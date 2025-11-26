Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici
Tykačova Sev.en oznámila konec tří uhelných zdrojů. Analytici vysvětlují, proč se spotřebitelé nemusí bát dramat v podobě blackoutů nebo rostoucích účtů za elektřinu.
Uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en dodávky energií v Česku neohrozí. Rozhodnutí o odstavení zdrojů není pro energetický trh překvapením, výrazněji by se tak nemělo projevit ani v cenách elektřiny. Česko ovšem bude muset do budoucna dovážet více elektřiny ze zahraničí. Vyplývá to z komentářů oslovených analytiků.
Firma Sev.en podnikatele Pavla Tykače ve středu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027.
COP30 v brazilském Belému měla být „implementační“ konferencí, která konečně posune splnění klimatických závazků z papíru do praxe. Místo historického průlomu ale přinesla jen dílčí kroky, nejasné finanční rámce a dobrovolné závazky, zatímco svět dál ztrácí čas v závodě s klimatickou změnou, komentuje Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper.
Jan Palaščák: Klimatický summit znovu ukázal, že prohráváme závod s časem
Názory
COP30 v brazilském Belému měla být „implementační“ konferencí, která konečně posune splnění klimatických závazků z papíru do praxe. Místo historického průlomu ale přinesla jen dílčí kroky, nejasné finanční rámce a dobrovolné závazky, zatímco svět dál ztrácí čas v závodě s klimatickou změnou, komentuje Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper.
Nic šokujícího
Ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer připomněl, že postupné uzavírání uhelných zdrojů se připravuje už dlouho, pro energetický trh to tedy nebude znamenat žádný velký šok. V této souvislosti upozornil na vývoj ceny elektřiny. „Kdyby tyto zdroje byly v síti extrémně zapotřebí, odravilo by se to na ceně elektřiny. Ta se ale nyní mění jen mírně. Je tedy vidět, že se trh odchodu těchto zdrojů neobává,“ říká Macenauer. Vliv na ceny může být podle něj spíše jen sezonní.
Dopad na služby v síti bude omezený
Zavírané elektrárny se dosud podílely také na poskytování služeb, které provozovatel soustavy ČEPS využívá pro vyrovnávání rovnováhy v síti. Podle Macenauera to sice na tyto služby bude mít určitý vliv, nepůjde ale podle něj o kritické dopady. Připomněl další zdroje pro služby výkonové rovnováhy a také posilující propojení s Německem.
Český trh s bateriovými úložišti zažívá nebývalý rozmach. Zatímco ještě před několika lety fungovaly pouze pilotní projekty, dnes vznikají systémy o kapacitách desítek megawatthodin a další se chystají. Do segmentu vstupují tradiční energetické společnosti, zahraniční investoři i domácí technologické firmy.
Stop blackoutům. Česko se mění v centrum bateriových úložišť
Zprávy z firem
Český trh s bateriovými úložišti zažívá nebývalý rozmach. Zatímco ještě před několika lety fungovaly pouze pilotní projekty, dnes vznikají systémy o kapacitách desítek megawatthodin a další se chystají. Do segmentu vstupují tradiční energetické společnosti, zahraniční investoři i domácí technologické firmy.
Více dovozu, ale bez dramat
Jedním z nejviditelnějších dopadů uzavření tří uhelných zdrojů nejspíš bude nutné zvýšení dovozu elektřiny ze zahraničí. Analytik ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor připomněl, že zavírané elektrárny loni vyrobily dohromady osm terawatthodin (TWh) elektřiny, přičemž exportní saldo činilo 6,4 TWh. „To samo o sobě by ale nemělo být zásadní problémem,“ podotkl.
Zároveň upozornil, že Teplárna Kladno je nepostradatelná pro dodávky tepla a Elektrárna Chvaletice se v minulosti několikrát osvědčila jako zásadní zdroj pro stabilitu sítě zejména ve východočeské oblasti. „ČEPS podle mého názoru bude velmi pečlivě zvažovat dopady jejího případného odstavení,“ řekl Gavor.
Dopad na ceny elektřiny? Žádný
Bezprostřední vliv na ceny elektřiny ale Gavor nečeká. „Ceny silové elektřiny se totiž tvoří na propojeném evropském trhu a výpadek této kapacity na bilanci poptávky a nabídky nebude významný. Pokud by ale došlo k rychlému odstavování dalších kapacit, tak už bychom to pocítili i v cenách,“ dodal.
Nové klimatické cíle EU tlačí český průmysl k rekordním investicím. Do dekarbonizace byl měl český průmysl investovat více než tři biliony korun. Takové tempo transformace je mimo realitu a pro část průmyslu by znamenalo likvidaci, varuje studie.
Průmyslníci: Tempo dekarbonizace je nad naše síly, budou padat provozy
Money
Nové klimatické cíle EU tlačí český průmysl k rekordním investicím. Do dekarbonizace byl měl český průmysl investovat více než tři biliony korun. Takové tempo transformace je mimo realitu a pro část průmyslu by znamenalo likvidaci, varuje studie.
Blackouty nehrozí
Podle analytika XTB Jiřího Tylečka zajišťují zavírané elektrárny okolo 15 procent tuzemské spotřeby elektřiny, důležité jsou zejména při pokrývání špiček. Zároveň připomněl některé dřívější analýzy ČEPS, podle nichž by tuzemská soustava měla vypnutí těchto elektráren ustát. „Nehrozí tedy žádné blackouty,“ zdůraznil.
Podle Tylečka může problém vzniknout v situaci, kdy by uhelné zdroje hromadně končily i v okolních zemích. „Česko bude muset buď elektrárny nějakým způsobem dotovat, nebo bude muset importovat více z okolních zemí,“ řekl. K dopadu na ceny elektřiny pak Tyleček podotkl, že dovoz elektřiny je sám o sobě nezvýší. „Cena elektřiny závisí hlavně na ceně paliva, případně emisních povolenek, ne na tom, kde byla přesně vyrobena,“ vysvětlil Tyleček.
Sociální dopady: regiony se budou muset transformovat
Analytik Bidli Petr Špirit upozornil mimo jiné na sociální dopady, zejména v regionech závislých na těžbě uhlí. „Zejména v rámci tamější zaměstnanosti,“ řekl. Přechod na obnovitelné zdroje a pravidelné investice do sítí jsou ale podle něj nevyhnutelné. „V dlouhodobějším horizontu totiž může moderní, nízkoemisní energetický mix naopak poskytnout kýžené stabilnější a levnější ceny elektřiny,“ dodal Špirit.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.