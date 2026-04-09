Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
Ropa zdražuje, zlato paradoxně padá, populární technologické akcie ztrácejí sílu, dochází k přelévání ohromných finančních prostředků po celém světě. Světové dění je mimořádně rozkolísané, na což investoři mnohdy překotně reagují. A mohou si v portfoliích napáchat víc škody než užitku.
O investičních strategiích v aktuálním světě je nejnovější epizoda podcastu Newstream Byznys Talks, jehož hostem byl Vladimír Holovka, ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Podle něj sice platí, že aktuální dění na trzích je pro investory komplikované, zároveň varuje před přehnanými reakcemi.
„Pro investory s dlouhodobým horizontem by se strategie neměla zásadně měnit v důsledku krátkodobých výkyvů, ať už jsou způsobeny geopolitickými událostmi, jako je napětí na Blízkém východě, nebo krátkodobými výprodeji na finančních trzích,“ upozorňuje Holovka. „Investor by měl přemýšlet v dlouhodobém horizontu pěti i deseti let. A tam se jasně potvrzuje, že trhy podobné události vždy absorbují a následně začnou hledat nová maxima. Aktuálně vidíme, že poptávka po akciích je tak vysoká, že propady jsou vždy krátkodobé a jde skutečně o výkyvy,“ dodává Holovka.
Co mimo jiné uslyšíte v podcastu Newstream Byznys Talks s Vladimírem Holovkou?
Proč padá cena zlata?
Zlato bývá označováno za bezpečný přístav a jako takové mělo v aktuální situaci růst. Jenomže to se nestalo. Důvod? Podle Vladimíra Holovky to jednak souvisí s tím, že cena zlata v posledních dvou letech extrémně narostla na úroveň, která je pro některé investory již neakceptovatelná. Zároveň si investoři zvykli, že propady trhů jsou rychle vykoupeny a vracejí se k růstu. V důsledku toho investoři neparkují prostředky do předraženého zlata, ale raději si je ponechávají a čekají na vhodnou příležitost k nákupu za nižší ceny.
Turecká centrální banka vyprodávala zlaté rezervy. Musela, aby ochránila liru před dalším propadem. Podle listu Financial Times byl výprodej natolik masivní, že se podepsal na propadu ceny kovu, k němuž došlo za uplynulý měsíc.
Turecká centrální banka vyprodávala zlaté rezervy. Musela, aby ochránila liru před dalším propadem. Podle listu Financial Times byl výprodej natolik masivní, že se podepsal na propadu ceny kovu, k němuž došlo za uplynulý měsíc.
Sázky na celý svět
Důvěra v americké trhy byla částečně nalomena kroky vlády Donalda Trumpa. Podle Vladimíra Holovky je na datech zřejmá snaha investorů diverzifikovat portfolia geograficky. Roste zájem o ETF s globální expozicí, tedy obsahující vedle amerických aktiv také evropská a asijská. ETF pak jsou pro podobné sázky vhodné i proto, že eliminují rizika spojená s konkrétními tituly i trhy. Ty totiž zůstávají jak v Evropě, tak také v Číně, kde souvisejí zejména s transparentností dat.
Je Indie trhem budoucnosti?
Právě kvůli potenciálním problémům s čínskými akciemi se v posledních letech stále více investorů zaměřuje na Indii. Podle Vladimíra Holovky jde o trh s obřím potenciálem, a to zejména kvůli příznivému demografickému vývoji, politické stabilitě a také postupující digitalizací. V důsledku toho je zjevný růst střední třídy, která se stává obří konzumní silou. I proto může být z investičního hlediska zajímavý zejména spotřebitelský sektor.
O roli AI v investování
Umělá inteligence se stává mocným nástrojem investorů i traderů, kterým pomáhá mimořádně efektivně sbírat a vyhodnocovat informace, získávat a posuzovat data z různých zdrojů, což značně šetří čas. Přesto je potřeba podle Vladimíra Holovky umět kriticky vyhodnocovat jednotlivé výstupy. Informací totiž v současnosti není nedostatek, ale spíše nadbytek a je potřeba umět vyhodnocovat, které jsou podstatné a správné, a které naopak zavádějící. Z hlediska investičních příležitostí bude pro AI klíčové, jestli se podaří dosavadní masivní investice přetočit do dostatečné monetizace. XTB pak s AI pracuje zejména při vyhodnocování uživatelských dat, díky čemuž je aplikace stále personalizovanější, nebo v marketingu.
Jaké novinky XTB chystá pro letošní rok?
Jak se investiční platformě daří oslovovat mladé investory z generace Z a jak mladí investují?
