Strnad raketově zbohatl: Úpis akcií CSG z něj udělalo nejbohatšího Čecha i zbrojaře světa

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG, užito se svolením
Vstup zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu vystřelil majetek jejího majitele Michala Strnada do bezprecedentní výše. Podle Bloombergu se jeho jmění během jediného dne zhruba zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Ve 33 letech se tak stal nejen nejbohatším Čechem, ale i nejbohatším zbrojařským magnátem planety.

Hodnota majetku českého podnikatele Michala Strnada dramaticky vzrostla po čtvrtečním vstupu jeho zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na amsterodamskou burzu. Podle agentury Bloomberg se Strnadovo jmění zvýšilo přibližně na 37 miliard dolarů, tedy více než 760 miliard korun, což představuje zhruba dvojnásobek jeho dosavadního majetku.

Akcie CSG vstoupily na burzu s úvodní cenou 25 eur za kus a během prvního obchodního dne posílily téměř o třetinu. Prudký růst okamžitě zvýšil tržní valuaci firmy a katapultoval jejího majitele mezi absolutní světovou elitu nejbohatších lidí.

Třiatřicetiletý Strnad se podle Bloombergu stal nejbohatším zbrojařem světa a zároveň třetím nejbohatším člověkem globálně ve věkové kategorii do 40 let. Současně je zřejmě i nejbohatším občanem České republiky.

Michal Strnad, majitel CSG

CSG uspěla na burze v Amsterodamu. Akcie zbrojařské skupiny po vstupu vyskočily o desítky procent

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada má za sebou mimořádně úspěšný vstup na burzu. Akcie firmy při debutu na hlavním trhu v Amsterodamu prudce posílily a investoři jí přisoudili hodnotu v řádu miliard eur. Podle analytiků může jít o největší IPO zbrojařské společnosti v historii.

Ještě loni v květnu vedla český žebříček nejbohatších lidí podle magazínu Forbes Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek byl odhadován na 378 miliard korun. Strnad tehdy figuroval „až“ na čtvrtém místě s majetkem kolem 230 miliard korun.

Zbrojařskou skupinu CSG založil v 90. letech Jaroslav Strnad, otec současného majitele. Michal Strnad firmu převzal v roce 2018 a pod jeho vedením se skupina výrazně rozrostla. CSG patří mezi největší evropské výrobce dělostřelecké munice a expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Právě kombinace dlouhodobé expanze, geopolitického napětí a vstupu na burzu nyní Strnadovi přinesla mimořádné zhodnocení jeho majetku.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Prezident Pavel brzdí vstup Česka do Trumpovy Rady míru. Neznáme cíle ani pravidla, říká

Prezident Petr Pavel
Profimedia.cz
nst
nst

Pozvánka do nové Rady míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, zůstává otevřená. Prezident Petr Pavel i vláda upozorňují, že bez jasného mandátu, pravomocí a vztahu k OSN nelze o členství rozhodnout. Ministerstvo zahraničí chystá analýzu pro pondělní jednání koalice.

Česká republika zatím nerozhodla, zda přijme pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ve čtvrtek formálně ustavil americký prezident Donald Trump. Prezident Petr Pavel při návštěvě Olomouckého kraje uvedl, že bez znalosti cílů, mandátu a právního rámce nové instituce je rozhodování velmi obtížné.

Podle Pavla není klíčové, jak prestižně rada působí nebo kdo stojí v jejím čele, ale především to, jaké bude mít pravomoci, jaký vztah k OSN a Radě bezpečnosti a v jakém právním rámci bude fungovat. Zatím podle něj tyto informace chybějí.

Ministerstvo zahraničí připravuje k pozvánce analytické podklady, které mají být v pondělí k dispozici pro jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že materiály budou připraveny pro případ, že se koalice rozhodne téma projednat. Premiér Andrej Babiš doplnil, že na věc existují různé názory a bude záležet na závěrech analýzy.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Trump zve Česko do Rady míru. Cena za vstup je pro nás nemyslitelná, uvedl Macinka

Politika

Česká republika dostala pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro vládu nyní podle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.

ČTK

Radu míru Trump ustavil na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími signatáři byli například maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump tvrdí, že dokument podepsali zástupci 59 států, podle agentury AP se však ceremonie osobně zúčastnilo pouze 19 činitelů.

Podle informací agentury Reuters se má Trump stát doživotním předsedou rady s právem veta a rozhodovat o přijetí nových členů. Návrh charty rovněž počítá s poplatkem jedné miliardy dolarů za stálé členství, zatímco tříleté členství má být bezplatné. Macinka už dříve uvedl, že taková částka je pro český státní rozpočet prakticky nereálná.

K nové iniciativě se zatím nepřipojí například Francie, Švédsko ani Norsko. Rada se má podle Trumpa nejprve zaměřit na prosazení míru v Pásmu Gazy a dohlížet na jeho demilitarizaci a obnovu. Otázka české účasti má být jedním z témat i na pondělním jednání ústavních činitelů o zahraniční politice.

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ
CSG, užito se svolením
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada má za sebou první minuty obchodování na amsterodamské burze. Zatím je velmi úspěšné. Akcie firmy hned po otevření burzy vyskočily na cenu 32 eur za kus, tedy o 28 procent nad upisovací cenu 25 eur. Tato cena však byla přístupná pouze institucionálním investorům.

3 fotografií v galerii

Tržní hodnota nad 750 miliard

Během první hodiny obchodování akcie mírně korigovaly k úrovni pod 31 eur, kde se pohybovaly před desátou hodinou dopolední. Tržní kapitalizace firmy se tak pohybovala kolem 750 miliard korun. Tedy o takřka 100 miliard korun více než tržní hodnota dosavadní české burzovní jedničky z hlediska právě tržní kapitalizace, tedy společnosti ČEZ. Její tržní kapitalizace činila ve stejné době 657 miliard korun.

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

Trhy

Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

nst

Czechoslovak Group přitom před dnešním zahájením obchodování cílila na tržní ocenění 25 miliard eur, neboli 607 miliard korun. Zatím tedy její akcie výrazně překonávají očekávání, díky velkému zájmu i drobných investorů.

Svět se chystá na válku, zbrojaři si mnou ruce

Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, tento týden uzavřel na historickém maximu.

Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

