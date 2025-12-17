Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku
ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.
ZVS holding v Dubnici nad Váhom slavnostně spustil novou automatizovanou plnicí linku na dělostřeleckou munici, tzv. šnekovačku, která výrazně navyšuje výrobní kapacity podniku. Technologie umožňuje plnění munice od ráže 81 do 155 mm a je klíčovým krokem k cíli skupiny CSG vyrábět více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Celkové investice do modernizace závodu dosáhly téměř 100 milionů eur.
„Spuštění nejmodernější plnicí linky v Evropě je zásadním milníkem pro slovenský obranný průmysl. Zároveň potvrzuje naši ambici posilovat domácí výrobní kapacity a plnit závazky Slovenska vůči našim spojencům,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany SR Robert Kaliňák.
Nová linka je jedním z pilířů tzv. Slovenského muničního hubu, jehož součástí je rámcová smlouva s Ministerstvem obrany SR v hodnotě až 58 miliard eur. ZVS holding tak reaguje na rostoucí poptávku po dělostřelecké munici v Evropě a v rámci NATO.
„Tato investice nás významně přibližuje k cíli vyrábět v rámci skupiny CSG více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Zároveň potvrzuje naši dlouhodobou strategii rozvoje slovenského obranného průmyslu,“ řekl Jan Marinov, CEO divize CSG Defence.
Druhou zásadní zprávou je expanze výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko. Společnost Tatra Defence Slovakia získala kontrakt na dodávku čtyř tisíc vozidel T-810 M pro zákazníka v jihovýchodní Asii v hodnotě přes jednu miliardu dolarů. Výroba se bude v příštích čtyřech letech realizovat v závodu v Moldavě nad Bodvou, kde vznikne více než 300 nových pracovních míst.
„Výroba vozidel Tatra ve velkém rozsahu se na Slovensko vrací. Je to nejen splnění našeho závazku lokalizovat výrobu, ale i silný impulz pro zaměstnanost a rozvoj regionů,“ dodal ministr obrany Robert Kaliňák.
Podle zástupců CSG je přesun části výroby nezbytný kvůli enormní světové poptávce po vozidlech Tatra. „Mateřský závod v Kopřivnici nemůže sám pokrýt objem zakázek z celého světa. Přenos výroby na Slovensko proto není luxusem, ale nutností,“ doplnil Jan Marinov.
Závod v Moldavě nad Bodvou se má postupně proměnit ve významné centrum výroby a servisu vojenské techniky. „Rekordní kontrakt na čtyři tisíce vozidel je pro náš podnik obrovskou výzvou. Přinese vznik stovek pracovních míst a zásadně urychlí další rozvoj závodu,“ uvedl generální ředitel MSM Land Systems Michal Baláž.
Skupina CSG prostřednictvím svých slovenských společností dlouhodobě posiluje domácí obranný průmysl. Podle jejích zástupců nové investice potvrzují, že Slovensko se stává jedním z klíčových evropských center výroby dělostřelecké munice i vojenských vozidel.
