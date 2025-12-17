Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Michal Nosek
nos

ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.

ZVS holding v Dubnici nad Váhom slavnostně spustil novou automatizovanou plnicí linku na dělostřeleckou munici, tzv. šnekovačku, která výrazně navyšuje výrobní kapacity podniku. Technologie umožňuje plnění munice od ráže 81 do 155 mm a je klíčovým krokem k cíli skupiny CSG vyrábět více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Celkové investice do modernizace závodu dosáhly téměř 100 milionů eur.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Leaders

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Spuštění nejmodernější plnicí linky v Evropě je zásadním milníkem pro slovenský obranný průmysl. Zároveň potvrzuje naši ambici posilovat domácí výrobní kapacity a plnit závazky Slovenska vůči našim spojencům,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany SR Robert Kaliňák.

Co vyrábí automobilka Tatra:

16 fotografií v galerii

Nová linka je jedním z pilířů tzv. Slovenského muničního hubu, jehož součástí je rámcová smlouva s Ministerstvem obrany SR v hodnotě až 58 miliard eur. ZVS holding tak reaguje na rostoucí poptávku po dělostřelecké munici v Evropě a v rámci NATO.

Tato investice nás významně přibližuje k cíli vyrábět v rámci skupiny CSG více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Zároveň potvrzuje naši dlouhodobou strategii rozvoje slovenského obranného průmyslu,“ řekl Jan Marinov, CEO divize CSG Defence.

Druhou zásadní zprávou je expanze výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko. Společnost Tatra Defence Slovakia získala kontrakt na dodávku čtyř tisíc vozidel T-810 M pro zákazníka v jihovýchodní Asii v hodnotě přes jednu miliardu dolarů. Výroba se bude v příštích čtyřech letech realizovat v závodu v Moldavě nad Bodvou, kde vznikne více než 300 nových pracovních míst.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výroba vozidel Tatra ve velkém rozsahu se na Slovensko vrací. Je to nejen splnění našeho závazku lokalizovat výrobu, ale i silný impulz pro zaměstnanost a rozvoj regionů,“ dodal ministr obrany Robert Kaliňák.

Podle zástupců CSG je přesun části výroby nezbytný kvůli enormní světové poptávce po vozidlech Tatra. „Mateřský závod v Kopřivnici nemůže sám pokrýt objem zakázek z celého světa. Přenos výroby na Slovensko proto není luxusem, ale nutností,“ doplnil Jan Marinov.

Závod v Moldavě nad Bodvou se má postupně proměnit ve významné centrum výroby a servisu vojenské techniky. „Rekordní kontrakt na čtyři tisíce vozidel je pro náš podnik obrovskou výzvou. Přinese vznik stovek pracovních míst a zásadně urychlí další rozvoj závodu,“ uvedl generální ředitel MSM Land Systems Michal Baláž.

Skupina CSG prostřednictvím svých slovenských společností dlouhodobě posiluje domácí obranný průmysl. Podle jejích zástupců nové investice potvrzují, že Slovensko se stává jedním z klíčových evropských center výroby dělostřelecké munice i vojenských vozidel.

CSG oznámila obří zbrojní kontrakt, jméno zákazníka tají

Zprávy z firem

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dosáhne Avatar zlatého hattricku? Novinka Jamese Camerona vstupuje do kin s velkými ambicemi

Do kin vstoupuje třetí Avatar
Falcon - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Třetí film ze série Avatar opět cílí na tržby ve výši dvou miliard dolarů. Pokud se to povede, bude to první filmová série v historii, jejíž tři pokračování pokořila tuto hranici.

Byl to prosinec 2009, kdy James Cameron pomyslně odjistil bombu. Do kin tehdy uvedl snímek Avatar, který byl zcela jiný, než jakýkoli dosavadní film. Jednoduchý, přímočarý příběh s až lehce hloupým vyzněním, který ale oslňoval dokonalou formou a naplno využíval možnosti 3D filmu. Výsledek byl pohádkový podobně jako avatarovský příběh: snímek při prvním uvedení v kinech utržil 2,7 miliardy dolarů, nominálně nejvyšší částku v historii. A tuto sumu ještě dál navyšoval během následujících uvádění v dalších letech.

Ačkoli byl úspěch ohromný, Cameronovi se nedařilo plnit termíny a velikášský plán postupně uvést tři (až pět) pokračování začal v průběhu let drhnout. A to nejen kvůli obřím rozpočtům, ale také protože se měnila situace v Hollywoodu (Cameronovo domovské studio 20th Century Fox koupil Walt Disney) a režisér také lpěl na co nejinovativnějším pojetí nových filmů, což výrobu dál protahovalo.

GTA 6

Třetí Avatar a šesté GTA. To budou největší hity roku 2025

Enjoy

Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Půlmiliardový zisk

Opět prosinec, tentokrát rok 2022. Do kin konečně vstupuje pokračování Avatara s podtitulem The Way of Water. Scénář se v podstatě opakoval. Část reakcí se věnovala tomu, že příběh je opět trochu naivní, převažovalo ale nadšení, že se Jamesi Cameronovi povedlo navázat na původní film.

Nicméně v Hollywoodu platí několik pravidel a jedno z nich říká, že pokud uvádíte pokračování po více než pěti letech, je to pro marketing stejné, jako byste uváděli film nový. Natož když jde dvojka do kin 13 let od původního snímku. Druhý Avatar tak klidně mohl skončit jako nejdražší propadák historie, zvláště když se rozpočet vyšplhal k neuvěřitelné částce 460 milionů dolarů a k ziskovosti tak snímek potřeboval tržby blížící se původnímu filmu.

Jenomže síla Pandory (planety, kde se snímek odehrává) je zjevně skutečně mocná. Hrubé tržby dosáhly částky 2,3 miliardy dolarů. A podle studie magazínu Deadline se snímek se ziskem 532 milionů dolarů naopak stal jedním z nejvýnosnějších filmů všech dob.

Premiéra filmu Deadpool a Wolwerine

Komiksoví hrdinové Marvelu utržili přes 30 miliard dolarů. Světový rekord dál poroste

Money

Úspěšná akční komedie Deadpool & Wolverine celosvětově utržila již více než 630 milionů dolarů. Skomírající filmový svět komiksových hrdinů Marvelu tak opět vrátila na vrchol. Díky tomu studio Walt Disney může slavit mimořádný milník – celá filmová série totiž jen v kinech utržila přes 30 miliard dolarů jako vůbec první filmová řada. A právě Disney si uloupl největší díl z tohoto obřího koláče.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Slabší recenze

Je tu prosinec 2025 a do kin vstupuje další Avatar, tentokrát s podtitulem Oheň a popel. Nejprve krátce k podtitulům jednotlivých pokračování. Cameron totiž v jednotlivých filmech poodkrývá stále větší část planety, kterou vytvořil. První film tak ukazoval společenský ekosystém části obyvatel Pandory spojených s rostlinnou říší, dvojka se více odehrávala ve vodě, trojka by podle všeho mohla diváky zavést více nad zem.

Také nad třetím pokračováním se recenzenti do určité míry dělí na ty kritizující příběh a ty, kteří obdivují opulentnost vizuálu. Nicméně tentokrát se projevuje ještě určitá „únava materiálu“ v tom smyslu, že další návštěva Pandory vlastně mnoho nového nepřináší.

To může výsledný komerční výkon snímku značně ovlivnit.

Dáma vytvořená umělou inteligencí na procházce tokijskou ulicí.

Hraný film z počítače bez živých herců? Zdá se, že už brzy bude možný

Enjoy

Umělá inteligence zase o pořádný kus vylepšila možnost vytvářet realisticky vyhlížející videa. Budeme se díky tomu už brzy v kině (televizi, streamovací platformě...) dívat místo na živé herce na jejich uměle vytvořené protějšky? A přijdou tedy filmové celebrity o práci?

Josef Tuček

Přečíst článek

Bude v zisku?

Třetí Avatar měl být suverénně nejvýnosnějším filmem letošního roku. A za normálních okolností by nejspíš neměl problém tato očekávání naplnit, jenomže čínská animovaná fantasy Ne Zha 2 nečekaně oslnila svět a tržby dosáhly částky 2,2 miliardy dolarů. Může to Avatar překonat? Může, ale nebude to mít snadné.

Výhodou i nevýhodou zároveň může být právě odstup od předchozího dílu. Z marketingového pohledu jde o výhodu, jenomže druhý díl do velké míry uspěl díky něčemu, co se v Hollywoodu daří jen Hvězdným válkám a možná Terminátorovi – umí oslovit více generací. Na Avatara tak šli lidé, kteří první snímek v premiéře viděli jako teenageři a stal se pro ně popkulturním fenoménem. Zároveň na něj šly mladší publika, která v roce 2009 byla ještě na podobný film malá, ale během 13 let dorostla.

To byla ta kritická masa, která filmu vynesla mimořádnou návštěvnost i v éře streamingu. Zda bude podobně magneticky fungovat také třetí díl nasazený tři roky od premiéry, není úplně jisté. Ostatně server Deadline na konci listopadu odhadl, že premiérový víkend v USA a Kanadě vynese třetímu Avataru „jen“ 110 milionů dolarů, což je mimochodem méně než u druhého dílu. Zároveň ale platí, že premiérový víkend pro celou sérii Avatar v podstatě nic neznamená. Například druhý díl nenaplnil očekávání pro první víkend – odborníci odhadovali tržby až 175 milionů dolarů, realita byla 134. I tak film celkově utržil více, než se čekalo.

Avatar: The Way of Water

Cameron přepisuje historii filmařiny. Druhý Avatar utržil už dvě miliardy dolarů

Enjoy

Kasovní trhák Avatar: The Way of Water překonal na sklonku tohoto víkendu hranici utržených dvou miliard dolarů. Je to třetí film Jamese Camerona, kterému se tento mimořádný výsledek podařilo dosáhnout.

nst

Přečíst článek

Jakub Kott z E.ONu

Jakub Kott z E.ON: Lidé pochopili, že nemohou nabíjet auta jen ze slunce, zájem o flexibilitu roste

Zprávy z firem

Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Cennosti doma, nebo v bance? Kolik stojí bezpečnostní schránky

Cennosti doma, nebo v bance? Kolik stojí bezpečnostní schránky
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Rodinné šperky, nejdůležitější dokumenty či finanční rezerva domácnosti jsou věci, které by měl mít každý uložené na bezpečném místě. Ideálně v domácím trezoru nebo v bezpečnostní schránce v bance. Tuto službu ale už řadu let v Česku nabízí jen vybrané banky. Přečtěte si, ve které bance a za jakých podmínek si můžete své cennosti uschovat a na kolik vás to přijde.

Bezpečnostní schránky v bankách i po 15 letech od nástupu mnoha online služeb, funkcionalit a internetového bankovnictví stále fungují jedině tradičním způsobem, a to s klasickým klíčem. Tyto schránky si tedy zatím nesjednáte ani online, ani se z domova nepodíváte na to, jak jsou na jednotlivých pobočkách vytížené. Na to se totiž ještě pořád musíte zeptat osobně přímo na pobočce jedné z pětice bank, která tuto službu nabízí. V Komerční bance nebo UniCredit Bank vám to sdělí i telefonicky na svých infolinkách.

Jak si sjednáte bezpečnostní schránku

Navzdory moderním technologiím tedy kvůli bezpečnostní schránce musíte stále na pobočku banky. Tam si nejprve zjistíte, jaké schránky jsou vůbec volné, a podle toho si ji na místě pronajmete, nebo musíte přejít jinam, kde mají ještě volné kapacity. Po vyřízení základních formalit ohledně smlouvy ke sjednané službě a prokázání totožnosti dostanete od pracovníka banky klíč ke své schránce. A pak už se s ním můžete jít podívat na pronajatou schránku a případně si své cennosti rovnou uložit.

Bezpečnostní schránky si v českých bankách si ale může pronajmout jedině jejich plnoletý klient, a to jak z řad fyzických osob, tak i podnikatelů či právnických osob. Třeba UniCredit Bank však tuto službu nabízí i neklientům banky. „Stačí přijít na pobočku vybavenou bezpečnostními schránkami. Pokud je nějaká z nabízených schránek volná a její rozměr klientovi vyhovuje, sepíšeme společně smlouvu o jejím pronájmu,“ popisuje mluvčí banky Petr Plocek.

Na kolik vás vyjde pronájem schránky

Cena za pronájem schránky se obvykle odvíjí od její velikosti a někde i od doby, na kterou si ji v bance pronajmete. Například v České spořitelně si můžete schránku pronajmout jen na dobu neurčitou, protože banka na dobu určitou schránky nepronajímá. Nájemné se zde platí vždy na kalendářní rok, popřípadě na jeho poměrnou část, pokud si schránku pronajmete v průběhu roku. Ty nejmenší schránky vás u České spořitelny vyjdou na rok na 2420 korun včetně DPH.

Roční pronájem v ČSOB začíná na 1800 korunách plus 21procentní DPH za nejmenší schránky o objemu 7 tisíc centimetrů krychlových. Ty nejdražší nad 100 tisíc centimetrů krychlových zde vyjdou na 14 400 korun plus DPH. Cena za pronájem bezpečnostní schránky v Komerční bance se také odvíjí od rozměru úložného prostoru a pohybuje se standardně v rozmezí od 3 000 do 6 000 korun bez DPH ročně. Ceny v Raiffeisenbank jsou o něco vyšší, a to v rozmezí od 6 do 10 tisíc korun za rok podle velikosti pronajaté schránky. A rovněž ceny v UniCredit Bank za pronájem začínají na 6 tisících, ty největší schránky zde pak vyjdou na 12,5 tisíce korun plus DPH.

Co se vám ještě vyplatí vědět o bezpečnostních schránkách

Podle vyjádření všech zástupců bank jsou bezpečnostní schránky dostupné jen ve vybraných hodinách, respektive tedy jen během provozní doby konkrétní pobočky. Pokud tedy potřebujete své cennosti třeba o svátcích či večer, máte smůlu. Podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank jsou bezpečnostní schránky nicméně jedním z nejbezpečnějších míst v bance a chráněny jsou mimo jiné také pojištěním.

Bezpečnostní schránky také banky zpravidla pronajímají jen jedné osobě, podle Kaiseršotové je možné ke schránce přiřadit ještě i disponenta. „Pakliže osoba není disponentem ke schránce, nemá přístup do schránky, a to ani v případě společného jmění manželů (SJM),“ vysvětluje Kaiseršotová. V případě, že majitel bezpečnostní schránky zemře, je potom schránka řešena v rámci dědictví stejně jako ostatní bankovní produkty.

Počty bezpečnostních schránek bank v Česku

Celkem je nyní v tuzemských bankách k dispozici minimálně 85 tisíc bezpečnostních schránek. Největším počtem aktuálně disponuje Komerční banka, která uvádí, že jich má na vybraných 130 pobočkách téměř 43 tisíc. Pokud se ovšem chcete podívat, na kterých pobočkách mají tuto službu k dispozici, musíte si na webových stránkách banky rozkliknout odkaz na každou pobočku zvlášť. Ani pak se však nedozvíte, zda tam mají schránky volné, a musíte se na to na dané pobočce přímo zeptat.

„Obsazenost bezpečnostních schránek se pohybuje v průměru kolem 50 procent, liší se pobočka od pobočky,“ uvádí Petr Šašek z oddělení komunikace Komerční banky. Zatímco ČSOB hlásí vytíženost svých schránek na 64 procent, Česká spořitelna má prý nyní takřka všechny schránky vytížené.

Pražská burza

Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent

Trhy

Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Money

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Air Bank platební karta u terminálu.

Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku

Money

Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.

Věra Tůmová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Česká pošta, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Česká pošta zruší stovky poboček. Když to zvládly banky, zvládne to i ona

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
