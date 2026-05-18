Cíglerův Seyfor překonal miliardu v zisku. Z Brna buduje evropského technologického jednorožce
„Dnes se nad tím zpětně usmíváme,“ říká Martin Cígler o někdejších plánech Seyforu. Realita totiž plány výrazně přerostla. Brněnská softwarová skupina dnes působí v osmi zemích, za akvizice utratila přes 100 milionů eur a do roku 2030 chce patřit mezi evropské technologické jednorožce.
Technologická skupina Seyfor v roce 2025 dál rostla. Konsolidovaný obrat dosáhl 5,5 miliardy korun a EBITDA, tedy provozní zisk před odpisy, překonala hranici jedné miliardy korun. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Podle zakladatele a šéfa skupiny Martina Cíglera dosáhl Seyfor miliardového milníku dříve, než původně očekával. Skupina zároveň pokračuje v expanzi na evropských trzích a dál staví růst na kombinaci vlastního rozvoje a akvizic.
Zisk rostl rychleji než obrat
Seyfor uvádí, že dlouhodobě navyšuje nejen tržby, ale i efektivitu. EBITDA skupiny podle firmy roste o desítky procent ročně a rychleji než samotný obrat. To má podle společnosti potvrzovat přínos akvizic, konsolidace skupiny i využívání synergií mezi jednotlivými firmami.
„Když jsme před lety plánovali další rozvoj Seyforu, pracovali jsme s úplně jinými čísly. Dnes se nad tím zpětně usmíváme, tehdejší plány byly výrazně nižší, než ukazuje realita. Jen za posledních dvanáct let nám zisk vyrostl více než padesátinásobně,“ uvedl Martin Cígler, zakladatel a CEO společnosti Seyfor.
Brněnská společnost Seyfor, která se zabývá vývojem firemního softwaru, loni zvýšila tržby o více než 600 milionů korun na 4,7 miliardy korun. Dosáhla toho jak řadou akvizic, tak organickým růstem, který zajišťují především cloudové služby. Zisk firmy se loni zvýšil o polovinu na 318 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Podle něj výsledky za rok 2025 potvrzují historický posun skupiny. „Seyfor jako mezinárodní skupina překročila hranici miliardové EBITDA a zároveň pokračujeme v naplňování ambice stát se do roku 2030 evropským technologickým jednorožcem, tedy firmou s valuací přesahující jednu miliardu eur,“ dodal Cígler.
Balkán jako zlomový krok
První akvizice realizoval Seyfor na domácím trhu. Zásadní obrat ale podle firmy přišel v roce 2016, kdy vstoupila na Balkán prostřednictvím akvizice společnosti SAOP. Ta dnes působí pod názvem Seyfor Adriatic.
Právě tento region skupina prezentuje jako příklad toho, jak dokáže nakoupené firmy integrovat a dál rozvíjet. Za posledních deset let vzrostla EBITDA Seyfor Adriatic zhruba desetinásobně, z přibližně jednoho milionu eur na deset milionů eur.
Seyfor Adriatic se dnes podle firmy podílí na celkové EBITDA skupiny zhruba 26,44 procenta. Na tržbách skupiny má podíl 12,6 procenta.
Akvizice za více než 100 milionů eur
Seyfor působí v osmi zemích a postupně rozšiřuje portfolio podnikových IT systémů. V posledních letech investoval do akvizic více než 100 milionů eur.
V roce 2025 skupina dokončila úplné převzetí společnosti Dotykačka. V Srbsku posílila akvizicí společnosti NPS, v Česku rozšířila fleet management prostřednictvím firmy Radium a na maďarský trh vstoupila koupí společnosti Revolution Software.
„Organický růst je pro nás základ, protože vychází z kvality našich produktů a týmové práce. Akvizice nám ale umožňují růst výrazně rychleji, vstupovat do nových regionů, rozšiřovat portfolio, získávat a vzájemně propojovat naše know-how,“ uvedl Cígler.
Cíl: evropský technologický hráč
Seyfor chce dál posilovat pozici na evropském trhu podnikových IT řešení. Podle Cíglera se firmě osvědčuje kombinace vlastního růstu a akvizic, které jí umožňují rychleji vstupovat do nových zemí i segmentů.
„Zkušenost z Balkánu nám navíc potvrdila, že když se podaří firmu dobře integrovat, dokážeme ji výrazně posouvat. Kombinace obou přístupů se nám proto dlouhodobě osvědčuje,“ doplnil Cígler.
Brněnská softwarová skupina Seyfor oznámila letos oznámila už druhou významnou akvizici. Za nižší stovky milionů korun koupila maďarskou IT firmu Revolution Software. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Hned po sametové revoluci začal Martin Cígler podnikat, vytvořil svůj první účetní program pro firmy. Nyní je společnost Solitea, kterou založil a vede ji, hegemonem podnikového software ve střední Evropě. A dál roste. Její programy využívá přes čtvrt milionu firem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku a dalších zemích. Solitea v posledních letech kupuje ve spojení s investiční skupinou Sandberg jednu firmu za druhou a zvětšuje svůj dosah. Má Dotykačku, iDoklad a dalších víc než třicet produktů. Už kolem ní začaly kroužit nadnárodní IT koncerny. Cígler má našlápnuto stát se jedním z nejbohatších lidí v Česku.
