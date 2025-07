Mají naspořeno a práce už je unavuje. V předdůchodu už jsou tisíce Čechů

Předdůchod je stále populárnější alternativou pro lidi, kteří se chystají odejít z pracovního života dříve, ale nechtějí si trvale snižovat svůj budoucí starobní důchod. V současné době ho podle dat Asociace penzijních společností čerpá více než šest tisíc lidí a jeho průměrná výše je 15 552 korun měsíčně.

Před pěti lety čerpalo předdůchod asi pět tisíc Čechů a jeho průměrná měsíční výše byla necelých 12 000 korun. Na rozdíl od předčasného důchodu není předdůchod penalizován trvalým krácením starobního důchodu. Klienti tak mohou odejít z práce dříve a zároveň si nesníží starobní důchod, který budou od státu dostávat po zbytek svého života.

Bonus pro rizikové profese

„Předdůchod aktuálně nabývá na významu vzhledem k postupnému prodlužování věku odchodu do řádného důchodu a dává možnost odejít z pracovního života dříve s ohledem například na zdravotní stav, a přitom si nezhoršit svou finanční situaci v důchodovém věku. Jde o možnost, kterou nabízí stát pouze prostřednictvím doplňkového penzijního spoření. Je to tedy další významný argument, proč si doplňkové penzijní spoření včas založit,“ vysvětluje členka představenstva KB Penzijní společnosti Jana Petrovská a dodává: „Zásadní význam nově představuje u lidí pracujících v rizikových profesích 3. kategorie, kterým bude muset zaměstnavatel na penzijko povinně přispívat částkou odpovídající čtyřem procentům hrubé mzdy zaměstnance. Rozhodli o tom v červnu poslanci, přičemž smyslem je, aby lidé vystavení v práci zvýšené fyzické námaze nebo například tepelné zátěži měli naspořeno dost peněz a mohli až 5 let před normálním důchodem odejít do předdůchodu. Zákon už také podpořil Senát.“

Předdůchod je forma výplaty vlastních úspor klienta z doplňkového penzijního spoření. Účastník si naspoří potřebnou sumu a v posledních 2 až 5 letech před řádným důchodem si z ní nechá vyplácet pravidelnou měsíční částku. Po tuto dobu za něj stát platí zdravotní pojištění.

Klíčové výhody předdůchodu

Bez krácení důchodu – období předdůchodu neovlivňuje osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává státní důchod.

Zdravotní pojištění hradí stát – účastník je zdravotně pojištěn po celou dobu čerpání předdůchodu.

Flexibilita – klient si může zvolit výši a délku výplaty podle svých možností. Minimálně 2 roky, nejvíce pak 5 let. U rizikových profesí se doba zkracuje na minimálně jeden rok a 3 měsíce.

Možnost dál pracovat – klient může po dobu čerpání předdůchodu dál vydělávat. Například na zkrácený úvazek.

