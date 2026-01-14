CSG jde na burzu. Od IPO si Strnad slibuje miliardy na další růst i globální věhlas
CSG míří mezi veřejně obchodované firmy. Holding zaměřený na obranný průmysl chce v Amsterdamu získat až 18 miliard korun z emise nových akcií. Do transakce se zapojují i velcí globální investoři včetně BlackRocku.
Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada plánuje v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu Euronext Amsterdam. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. chce vydat nové akcie v objemu 750 milionů eur, tedy asi 18 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Součástí transakce bude také prodej části akcií hlavního akcionáře, společnosti CSG FIN. Holding už také oznámil, že získal závazné investiční přísliby od tří velkých investorů – Artisan Partners, BlackRock a Al-Rayyan Holding, což je dceřiná společnost Qatar Investment Authority. Tyto závazné nabídky (tzv. cornerstone commitments) mají dohromady hodnotu 900 milionů eur (22 miliard korun).
Peníze na další expanzi
CSG uvedla, že čistý výnos z emise nových akcií chce použít na obecné korporátní účely, především na další rozvoj skupiny, investice do výroby a případné akvizice. Výnos z prodeje stávajících akcií připadne prodávajícímu akcionáři.
„CSG se úspěšně rozvíjela prostřednictvím organického růstu i strategických akvizic a stala se jednou z předních globálních obranných skupin,“ uvedl předseda představenstva Michal Strnad. „Domníváme se, že IPO by dále zvýšilo povědomí o skupině mezi mezinárodními investory a poskytlo dodatečnou finanční flexibilitu pro další růst,“ dodal.
Jeden z nejrychleji rostoucích zbrojařů v Evropě
CSG patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti evropského obranného průmyslu. Skupina dodává produkty do více než 70 zemí světa, přičemž přibližně dvě třetiny tržeb pocházejí ze států NATO. Podle firmy je CSG druhým největším evropským výrobcem střední a velkorážové munice a zároveň světovou jedničkou v malorážové munici.
Výrobní základnu tvoří 39 závodů v Evropě, Spojených státech a Asii. Portfolio zahrnuje nejen munici, ale také pozemní vojenské systémy, obrannou elektroniku, pokročilé systémy pro bezpilotní prostředky či pohonné jednotky.
Zakázky za desítky miliard eur
CSG vstupuje na burzu v době, kdy má historicky nejvyšší objem zakázek. K září 2025 dosahoval potvrzený backlog zhruba 14 miliard eur, zatímco zakázky včetně těch v pokročilé fázi kontraktace dosahují přibližně 32 miliard eur.
Skupina zároveň vykazuje vysokou ziskovost – upravená provozní marže EBIT se dlouhodobě pohybuje kolem 24 procent, což je nad průměrem evropského obranného sektoru. Jen za prvních devět měsíců roku 2025 dosáhla CSG tržeb 4,5 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o více než 80 procent.
Sázka na dlouhý zbrojní cyklus
IPO přichází v době, kdy evropské státy i celé NATO výrazně navyšují výdaje na obranu. Spojenci se loni zavázali směřovat až pět procent HDP na obranu a bezpečnost, přičemž samotné klíčové obranné výdaje mají dosahovat minimálně 3,5 procenta HDP.
Podle odhadů poradenské společnosti Renaissance Strategic Advisors by evropské obranné rozpočty měly v letech 2025–2030 růst průměrným tempem kolem devíti procent ročně, přičemž cílový trh CSG má růst ještě rychleji.
Nové vedení a dividendy
Po vstupu na burzu má CSG přejít na jednoúrovňovou strukturu představenstva s kombinací výkonných a nezávislých členů. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek. Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardère či Airbus Virginie Banet a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordham a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegand.
Firma zároveň uvedla, že od roku 2027 cílí na výplatu dividend ve výši 30 až 40 procent čistého zisku, i když nejde o závazek.
Očekává se, že nabídka se uskuteční v nadcházejících týdnech, v závislosti na vývoji tržních podmínek. Pokud se IPO podaří, půjde o jednu z největších burzovních transakcí české firmy v posledních letech.
Loni za první tři čtvrtletí holding CSG meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).
