Na Měsíci bude nebývale rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin

Japonská kosmická sonda se v úterý roztříštila při neúspěšném přistání na měsíčním povrchu. Spolu s ní spadl i kurs akcií společnosti ispace, které sonda patřila. Na letošní rok však plánují soukromé firmy přistání dalších tří sond na Měsíci. Za roky 2003 až 2006 by to pak celkem mělo být třináct sond připravených soukromými firmami. Měsíc zase získává pozornost jako možná základna pro let na Mars i jako potenciální zdroj nerostů pro Zemi.

Reklama

Sonda nesla pojmenování Hakuto-R (na hlavním snímku), což je označení bílého králíka, jenž podle japonské mytologie žije na Měsíci. Zvířátko, které někdo dokáže vidět v měsíčních skvrnách, proniklo i do dalších bájí. Čínská kosmická agentura vysadila na Měsíc už dvě sondy nazvané nefritový králík (Jü-tchu, v anglickém přepisu Yutu).

První výsadek na Měsíc od soukromé firmy

Ale zpět k suché realitě. Japonská společnost ispace mohla být první soukromou firmou, která dopravila robotickou sondu na povrch Měsíce. Od roku 2010 postupně od investorů přijala 175 milionů dolarů. Letos 11. dubna, kdy její sonda už letěla vesmírem, kótovala své akcie na tokijské burze a získala dalších 50 milionů dolarů. Po prvním růstu však ceny akcií kvůli ztroskotání sondy spadly.

Muskova obří raketa SpaceX po startu explodovala, ale firma o neúspěchu nemluví Enjoy Obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX odstartoval ke svému prvnímu testovacímu letu bez posádky, krátce nato však ve vzduchu explodoval poté, co se měla oddělit nosná raketa. SpaceX na Twitteru uvedl, že systém potkalo „rychlé neplánované rozložení” a že technici budou nyní vyhodnocovat data ve snaze naplánovat další zkoušku. Ta by podle zakladatele společnosti Elona Muska mohla přijít „za pár měsíců”. ČTK Přečíst článek

V tuto chvíli se zdá, že sonda při přistávání nečekaně a fatálně zrychlila. Společnost ispace však plánuje, že příští rok na Měsíci už úspěšně přistane její druhá sonda. A roboty tam chtějí v nejbližších letech vysadit i další soukromé společnosti a také státní agentury USA, Ruska, Číny, Jižní Koreje, Indie a Japonska, jenž nesází jen na jednu soukromou firmu.

Příprava lidské základny

Takovýto provoz Měsíc nezažil. Proč se tam všichni hrnou? Velkým tahounem je americká kosmická agentura NASA, která na podzim zahájila lunární program Artemis. Při něm spolupracuje s evropskou kosmickou agenturou ESA i dalšími a v jeho rámci financuje také soukromé mise.

NASA míří k dělbě práce. Soukromníkům svěří pomocné robotické mise a sama se soustředí zejména na let lidské posádky na Měsíc, který by se měl snad uskutečnit v půli tohoto desetiletí, a vzápětí na vybudování základny, v níž budou pracovat lidé.

Družic není nikdy dost. Čína vybuduje další síť pro mise na Měsíc Money Čína plánuje vybudovat systém družic, který má od roku 2030 sloužit jako komunikační most pro mise na Měsíc a do dalších částí vesmíru. Využíván má být také pro činnost přímo na Zemi, informovala podle agentury Reuters čínská státní média. ČTK Přečíst článek

O vyslání kosmonautů na Měsíc do roku 2030 mluví také Čína. Rusové zůstávají u představ robotických misí a domluvili se s Čínou na zřízení společné robotické lunární základny. Možná se rodí nové propagandistické soupeření a americký program Artemis si i kvůli němu politickou a hlavně finanční podporu udrží.

Šance pro soukromníky

Kvůli úsporám chce NASA svěřit podpůrné programy soukromým firmám. Patří sem třeba příprava robotických přistávacích modulů a vývoj automatů, které by mohly zabezpečovat jak lidskou základnu, tak techniku potřebnou pro výzkumy a práce na měsíčním povrchu. Ostatně i ztroskotaná japonská mise bílého králíka měla prověřit provoz robotického vozítka a možnosti průzkumu složení terénu.

Stanislav Šulc: Černý čtvrtek Elona Muska. Ozvala se karma? Názory Během jediného dne se bohatství Elona Muska propadlo o 13 miliard dolarů, tedy ještě o víc, než dokázal prošutrovat ministr financí Zbyněk Stanjura za první kvartál letošního roku. Ve čtvrtek 20. dubna tak Musk zjistil, že když se nedaří, tak se prostě nedaří. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pod svou patronací vyvíjí NASA mohutnou raketu, která svým výkonem překoná všechny dosavadní. Má nést označení SLS (Space Launch System). Ale celkově se čeká, že její roli levněji převezme soukromá raketa ze stáje společnosti SpaceX druhého nejbohatšího obyvatele planety Elona Muska.

Cvičiště pro výpravu na Mars

Pro NASA je v tuto chvíli Měsíc cvičištěm, na němž by se měla natrénovat lidská výprava na Mars. Lunární zdroje mají být využity pro provoz základny a případně pro kosmické lodě, které budou startovat z Měsíce, aby nemusely spotřebovávat tolik paliva na překonání vyšší přitažlivosti Země.

FOTOGALERIE: Astronauti na Měsíci dostanou nové skafandry. Můžou v nich i dělat dřepy Enjoy Objemné bílé skafandry, které před půl stoletím nosil Neil Armstrong a jeho kolegové z programu Apollo, již brzy budou minulostí, napsala dnes agentura Reuters. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve spolupráci se společností Axiom Space představil nové vesmírné obleky upravené pro přistání na Měsíci, kam by se Američané měli v nadcházejících letech vrátit. Podívejte se níže ve fotogalerii z jejich představení v Houstonu. ČTK Přečíst článek

Vodní led v měsíční kůře by měl být zdrojem kyslíku pro dýchání a vodíku jako paliva. Helium v povrchových materiálech by se mohlo stát palivem pro fúzní reaktory (až tedy budeme mít efektivnější, než zatím máme). V měsíční půdě se našly fosfáty, které by mohly být hnojivem pro rostliny ve skleníku.

Měsíční základna by se měla vybudovat s využitím místního kamene a cihel z měsíčního prachu. Protože však na Měsíci není vítr ani déšť, který by prachové částice uhlazoval, jsou špičaté a elektrostaticky nabité, lepí se na skafandry i nástroje. Odborníci už pro NASA vymýšlejí povrchové vrstvy odpuzující prach a filtrační systémy.

video VIDEO ON-LINE: Raketa Ariane 5 s obří družicí Juice odstartovala. Cílem sondy je Jupiter, poletí osm let Enjoy Po neúspěšném čtvrtečním pokusu dnes ve 14:15 hodin středoevropského času z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně odstartovala raketa Ariane 5, která do vesmíru vynese sondu Juice. Kosmická loď se v případě úspěšného startu vydá na osmiletou cestu k Jupiteru, kde prozkoumá zejména ledové měsíce planety a pokusí se zjistit, zda by na nich mohl existovat život. Podívejte se na on-line přenos Evropské kosmické agentury (ESA) a fotogalerii. duk, ČTK Přečíst článek

Některé horniny na Měsíci obsahují až desetkrát víc titanu než horniny pozemské. Jsou tu i další zajímavé prvky, včetně vzácných zemin. Jednou se třeba budou hodit na Zemi. Právní stránka potenciální těžby není zatím jasná. Co je však jisté – těžit bude moci jen ten, kdo na Měsíci bude. A tak sond směřujících na jeho povrch přibývá.

Amazon se chystá do vesmíru. Příští rok spustí satelitní internet Money Malý krok pro lidstvo, ale velký pro Amazon. Internetový gigant chce v následujících měsících vypustit do vesmíru tisíce satelitů. Do konce příštího roku přes ně začne nabízet internetové připojení. Investice do služby, která bude konkurovat například Starlinku Elona Muska, bude stát zhruba deset miliard dolarů. A ani sám Jeff Bezos si není jistý návratností této investice. Je dost možné, že k tomu nikdy nedojde, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek