Tykač promluvil k uzavření elektráren: ekonomicky už to nedává smysl
Další provoz uhelných elektráren Chvaletice, Počerady a v Kladně už nemá od roku 2027 žádný ekonomický smysl, řekl v podcastu Štěpení majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Skupina je podle něj připravena na jakékoliv rozhodnutí státu o potřebnosti uzavíraných zdrojů pro tuzemskou soustavu. Nebrání se ani předání elektráren státu.
Tykačova společnost Sev.en ve středu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů, kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 megawattů.
„Po ekonomické stránce je hotovo, z našeho pohledu se to už komerčně provozovat dál nedá,“ řekl Tykač k dalšímu provozu tří uhelných zdrojů po roce 2026.
Zopakoval, že do ztráty dostává provoz uhelných elektráren zejména cena emisních povolenek. Vzhledem k rozvoji obnovitelných zdrojů navíc během roku podle Tykače postupně přibývá hodin, kdy je elektřina zadarmo.
Sev.en o rozhodnutí uzavřít elektrárny informoval provozovatele soustavy ČEPS, který nyní bude posuzovat vliv odstavení zdrojů na bezpečnost dodávek elektřiny nebo tepla v ČR. V případě, že by odstavení mohlo opravdu dodávky ohrozit, bude Energetický regulační úřad rozhodovat o dalším fungování zdrojů. Úřad by naopak stanovil kompenzace pro stávajícího provozovatele, nebo by provoz nařídil za určenou cenu někomu jinému.
Podle Tykače je skupina připravena na jakékoliv rozhodnutí státu. „Kdyby stát dnes přišel s tím, ať mu ty elektrárny předáme za korunu, my to klidně uděláme. Nechceme od státu žádné peníze, chceme jen to rozhodnutí,“ podotkl Tykač. V případě, že by stát chtěl po skupině Sev.en, aby zajistila další fungování elektráren, bylo by podle něj nutné, aby stát ztrátu z provozu proplatil.
Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Další část skupiny firma Sev.en Global Investments, která spravuje zahraniční investice skupiny v energetice, ocelářství, petrochemii a dalších průmyslových sektorech v roce 2023 po přecenění hodnoty energetických kontraktů vykázala konečný zisk 142 milionů eur (3,43 miliardy korun). O rok dříve úplný výsledek činil 508 milionů eur (12,3 miliardy korun).
Finančník Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je také majitelem fotbalového klubu Slavia Praha. Patří k nejbohatším Čechům, pravidelně se umisťuje na předních místech různých žebříčků, například web e15 mu letos v září s majetkem v hodnotě 102 miliard korun přisoudil osmé místo. Kromě skupiny Sev.en mu patří také další firmy, v polovině letošního listopadu odkoupil od skupiny Kaprain padesátiprocentní podíl ve vydavatelství Mafra, která vydává mimo jiné deník Mladá fronta Dnes nebo web iDNES.
