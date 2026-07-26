Konec zlaté euforie, investory teď víc láká riziko než jistota
Cena zlata od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba 4050 dolarů. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1 procenta, žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013, vyplývá z analýzy investiční společnosti Invesco. Navzdory současnému poklesu je zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3 procenta dražší.
Rozkolísanost ceny zlata se podle Invesca zvýšila už v dubnu, největší pokles však přišel v květnu a červnu. Dne 24. června se zlato poprvé od listopadu 2025 krátce obchodovalo pod hranicí 4000 dolarů za unci. V následujících dnech kolem této psychologicky významné úrovně kolísalo a čtvrtletí zakončilo na 4008 dolarech za unci.
„Zlato po silném růstu z loňska a začátku roku nyní přirozeně koriguje," řekl analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Jde podle něj o běžnou fázi trhu a neznamená konec dlouhodobého růstu. Finanční trhy dnes vysílají dva protichůdné signály. „Na jedné straně sledujeme rekordní ochotu investorů podstupovat riziko a investovat na dluh, na straně druhé centrální banky pokračují v budování bezpečnostních rezerv a nákupech zlata," dodal.
Inflace, geopolitika i falešné naděje
Za poklesem ceny zlata stálo několik vzájemně propojených faktorů, uvedl vedoucí strategie produktů ETF Invesco Sam Whitehead. Především se zvýšily obavy z toho, že inflace bude přetrvávat déle, než se dříve očekávalo. To znamená, že úrokové sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu. Dolar zároveň mírně posílil, částečně právě v reakci na změnu očekávání ohledně měnové politiky. Současně se snížila část geopolitické rizikové přirážky, protože trhy začaly věřit, že jednání mezi Spojenými státy a Íránem směřuje k uspokojivému výsledku, dodal.
Krátkodobě navíc část kapitálu přitahují technologické akcie spojené s umělou inteligencí nebo kryptoměny, upozornil obchodní ředitel družstva Artesa Jan Kořínek. Zlato však plní jinou roli než riziková aktiva. Je především dlouhodobým uchovatelem hodnoty a pojistkou proti geopolitickým i ekonomickým otřesům, poznamenal.
Zlato a stříbro se po výprodeji znovu nadechly, návrat na rekordy ale podle analytiků nebude snadný. Stříbro se dostalo na 59,47 dolaru za unci, tedy zhruba 1259 korun, zlato na 4119 dolarů, asi 87 212 korun za unci. Podle CNBC trh táhnou spíš levné nákupy po předchozím poklesu než zásadní změna geopolitiky nebo makroekonomického výhledu.
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Trhy
Zlato a stříbro se po výprodeji znovu nadechly, návrat na rekordy ale podle analytiků nebude snadný. Stříbro se dostalo na 59,47 dolaru za unci, tedy zhruba 1259 korun, zlato na 4119 dolarů, asi 87 212 korun za unci. Podle CNBC trh táhnou spíš levné nákupy po předchozím poklesu než zásadní změna geopolitiky nebo makroekonomického výhledu.
Rizika dalšího oslabení zlata podle Whiteheada ale přetrvávajdujících měsících sledovat především reakci americké centrálníbanky Fed na vývoj inflace a další vývoj amerického dolaru vůči ostatním hlavním měnám. Vyšší úrokové sazby i silnější dolar bývají pro zlato nepříznivé. Zvyšují totiž alternativní náklady držby aktiva, zatímco silnější dolar zdražuje zlato pro investory mimo USA,
vysvětlil.
Ryba letos očekává spíše stabilizaci ceny zlata. V delším horstický, zlato má podle něj potenciál růst až k 8900 dolarům za
unci do konce dekády. Kořínek do konce letošního roku očekává00 dolarů za troyskou unci. Právě ta může vytvořit prostor prodalší růst v následujících letech, který může jít přes 5000 dolarů, odhadl.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.