Strnad raketově zbohatl: Úpis akcií CSG z něj udělalo nejbohatšího Čecha i zbrojaře světa
Vstup zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu vystřelil majetek jejího majitele Michala Strnada do bezprecedentní výše. Podle Bloombergu se jeho jmění během jediného dne zhruba zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Ve 33 letech se tak stal nejen nejbohatším Čechem, ale i nejbohatším zbrojařským magnátem planety.
Hodnota majetku českého podnikatele Michala Strnada dramaticky vzrostla po čtvrtečním vstupu jeho zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na amsterodamskou burzu. Podle agentury Bloomberg se Strnadovo jmění zvýšilo přibližně na 37 miliard dolarů, tedy více než 760 miliard korun, což představuje zhruba dvojnásobek jeho dosavadního majetku.
Akcie CSG vstoupily na burzu s úvodní cenou 25 eur za kus a během prvního obchodního dne posílily téměř o třetinu. Prudký růst okamžitě zvýšil tržní valuaci firmy a katapultoval jejího majitele mezi absolutní světovou elitu nejbohatších lidí.
Třiatřicetiletý Strnad se podle Bloombergu stal nejbohatším zbrojařem světa a zároveň třetím nejbohatším člověkem globálně ve věkové kategorii do 40 let. Současně je zřejmě i nejbohatším občanem České republiky.
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada má za sebou mimořádně úspěšný vstup na burzu. Akcie firmy při debutu na hlavním trhu v Amsterodamu prudce posílily a investoři jí přisoudili hodnotu v řádu miliard eur. Podle analytiků může jít o největší IPO zbrojařské společnosti v historii.
CSG uspěla na burze v Amsterodamu. Akcie zbrojařské skupiny po vstupu vyskočily o desítky procent
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada má za sebou mimořádně úspěšný vstup na burzu. Akcie firmy při debutu na hlavním trhu v Amsterodamu prudce posílily a investoři jí přisoudili hodnotu v řádu miliard eur. Podle analytiků může jít o největší IPO zbrojařské společnosti v historii.
Ještě loni v květnu vedla český žebříček nejbohatších lidí podle magazínu Forbes Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek byl odhadován na 378 miliard korun. Strnad tehdy figuroval „až“ na čtvrtém místě s majetkem kolem 230 miliard korun.
Zbrojařskou skupinu CSG založil v 90. letech Jaroslav Strnad, otec současného majitele. Michal Strnad firmu převzal v roce 2018 a pod jeho vedením se skupina výrazně rozrostla. CSG patří mezi největší evropské výrobce dělostřelecké munice a expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Právě kombinace dlouhodobé expanze, geopolitického napětí a vstupu na burzu nyní Strnadovi přinesla mimořádné zhodnocení jeho majetku.
Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.
Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti
Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.
