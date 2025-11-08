Před půlstoletím Kennedy statečnou vědkyni ocenil. Její kolegyni Trumpovi lidé šikanují
Historie se opakuje, v tomto případě po šesti desetiletích. Dvě vědkyně ve státních úřadech v jedné ze zdánlivě nejsvobodnějších zemí světa, ve Spojených státech, čelily tlakům, aby slevily z odborných principů. Šlo přitom o životy lidí. Ta první před lety vyhrála. A ta druhá nyní? Zatím ne.
Minulý týden získala doktorka Virginia Burkettová Cenu Johna Maddoxe (proklik: https://senseaboutscience.org/john-maddox-prize/), mezinárodní ocenění udělované výzkumníkům, kteří obhajovali vědu i za nepříznivých až nepřátelských okolností. Ocenění se jmenuje podle bývalého šéfredaktora časopisu Nature. A tento špičkový vědecký časopis je také spoluorganizátorem udělení ceny ženě, která se nechtěla nechat zlomit.
Politika
Trumpovi lidé chtěli zkreslovat fakta
Virginia Burkettová byla oceněna za to, že v pozici vedoucí vědecké pracovnice ve vládní Geologické službě USA vzdorovala ještě v době první administrativy prezidenta Donalda Trumpa politickým tlakům. Držela se vědeckých poznatků, odmítala ve svém hodnocení snižovat rizika, která představuje změna klimatu pro lidi, včetně ohrožení jejich současných životních podmínek, a postavila se proti vládním snahám zničit programy výzkumu klimatu. Upozorňovala, že administrativa nepodává Kongresu pravdivé informace.
Prezident Trump byl a stále je na slovo „klima“ více než alergický. Jeho lidé tedy sesadili doktorku Burkettovou, mezinárodně uznávanou odbornici, z vedoucího místa v Geologické službě. Ale ona se nedala, vzdorovala, argumentovala fakty, nedala se jen tak vyhodit. Po odchodu Trumpa jí administrativa nového prezidenta Joea Bidena vrátila a ještě zvýšila její pracovní pozici i plat.
Trumpovy zmatky zasazují ránu americké i světové vědě
Co když se vrátí?
Loni Virginii Burkettové došlo, že se Trump může do Bílého domu vrátit, a tak podala stížnost pro dřívější šikanování a zastrašování – aby se v budoucnu zabránilo podobným odvetným opatřením vůči jiným nepohodlným odborníkům.
Trump se opravdu vrátil a jeho lidé dnes masakrují nejen klimatologickou, ale vlastně jakoukoli vědu v dříve nepředstavitelném měřítku. Federální dozorový orgán, který zastupuje whistleblowery, nedávno stížnost doktorky Burkettové odmítl. Ona sama v lednu odešla do důchodu.
Když minulý týden přebírala zmíněnou Cenu Johna Maddoxe, vyzývala vědce, aby se společně bránili, pokud je vláda nutí falšovat odborná fakta.
„Jak se dezinformace množí a nepřátelství vůči vědě se šíří, cena se nikdy nezdála být potřebnější. Její krajané potřebují povzbuzení více než kdy jindy, s plánovanými škrty ve financování [významných vědeckých institucí] v roce 2026 o třetinu až polovinu,“ komentoval to list Financial Times.
„Byrokratka“, která chtěla fakta
Zajímavé a vlastně i smutné srovnání: O plné 63 roky dříve, tedy v roce 1962, dostala jiná americká vědkyně pracující v úřední pozici také vyznamenání za svou tvrdohlavost a lpění na vědeckých postupech. Získala Prezidentovu cenu za vynikající federální civilní službu a předal ji John F. Kennedy. Převzala ji doktorka Frances Oldhamová Kelseyová.
Zachránila totiž svou zemi před děsivou katastrofou. V roce 1957 uvedla západoněmecká farmaceutická společnost Grünenthal do prodeje lék s odborným názvem thalidomid, ale známější pod obchodním jménem Contergan. Postupně se dostal do lékáren ve 48 zemích světa jako uspávací a uklidňující prostředek, který rovněž potlačoval bolesti hlavy a při nachlazení. Byl doporučován těhotným ženám jako úleva od ranní nevolnosti. Do tehdejšího Československa se thalidomid ze Západu nedovážel z důvodů ekonomických i politických.
A nedostal povolení k prodeji ani ve Spojených státech, protože jedna úřednice Úřadu pro potraviny a léky (FDA) měla dojem, že něco nehraje. Povolení nedala a požadovala věrohodnějí vědecké studie o bezpečnosti léku. Zájemci o jeho prodej v USA na ni ostře útočili, obviňovali ji, že nechává Američany zbytečně trpět. Jenže Frances Kelseyová nebyla byrokratka, která si jen tak postavila hlavu. Vystudovala farmakologii a později medicínu a získala i „vědecký doktorát“ (Ph.D.). Byla schopna poznat, že důkazy o bezpečnosti léku stojí na písku.
Černá kapitola medicíny
Měla pravdu. Ženám, které thalidomid v těhotenství užívaly, se občas narodily děti se zdeformovanými končetinami, nebo rovnou bez rukou, bez nohou, bez uší... Preparát zmrzačil ve světě asi dvanáct tisíc novorozenců, než začal být v roce 1961 stahován z trhu a postupně zakazován v zemích, kde se prodával. Až mnohem později, v roce 2010, prokázal tým japonského vědce Hirošiho Handy z Tokijského technologického institutu, proč se ty hrůzy děly. Jak výzkumníci popsali v časopise Science. Znemožňuje tak její podstatnou aktivitu při zdárném vývoji končetin.
Pro náš příběh je však podstatné, že vědecké myšlení umožnilo vidět potenciální problém už v době, kdy ještě nebylo možné poznat, co jej způsobuje. Doktorka Kelseyová to dokázala a zachránila USA před tragédií, která postihla jiné země světa (mimochodem včetně Kanady, v níž se Kelseyová narodila. Šedesát roků poté jsou to naopak Spojené státy, v nichž barbaři rozvracejí odborné poznání, a ohrožují tak i zbytek světa. To bohužel není pokrok.
