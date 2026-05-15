Trump před cestou do Číny nakupoval akcie Applu. Do firmy investoval až 7,2 milionu dolarů
Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.
Americký prezident Donald Trump v měsících před cestou do Číny investoval až 7,2 milionu dolarů, tedy zhruba 151 milionů korun, do akcií společnosti Apple. Vyplývá to podle agentury DPA z údajů amerického Úřadu pro vládní etiku.
Přesnou částku zveřejněné dokumenty neuvádějí. Povinné majetkové reporty ve Spojených státech totiž standardně pracují pouze s hodnotovými rozpětími. Největší nákup akcií Applu podle záznamů připadá na začátek února a pohyboval se mezi jedním a pěti miliony dolarů. Z dokumentů zároveň není zřejmé, zda šlo přímo o akcie, nebo o jiné finanční nástroje navázané na hodnotu firmy.
Cook, Musk, Huang i Boeing v delegaci
Šéf Applu Tim Cook je jedním z členů americké obchodní delegace, která Trumpa při státní návštěvě Pekingu doprovází. Vedle něj jsou v delegaci také technologický miliardář Elon Musk, generální ředitel Nvidie Jensen Huang a šéf Boeingu Kelly Ortberg.
Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?
Trump přitom v předchozích měsících obchodoval i s cennými papíry dalších společností, jejichž představitelé jsou součástí delegace. Podle DPA však z dostupných údajů nelze vyčíst jednoznačný trend, tedy zda u těchto firem převažovaly nákupy, nebo prodeje.
Boeing oznámil obří čínskou objednávku
Výraznou součástí americko-čínských jednání je také Boeing. Ten si v Číně zajistil objednávku na 300 letadel v hodnotě přes 37 miliard dolarů. Obchod oznámil sám Trump, podle DPA však uvedl jinou částku.
Akciový trh přesto reagoval zklamáním. Investoři totiž podle agentury očekávali ještě větší kontrakt, a akcie Boeingu proto po oznámení prudce oslabily.
Nvidia bojuje o návrat na čínský trh
Velké zájmy má v Číně také Nvidia. Výrobce čipů pro umělou inteligenci se snaží znovu posílit na trhu, kde dříve dosahoval miliardových tržeb. Jeho pozici ale zkomplikovala americká vývozní omezení i tlak Pekingu na nákup domácích technologií, například od společnosti Huawei.
Podle DPA je pro Nvidii čínský trh zásadní. Šéf firmy Jensen Huang odhaduje, že společnost letos kvůli omezením přijde na čínských tržbách přibližně o 50 miliard dolarů.
Tisíce transakcí za tři měsíce
Zpráva upozorňuje také na mimořádný počet Trumpových obchodů. Jen u nákupů lze za tříměsíční období dohledat více než 2300 záznamů. Přinejmenším část z nich však podle DPA neprovedl Trump osobně, ale správci jeho účtů.
Největší obchody se týkaly prodejů technologických akcií. Trump se podle zveřejněných údajů 10. února zbavil akcií Microsoftu, Amazonu a Mety v celkové hodnotě až 25 milionů dolarů.
