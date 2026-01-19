Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu
Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.
O dodávce podzvukových letounů jednalo Česko s Ukrajinou dlouhé měsíce. Fialova vláda měla tento obchod v zásadě za hotový, definitivní potvrzení však připadlo nové koalici. Pavel to považoval za jisté, takže dodávku i veřejně oznámil. Přepočítal se. Poskytl Macinkovi a Okamurovi ideální záminku trochu se na Pavlovi povozit.
Okamurův nesmyslný argument
Okamura vymyslel argument, že Česko stroje potřebuje samo pro sebe. Což je nesmysl, Česko se stroje naopak dlouhá léta snažilo uplatnit na světových trzích, leč marně. Macinka si neodpustil Pavla ponížit, když v televizi prohlásil, že se prezident choval jako slon v porcelánu, když oznámení předem nekonzultoval s vládou. V zásadě, každá záminka, jak zatopit Pavlovi, se nyní hodí.
Motoristé měsíc šijou do prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem. Všichni jsme nuceni sledovat tento tragikomický příběh. Macinka tvrdí, že Turek se nakonec ministerského postu dočká. A začal pro to dělat všechno. Prostředkem, jak toho dosáhnout, bude permanentní okopávání prezidentových kotníků.
Babiš se tak nějak snaží stát mimo, Pavla i dva koaliční dárečky potřebuje. Raději k většině dění mlčí. Potřebuje získat imunitu před soudem, aby ho neposlal do vězení za Čapák. Jak prohlásil při jedné tiskové konferenci vlády, která se stočila na téma Turek, toto jméno už nechce slyšet.
Při jednání o důvěře vládě, které trvalo dva dny a mělo předem jasný výsledek, se nejvíc blýsknul Petr Macinka. Ne nějakými slovy nebo myšlenkami, ale grimasami. Jelikož seděl za pultíkem řečníků, byl po celou dobu v záběrech kamer. O jeho pitvoření při proslovech opozičních poslanců se dokonce píše i v zahraničí. Ironické ústřely jeho levého koutku se stávají legendárními. Není moc jasné, jak se s takto neřízenou mimikou může uplatnit na poli mezinárodní diplomacie.
Macinkův létající koutek a uslintaný Babiš
Ukrajinci letouny potřebují víc
Faktem je, že letouny L-159 Alca nyní výrazně více potřebují Ukrajinci než Češi. Česko se svůj třicet let starý, nicméně kvalitní stroj, dlouhé roky snažilo marně uplatnit na mezinárodních trzích. Objíždělo s ním zbrojní veletrhy. Do současnosti si pár stíhaček pořídilo Maďarsko, Irák, tři kusy firma ze Spojených států a pět strojů Španělsko. Tam to bylo součástí dohody o dodávce nákladních letounů Casa do Česka. Jelikož Španělé nestíhali dodávat, jednu Alcu v rámci kompenzací vrátili.
Česko chtělo mít z L-159 skvělý vývozní artikl. Ale obchod vázl. Nyní se zastarávající stroje uplatní maximálně na trzích třetího světa. Dodávka Ukrajině dávala logiku ze všech úhlů pohledu. Peníze pro Česko, propagace výrobku, pomoc napadené zemi. Nyní ovšem stojí v hlavní roli pomstychtivost Petra Macinky a populismus Tomia Okamury, který potřebuje svým voličům hodit flákotu.