednou a už nejsou schopny hrát roli světového policisty. Evropa se o sebe musí postarat sama. Svět se prostě dramaticky mění. A ty změny budou pokračovat, navíc za podpory technologií, umělé inteligence, což bude pro spoustu lidí a firem ohrožení a příležitost zároveň.

Co by tedy měly dělat české firmy?

Měly by si udělat důkladnou analýzu dodavatelských řetězců. Ukazuje se, že jeden jediný klíčový bod v tom řetězci, může to být Hormuzský průliv, je schopen ohrozit jejich chod. Firmy by proto měly mít zmapované nejen své dodavatele, ale i dodavatele svých dodavatelů, aby věděly, co se skutečně děje. A měly by investovat do zvýšení své odolnosti a adaptability. Máme za sebou období, kdy jsme dělali pětileté plány a na nich trvali. Teď musíme jet spíše ve čtvrtletních cyklech a velmi rychle reagovat na změněné podmínky. Firmy by se neměly řídit heslem, mám jednu strategii, té se držím. Měly by mít různé scénáře a neustále rozhodovat o tom, který scénář je či není platný, vědět, co mě může zabít či ohrozit, a proti tomu se pojišťovat, zajišťovat či ta rizika odstraňovat z cesty. Tedy neustále vyhodnocovat a plánovat.

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ČTK

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Národ AZ-kvízů

A to podle vás firmy nedělají?

Spíše ne. Vyžaduje to určitý styl myšlení, který je nám většinou cizí. Češi jsou národ AZ kvízů. Když se třeba zeptáte na Bitvu na Bílé hoře, každý hned řekne, 1620. Ale už nezná, o čem ta bitva byla a co jí předcházelo, co ji způsobilo, jaká byla její logika. My prostě jako národ obecně řečeno neumíme přemýšlet nad souvislostmi, neumíme to analyzovat. Je to těžké, a ani se to moc neučíme ve škole. Ale musíme se to naučit. Může nám v tom pomoci umělá inteligence. Ne tím, že nám řekne, jaký máme mít názor, ale že nám může simulovat nějakou velmi košatou diskusi. Přiblížit nám jiné názory, jiné pohledy, pohledy jiného spektra lidí. Různí lidé žijí různé životy s různými problémy, a dokud tohle nezačneme chápat, tak nebudeme schopni řešit ani ty problémy věcí veřejných.

Strategická autonomie jako šance pro Česko

A v čem je příležitost pro českou ekonomiku?

Strategická autonomie, o jejíž nutnosti se v Evropě stále přesvědčeněji mluví, není nic jiného než to, že budeme vyrábět výrazně více věcí v EU. Česká ekonomika je výrobní ekonomika, takže pro nás je to obrovská příležitost. Jsme schopni vyrábět skutečně cokoliv. Budeme mít sice vysoké ceny energií, ale to, co bude zvyšovat naši konkurenceschopnost, budou investice do efektivity. CleanTech jsou věci, které nám v tom pomohou, a Česká republika patří ve výrobě těchto technologií mezi světovou špičku. Elektrické škodovky, které jsou ve světě velmi oblíbené, železnice, různé materiály třeba pro potřeby zateplení, speciální čerpadla. Jsme pátí ve světě ve schopnosti vyrobit takové cleantechové výrobky, které neumí vyrobit nikdo jiný.

Máme ale problém v tom, že všechny ty úžasné věci, které dokážeme vyrobit, neumíme prodat. Nevyvážíme finální výrobky, snad kromě piva, jsme subdodavatelé. Prodáváme s nízkou marží.

Prodávat s dostatečnou marží se musíme naučit. A v mezidobí si najmout někoho, kdo to umí. Třeba Poláky, ti umějí prodat všechno. Zatím jsme ale strašně uzavření, žijeme v takovém hobitíně, kam nechceme nikoho pustit, ani třeba na naše vysoké školy. Přitom by nám větší otevřenost pomohla. Pomohla by nám využívat dovednosti, které zatím nemáme. Nejsme dobří obchodníci, jsme vynikající v kreativitě, v řešení akutních problémů, ale nemáme vizi a schopnost ty věci prodávat. A sebevědomí. My tak dlouho něco vylepšujeme, až nás předběhne někdo jiný s podobným výrobkem anebo ho od nás koupí a prodá výrazně dráž. Říká se o nás, že jsme montovna. Řekl bych, že částečně ano. Ale my si ani za věci, které děláme v té montovně, nedokážeme říct odpovídající cenu.

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nst

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Ambice zabíjíme už ve škole

K využití schopností jiných ale potřebujeme schopnost delegovat. Máme ji?

Na úrovni korporací to funguje. Nemáme problém najmout si manažera z jiné země. Členem představenstva České spořitelny odpovědným za korporátní byznys je například Slovák. Slováci jsou také větší salesmani než Češi. Zahraniční manažeři jsou také ve vedení Erste Group. Velké podnikatelské skupiny jako Czechoslovak Group a další, kde je velký důraz na efektivitu, mají manažery i v zahraničí a jsou schopni zaplatit si i špičkové Čechy, kteří tady také jsou. Ale my potřebujeme tuhle dovednost pro více lidí. Od malička. Abychom nebyli národ A-Z kvízů, ale národ, který dokáže využít své silné stránky, který má sebevědomí a ambice. Teď naše ambice zabíjíme a přestáváme věřit tomu, že když na sobě budeme pracovat, vyplatí se nám to.

Polovina patnáctiletých dětí, studentů a studentek, když se jich v PISA testech (nejvýznamnější mezinárodní šetření v oblasti vzdělávání – pozn. red.) ptali, zda se snaha vyplácí, řekla, že ne. To je nejhorší výsledek ze zemí OECD. Už v 15 letech trpíme vyhořením, jako kdybychom za sebou měli dvacetiletou práci v korporaci. Je to tím, že chodíme do školy, která odměňuje především nedělání chyb. To znamená ztrátu ambice. Ambice je přece o tom, že budu zkoušet nové věci a chyby dělat budu. My se místo toho velmi záhy naučíme, že dělat chyby se nevyplácí. K tomu přispíváme i my rodiče. Řešíme pětky, čtyřky a trojky a jedničku bereme jako samozřejmost.

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