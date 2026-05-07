Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Natálie Mužíková

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali dividendy a pasivní příjem, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda zaměřil na to, jak vybírat kvalitní firmy do portfolia a proč může být někdy nebezpečné slepě věřit analytikům i samotným finančním výkazům.

Když ani levná akcie nemusí být výhra

Na první pohled to zní jednoduše: najít podhodnocenou akcii, nakoupit ji levně a čekat na růst. Jenže právě určení okamžiku, kdy je firma skutečně „ve slevě“, patří mezi nejtěžší disciplíny investování.

„Kdybychom dopředu věděli, kde leží dno, bylo by investování mnohem snazší disciplínou,“ říká Lukáš Kovanda. Jako příklad zmiňuje období covidového propadu v roce 2020. Tehdy se rozhodl odchýlit od strategie pravidelného investování známé jako DCA (Dollar Cost Averaging je investiční strategie spočívající v pravidelném investování fixní částky peněz v předem určených intervalech, např. měsíčně, bez ohledu na aktuální cenu aktiva, pozn. red.) a nakupovat agresivněji než obvykle. Sázel totiž na to, že americká centrální banka nenechá trhy zkolabovat a přijde s masivní podporou ekonomiky.

Cíleně tehdy vybíral tituly, které byly v extrémním poklesu, například Boeing nebo Airbus. Bylo totiž zřejmé, že i když je nebe dočasně prázdné, lidé létat nepřestanou a vnitřní hodnota těchto firem je jinde než tehdejší tržní cena.

Kovanda zároveň upozorňuje, že podobné sázky na „nalezení dna“ jsou vždy spojené s rizikem a vyžadují značnou dávku disciplíny.

Výkazy jako rentgen firmy

Aby ale investor dokázal rozpoznat příležitost, jako byl zmíněný Boeing, musí umět číst mezi řádky finančních výkazů. Podle Lukáše Kovandy by neměl propadnout „přesilovce“ čísel, ale soustředit se na ukazatele, které skutečně odhalují kondici firmy.

Jedním z nejdůležitějších je provozní zisk, tedy EBIT nebo EBITDA, který ukazuje, kolik firma reálně vydělává svou hlavní činností ještě před započtením daní nebo úroků. Právě tady se podle ekonoma často objevují první varovné signály.

„Pokud firma začne přibírat v administrativních nákladech a přestane investovat do výzkumu a vývoje, může to být začátek konce, i když její celková čísla zatím vypadají stabilně,“ varuje Kovanda.

Zisk na papíře vs. peníze v „kasičce“

Častou chybou začátečníků je, že sledují pouze čistý zisk. Ten ale může být podle Lukáše Kovandy zavádějící. V podcastu vysvětluje rozdíl mezi účetním ziskem a skutečným peněžním tokem, tedy cash flow. Firma totiž může na papíře vykazovat miliardové zisky díky vystaveným fakturám, pokud jí odběratelé neplatí včas, může se rychle dostat do problémů. Právě platební morálka klientů je podle ekonoma pro investora důležitou informací.

Pokud peníze váznou, firma si často musí půjčovat, aby překlenula období, než jí finance skutečně dorazí na účet. „Investora zajímá to, co je opravdu v kasičce, protože jen z reálných peněz může firma vyplácet dividendy nebo dál investovat,“ vysvětluje Kovanda.

Nejen čísla, ale i příběh a osobnosti

Kvalitní analýza se ale neobejde bez širšího kontextu a schopnosti číst vizi lidí, kteří firmy vedou. Jako příklad uvádí Lukáš Kovanda Elona Muska a jeho nákup sociální sítě Twitter, dnes X. I když se tento krok mohl zpočátku zdát kontroverzní nebo předražený, v širším kontextu budování takzvané „superaplikace“ může podle něj dávat smysl.

Investování tak není jen o tabulkách a ukazatelích, ale i o schopnosti odhadnout budoucnost firmy. Kovanda zároveň varuje před přílišným optimismem a slepou důvěrou v doporučení velkých investičních bank. I když analytici často predikují další růst, jejich modely vycházejí hlavně z historických dat a nemusí počítat s budoucími šoky nebo změnami nálady na trhu.

„Je důležité zachovat si kritické myšlení a nespoléhat slepě na to, že když banka napíše ‚koupit‘, je to sázka na jistotu,“ uzavírá Kovanda.

Co bude dál

Celý čtvrtý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na oceňování firem a investiční ukazatele. Dozvíte se, proč samotná cena akcie často nic neznamená, jak správně číst slavný ukazatel P/E nebo co o firmě prozradí zadlužení či návratnost aktiv.

V prvním čtvrtletí letošního roku neutuchá v regionu střední a východní Evropy chuť investovat do komerčních nemovitostí. Podle odhadů společnosti Colliers může vyústit v další rekordní rok. Celkový objem investic do komerčních realit v regionu dosáhl v prvním čtvrtletí 2026 hodnoty 2,1 miliardy eur. Meziročně jde sice o pokles o 29 procent, ten je však dán především mimořádně silným srovnávacím základem z loňského roku.

Rok 2025 byl pro realitní investice v regionu výjimečný, celkový objem přesáhl 11,6 miliardy eur, což představuje nejvyšší hodnotu za posledních pět let a více než dvojnásobek roku 2023. Výhled pro celý letošní rok nicméně zůstává velmi pozitivní. Analytici Colliers odhadují objem investic v CEE v rozmezí 11,5 až 12 miliard eur, tedy přibližně na loňské úrovni nebo lehce nad ní.

„Česká republika sice pravděpodobně nebude opakovat loňský výjimečný rok, kdy se český podíl na investicích přiblížil násobně většímu trhu polskému. Region se vrací k rozložení, kde Polsko dominuje, Maďarsko roste a Praha zůstává drahým, ale důvěryhodným trhem pro investory, kteří nehledají nejvyšší výnos, ale nejvyšší jistotu,“ shrnuje výsledky za první kvartál letošního roku Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Praha si drží postavení v regionu

Česko patří dlouhodobě k nejaktivnějším investičním trhům regionu, a loňský rok to potvrdil. Letošní první čtvrtletí sice vyznívá na první pohled utlumeně, Praha si však drží v regionu zvláštní postavení. A to zejména z pohledu výnosů. Kancelářské nemovitosti jsou na úrovni 5,25 procenta a maloobchodní prostory v podobě nákupních center nabízí prime yield na úrovni šesti procent.

Za takto nastavenými cenami v Praze stojí nižší vnímaná rizikovost, hloubka trhu a likvidita, s níž se ostatní hlavní města regionu jen těžko měří. Nejsilnějším hráčem regionu v prvním čtvrtletí letošního roku bylo Polsko. Objem investic se tam přiblížil 1,1 miliardy eur, což představuje meziroční růst o více než 40 procent. Na Polsko tak připadlo rovných 50 procent veškerých investic v regionu.

Překvapením je Maďarsko. Po letech opatrnosti, která odrážela kombinaci politické nejistoty a napjatých vztahů Budapešti s unijními partnery, se tam kapitál vrátil s nečekanou razancí. Objem přesáhl 325 milionů eur, což je téměř dvojnásobek loňského prvního čtvrtletí a nejsilnější start od roku 2018.

„Letošní volby investory neodradily a domácí i regionální investoři naopak vidí v maďarském trhu příležitost, nikoli riziko. Pokud tento trend bude pokračovat, mohlo by Maďarsko v celoročním srovnání dosáhnout na objem investic srovnatelný s Českou republikou,“ upozorňuje Stanko s tím, že český kapitál se na celkových regionálních investicích v hodnotě 2,1 miliardy eur podílel částkou přibližně 460 milionů eur.

Svou roli v investicích hraje celková geopolitická situace. Klíčový rozdíl oproti roku 2022, kdy inflační vlna přišla po invazi na Ukrajinu, je podle Colliers nyní ten, že tentokrát je poptávka umírněnější a měnové podmínky jsou už v restriktivním území. Investoři jsou selektivnější, pečlivěji vybírají aktiva i lokality, a čím dál více spoléhají na domácí a regionální kapitál, který lépe snáší delší dobu držení a nepotřebuje rychlý exit.

Dalibor Martínek

Poté, co bývalý zhrzený místopředseda ODS Martin Kuba prakticky zlikvidoval jihočeskou buňku ODS, zamířil do Berouna. Většina tamních zastupitelů včetně starostky ODS opustila a chystá se kandidovat za Kubovo hnutí. Kuba nenápadně, ale efektivně, loví politiky a voliče z řad ODS.

Kuba přišel na přelomu roku se svým politickým projektem Naše Česko. Má to být alternativa k ODS, která se podle Kuby příliš vyhraňovala vůči politickým oponentům. Místo aby hledala řešení. Myslel tím samozřejmě řešení, na kterém se shodne s Babišem. Kuba je evidentně nakloněn hledat řešení, diskutovat s kýmkoliv.

Podle posledního průzkumu agentury NMS by aktuálně Kubovo hnutí získalo 2,8 procenta hlasů. Je to orientační průzkum, málo vypovídá o budoucích volebních výsledcích nové strany. Nicméně, Kubovi přiřazuje vyšší číslo než lidovcům nebo TOP 09. Oběma těmto stranám průzkum přisuzuje aktuálně 2,5 procenta voličů.

Lídrem v průzkumu je dál hnutí ANO s víc než 32 procenty preferencí. Je tedy otázkou, s kým bude Babiš skládat příští vládu. ODS a Starostové, obě strany podle posledního průzkumu se čtrnácti procenty preferencí, mohou Babiše vyvažovat. Ale nepřetlačí ho. Potom je tu SPD se sedmi procenty, a Piráti, které nikdo nechce, s necelými devíti procenty. Motoristé by se těsně do Sněmovny nedostali.

Pokračuje tedy aktuální pat, kdy Babiš bere se skřípěním zubů za koaliční partnery zdivočelé Motoristy. Kdyby ovšem po volbách Motoristé nebyli, co s tím? Jak poskládat většinu?

Tři aspiranti

Před Babišem se nyní nakrucují tři aspiranti. Jan Grolich, nový šéf lidovců, si umí představit, že by Babiše podpořil v některých významných otázkách. Přidal se i další šéf topící se strany, TOP 09, Matěj Ondřej Havel. Ten si také umí představit separátní podporu ANO, třeba v otázkách národní obrany. Oba politické subjekty se však nyní pohybují pod hladinou sněmovní existence.

Potom je tu torpédo Kuba. Ten se s Babišem také celkem jistě na většině témat shodne. Hledat shodu, to je Kubova DNA. Kuba vytváří další stranu v duchu catch-all-party. Stranu pro všechny, schopnou pragmatické domluvy v zájmu podílu na moci. Postupně sbírá střípky, z nichž chce vytvořit volitelnou alternativu.

Nečitelná strategie

Kubova strategie zatím není moc čitelná. Jediné, co se rýsuje jasněji, je snaha dostat se za tři roky do parlamentu a nahradit Motoristy. Že by staronový ministr národního hospodářství? Nebo zdravotnictví?

Kuba se nyní, pár měsíců před komunálními volbami, objevil na plakátech v hlavním městě. Jeho obličej je na téměř každé tramvajové zastávce. „Fakt se vám ta politika teď líbí,“ praví se lišácky na billboardech. Svou lidovou mluvou se cpe do Babišova rajónu. Jaký je však Kubův záměr směrem ke komunálním volbám zůstává nejasné. V minulosti prohlásil, že mu nejde o post jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Že chce podíl na moci. Proč tedy ty billboardy před komunálními volbami?  

Jsem Martin Kuba. Politik, lékař a také manžel a táta. To je asi tak jediné sdělení, které lze najít na stránkách nového hnutí jednoho muže. Tak jistě, kdo by nevolil lékaře, tátu a manžela. Kuba umí marketing, zároveň se umí pohybovat v šedé zóně politického zákulisí. Má nitky do ODS. Tu se teď snaží vykuchat. Zda chce na podzim někde kandidovat a s kým, o tom zatím nepadlo ani slovo. Kuba je ve fázi zbrojení na budoucí bitvu o existenci svého hnutí.

