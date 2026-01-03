Britské akcie lámou historické rekordy. Domácí investoři ale dál utíkají
Index FTSE 100 se na začátku roku 2026 poprvé v historii přehoupl přes hranici 10 000 bodů. Britský akciový trh tak slaví milník, který by ještě před pár lety působil nemyslitelně. Přesto zůstává otázka: proč domácí investoři britským akciím stále nevěří?
Londýnský index FTSE 100 vstoupil do nového roku ve velkém stylu. Hned v prvních dnech obchodování poprvé v historii překonal hranici 10 000 bodů, když se během první letošní obchodní seance dostal až na 10 046 bodů. Symbolický milník navázal na velmi silný závěr roku 2025, kdy index uzavřel s ročním zhodnocením přes 20 procent, což byl jeho nejlepší výkon od globální finanční krize.
Za růstem stojí především velké, globálně orientované společnosti, které tvoří páteř indexu. FTSE 100 dnes méně odráží stav britské ekonomiky a stále více funguje jako „globální index se sídlem v Londýně“.
Poslední měsíc ve znamení bank, obrany a komodit
Rally pokračovala i v průběhu posledního měsíce. K nejvýkonnějším sektorům patřily banky, těžaři a obranný průmysl, které těžily z kombinace vyšších úrokových sazeb, geopolitického napětí a růstu cen komodit. Právě finanční sektor byl jedním z hlavních tahounů indexu a pomohl FTSE 100 posunout se na nová maxima i v období slabší likvidity na konci roku.
Naopak index FTSE 250, který je více navázaný na domácí britskou ekonomiku, za výkonností velkých titulů dlouhodobě zaostává. To jen potvrzuje rozdíl mezi globálními vítězi a lokálně orientovanými firmami.
Slabá ekonomika a stagflace v pozadí
Pod povrchem rekordních hodnot se ale skrývá méně lichotivý obraz. „Makroekonomické prostředí Británie se setrvale zhoršuje. Vláda má vyšší zadlužení i vyšší deficit, než bylo plánováno,“ upozorňuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Deficit veřejných financí má podle něj v roce 2025/26 dosáhnout 4,8 procenta HDP, což je úroveň srovnatelná s Francií.
Britská ekonomika se navíc pohybuje na hraně stagflace – růst HDP zůstává slabý, produktivita klesá a inflace se drží nad úrovní eurozóny. Dopady brexitu a dlouhodobé podfinancování veřejných služeb podle analytiků dál podkopávají důvěru domácích investorů.
Proč kapitál z Británie odtéká
Důležitou roli hraje i politika. „Britští investoři reagují na obavy ze zvýšení daní. Ministryně financí Rachel Reeves počítá s vyšším zatížením bohatších domácností, což vytváří nejistotu ohledně budoucího daňového prostředí,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB. V kombinaci s vysokými valuacemi FTSE 100 tak řada investorů volí výběr zisků.
Část tlaku ale vyvažuje zahraniční kapitál, kterému nahrává slabší libra a atraktivní dividendové výnosy britských blue-chips.
Globální index, britský paradox
Britské akcie dnes stojí na dvou odlišných příbězích. Na jedné straně rekordní FTSE 100, silné banky a obranné firmy. Na straně druhé slabá domácí ekonomika a odliv kapitálu místních investorů. Překonání hranice 10 000 bodů tak není jen důvodem k oslavám, ale i připomínkou, že londýnská burza už dávno nežije jen britským příběhem.