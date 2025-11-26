Nový magazín právě vychází!

Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici

Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici

Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici
Tykačova Sev.en oznámila konec tří uhelných zdrojů. Analytici vysvětlují, proč se spotřebitelé nemusí bát dramat v podobě blackoutů nebo rostoucích účtů za elektřinu.

Uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en dodávky energií v Česku neohrozí. Rozhodnutí o odstavení zdrojů není pro energetický trh překvapením, výrazněji by se tak nemělo projevit ani v cenách elektřiny. Česko ovšem bude muset do budoucna dovážet více elektřiny ze zahraničí. Vyplývá to z komentářů oslovených analytiků.

Firma Sev.en podnikatele Pavla Tykače ve středu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027.

Nic šokujícího

Ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer připomněl, že postupné uzavírání uhelných zdrojů se připravuje už dlouho, pro energetický trh to tedy nebude znamenat žádný velký šok. V této souvislosti upozornil na vývoj ceny elektřiny. „Kdyby tyto zdroje byly v síti extrémně zapotřebí, odravilo by se to na ceně elektřiny. Ta se ale nyní mění jen mírně. Je tedy vidět, že se trh odchodu těchto zdrojů neobává,“ říká Macenauer. Vliv na ceny může být podle něj spíše jen sezonní.

Dopad na služby v síti bude omezený

Zavírané elektrárny se dosud podílely také na poskytování služeb, které provozovatel soustavy ČEPS využívá pro vyrovnávání rovnováhy v síti. Podle Macenauera to sice na tyto služby bude mít určitý vliv, nepůjde ale podle něj o kritické dopady. Připomněl další zdroje pro služby výkonové rovnováhy a také posilující propojení s Německem.

Evropa vyžaduje obrovské investice do přenosové soustavy

Více dovozu, ale bez dramat

Jedním z nejviditelnějších dopadů uzavření tří uhelných zdrojů nejspíš bude nutné zvýšení dovozu elektřiny ze zahraničí. Analytik ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor připomněl, že zavírané elektrárny loni vyrobily dohromady osm terawatthodin (TWh) elektřiny, přičemž exportní saldo činilo 6,4 TWh. „To samo o sobě by ale nemělo být zásadní problémem,“ podotkl.

Zároveň upozornil, že Teplárna Kladno je nepostradatelná pro dodávky tepla a Elektrárna Chvaletice se v minulosti několikrát osvědčila jako zásadní zdroj pro stabilitu sítě zejména ve východočeské oblasti. „ČEPS podle mého názoru bude velmi pečlivě zvažovat dopady jejího případného odstavení,“ řekl Gavor.

Dopad na ceny elektřiny? Žádný

Bezprostřední vliv na ceny elektřiny ale Gavor nečeká. „Ceny silové elektřiny se totiž tvoří na propojeném evropském trhu a výpadek této kapacity na bilanci poptávky a nabídky nebude významný. Pokud by ale došlo k rychlému odstavování dalších kapacit, tak už bychom to pocítili i v cenách,“ dodal.

Blackouty nehrozí

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka zajišťují zavírané elektrárny okolo 15 procent tuzemské spotřeby elektřiny, důležité jsou zejména při pokrývání špiček. Zároveň připomněl některé dřívější analýzy ČEPS, podle nichž by tuzemská soustava měla vypnutí těchto elektráren ustát. „Nehrozí tedy žádné blackouty,“ zdůraznil.

Podle Tylečka může problém vzniknout v situaci, kdy by uhelné zdroje hromadně končily i v okolních zemích. „Česko bude muset buď elektrárny nějakým způsobem dotovat, nebo bude muset importovat více z okolních zemí,“ řekl. K dopadu na ceny elektřiny pak Tyleček podotkl, že dovoz elektřiny je sám o sobě nezvýší. „Cena elektřiny závisí hlavně na ceně paliva, případně emisních povolenek, ne na tom, kde byla přesně vyrobena,“ vysvětlil Tyleček.

Sociální dopady: regiony se budou muset transformovat

Analytik Bidli Petr Špirit upozornil mimo jiné na sociální dopady, zejména v regionech závislých na těžbě uhlí. „Zejména v rámci tamější zaměstnanosti,“ řekl. Přechod na obnovitelné zdroje a pravidelné investice do sítí jsou ale podle něj nevyhnutelné. „V dlouhodobějším horizontu totiž může moderní, nízkoemisní energetický mix naopak poskytnout kýžené stabilnější a levnější ceny elektřiny,“ dodal Špirit.

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když chci být premiérem, měl bych předložit voličům nějaký plán, co bych v této pozici dělal. Andrej Babiš to tak nějak udělal. Sice nabídl hlavně sebe, silného psa, a potom několik populistických slibů. Dva miliony voličů mu dalo důvěru. OK.

Jako budoucí premiér a vládce země bych však také měl představit národu svůj tým, se kterým budu vize naplňovat. Vlastně bych se těmi osobnostmi, nejlepšími z nejlepších, měl chlubit. Být na ně hrdý. Aby i národ mohl být hrdý a klidný, když ví, jaké má v čele experty.

Je záhadou, že se Andrej Babiš svým budoucím týmem nechlubí. Ba naopak, tají, kdo bude vládnout, tancuje kolem toho. Jako by se za své ministry styděl.

Na Hrad nese utajená jména. Když prý prezident bude chtít, zveřejní je. Co je to za tajnůstkaření? Jsou snad jména budoucích ministrů státním tajemstvím? Nesmíme znát kandidáty, kteří budou zastupovat tento stát? Proč?

Stydí se snad Babiš za Turka? Nebo za někoho jiného? Pokud ano, neměl jeho jméno nést prezidentovi. Nebo je k utajování jmen aspirantů na ministra nějaký jiný důvod? Odpověď je, že není. Je přece oprávněným požadavkem a očekáváním každého Čecha znát, kdo by mohl řídit ten či onen resort. Babiš všechny napíná, nutí novináře k hledání zákulisních informací, spekulacím. Zcela zbytečně.

Jediným možným výkladem je, že se skutečně stydí za Turka. Ale jmenovat ho musí, Motoristy k vládnutí potřebuje. 

Je smutné, že utajování informací, které by měly být veřejné, není specialitou Andreje Babiše. Dosluhující vláda například vůbec nedovolila veřejnou debatu kolem rozpočtu. Nejdůležitějšího zákona země. Logický důvod to také nemělo, ministr financí Stanjura chtěl mít s posvěcením premiéra Fialy jen „klid na práci“. A rozpočet dodal Sněmovně v poslední zákonný termín bez toho, aby ho předtím veřejnost viděla. To už bude skutečně probíhat jednání o klíčových otázkách země bez zraku veřejnosti? Patrně nový trend.

