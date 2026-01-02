Pražská burza dál láme rekordy. Index posílil už pošesté v řadě
Pražská burza má za sebou další úspěšný týden. V krátkém obchodním období na přelomu roku posílila již pošesté v řadě a opět se dostala na nové historické maximum. Hlavní index PX vzrostl o 1,1 procenta na 2700,6 bodu. Nejvíce se dařilo akciím společnosti Photon Energy, zatímco největší ztráty zaznamenaly cenné papíry firmy Gevorkyan.
Pražská burza pokračovala v růstové sérii i během zkráceného obchodního týdne. Obchodovalo se pouze tři dny, přesto burza dokázala ve dvou seancích růst a jen v pondělí mírně oslabila. V úterý a zejména v pátek se index PX dostal na nová maxima. V pátek dokonce poprvé v historii uzavřel nad hranicí 2700 bodů.
„Pražské burze se v uplynulém zkráceném týdnu opět dařilo a prodloužila tak růstovou sérii na šest týdnů v řadě. Rekordní hodnoty vylepšovala v úterý i v pátek,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Hoang Long Le.
Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie společnosti Photon Energy, které během týdne posílily o 7,52 procenta na 10,86 koruny. Dařilo se také akciím společnosti Primoco, jež vzrostly o 5,5 procenta na 1150 korun, a pojišťovací skupině VIG, jejíž cenné papíry přidaly 2,76 procenta na 1638 korun.
Růst zaznamenaly rovněž bankovní tituly. Akcie Erste Group posílily o 1,8 procenta na 2493 korun, Komerční banka si připsala 1,12 procenta na 1178 korun a Moneta Money Bank vzrostla o 0,62 procenta na 193,60 koruny. Akcie společnosti Doosan Škoda Power zpevnily o 0,12 procenta na 420 korun.
Na opačné straně trhu skončily akcie společnosti Gevorkyan, které odepsaly 0,81 procenta a uzavřely na 244 korunách. Mírně oslabily také akcie energetické společnosti ČEZ, a to o 0,46 procenta na 1295 korun. Cenné papíry Kofoly klesly o 0,41 procenta na 483 korun a akcie Philip Morris ČR o 0,22 procenta na 18 520 korun. Akcie zbrojařské skupiny Colt CZ Group zůstaly mezitýdenně beze změny na 742 korunách.
Za celý loňský rok zaznamenala pražská burza mimořádně silný růst. Index PX posílil o 52,6 procenta, což představuje nejvyšší roční zhodnocení od roku 2004.
