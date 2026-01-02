Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Vraťte nám Václavák. Rozvrtané místo, které jsme měli všichni rádi
Dalibor Martínek
Nikdo vlastně neví, proč nám bylo ukradeno Václavské náměstí. Místo, kde se v roce 1998 sešlo na sto tisíc Čechů kvůli vítezství českých hokejistů na Olympiádě v Japonsku.

Hokej je česká posvátní kráva. Všichni, no, spíš někteří, chceme být Jarda Jágr. Kluk z nemanic, který dobyl svět. Někdo jako tradiční pohádkový Honza za českou pecí, který k princezně přišel. Na rozdíl od pohádkového hloupého Honzy má Jágr neskutečný talent daný od Boha, a ještě k tomu píli. To říkáme dětem pořád, měj píli. Talent tam nedodáte.

Nevadí, nemusí být každý Jágr. Stačí jít krok za krokem. Každý pak dojde k tomu, co mu je dáno.

A to je vlastně Václavák. Je to místo, kde jsme slavili úspěch hokejových sportovců, Nagano. Ale o deset let dřív také změnu režimu. Z balkonu před nejdůležitějším českým náměstím, Brňáci si mohou myslet cokoliv, mluvil před půl milionem lidí Václav Havel, po boku s Jiřím Bartoškou. Měnily se dějiny.

V horní částí tohoto prostranství se upálil Jan Palach, za budoucnost nás všech. Dělníci to pietní místo dali při rekonstrukci jakž takž do hromady. Je to prostě místo, který mjdou dějiny národa

Tohle náměstí republice ukradl před pár lety pražský magistrát, když si pár zvolených týpků usmyslelo, že by se tam mohly vrátit tramvaje. Technologie minulého století, již překonaná. Pravda je asi taková, že bylo potřeba utratit z rozpočtu hlavního města pár miliard korun, aby se mohlo další rok říct, že nejsou peníze, a že je potřeba dodat nové. Takže se začalo kopat.

To je možná úhlavní myšlenka vedení hlavního města. Idea Petra Hlaváčka, Moraváka, který se jako architekt stal šedou eminencí rozvoje hlavního města. Na projektu návratu tramvají na Václavské náměstí si staví svůj životní pomník. Socha Petra Hlaváčka by se možná dobře vyjímala na spodku Václavského náměstí. Někde dole, naproti soše svatého Václava. Tam, kde turisté nyní na Silvestra odpalovali rachejtle.

Možná by měl Hlaváček skončit ve vězení. To je řečnický přemet (poznámka pro orgány činné v trestním řízení). Hlaváček nechal kvůli své blouznivosti rozvrtat celé hlavní pražské náměstí. Tramvaje, nové stromy. Stojí to stovky milionů korun daňových poplatníků. Peníze nejdou z Hlaváčkovy kapsy. To by asi jinak přemýšlel. Peníze jdou z rozpočtu hlavního města, které chudák nemá na výstavbu dostupného bydlení. Na tramvaje na Václavák je peněz dost.

Už dva roky trýzní vedení hlavního města obyvatele města i tiristy rekonstrukcí Václavského náměstí. Jejíž smysl nebyl nikomu vysvětlen. Pražané na Václavské náměstí nepáchnou, je rozvrtané. Turisté se jen diví. Novoroční prskavky vypouštěli na spodní části. Hlaváček, magistrát, ať už je to kdokoliv, Václavské náměstí národu ukradli. Cosi tam kutí, stojí to miliardy. Bude nějaký veřejně dostupný audit? Dozví se veřejnost, kdo si kolik uloupnul za napňování těchto nežádaných vizí? No, ikdyby se to dozvěděla, bude jí to k ničemu. Přes náměstí se prostě nedá projít.

A mimochodem, až v únoru Češi vyhrají Olympiádu v hokeji, kde budou fanoušci slavit?

Česká ekonomika zrychluje: Nejvyšší růst HDP od roku 2022 táhla spotřeba domácností

České hospodářství táhne spotřeba domácností
iStock
ČTK
ČTK

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí loňského roku výrazně posílila. Hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 2,8 procenta, nejrychleji od poloviny roku 2022, a překonal očekávání analytiků. Růst podpořila především vyšší spotřeba domácností, rostoucí reálné mzdy i příznivý vývoj zahraničního obchodu, zatímco firmy zůstávají v investicích opatrnější.

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Meziroční růst HDP byl ve sledovaném období nejvyšší od druhého čtvrtletí 2022.

Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

"Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 procenta. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech," uvedl dnes v tiskové zprávě ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve sledovaném období proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procenta. V meziročním srovnání byl vyšší o 0,3 procenta.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve třetím kvartále 51 tisíc korun, což bylo proti druhému čtvrtletí reálně o 1,2 procenta více a meziročně o 3,9 procenta více, uvedli statistici. Míra investic domácností podle nich mezičtvrtletně vzrostla o desetinu bodu na 10,6 procenta. Meziročně byla vyšší o 0,2 procentního bodu.

Princ Alfréd z Lichtenštejna s manželkou Alicí

Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy

Leaders

Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Lukáš Kovanda: Česká ekonomika zrychlila. Loni patřila k nejrychlejším v EU

Ekonomiku táhne spotřeba domácností
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká ekonomika loni výrazně zrychlila a zařadila se mezi nejrychleji rostoucí v Evropské unii. Táhla ji především spotřeba domácností, kterou podpořil svižný růst reálných mezd, přesto Češi zůstávají při utrácení opatrní a dál výrazně spoří. Letos by měl růst hospodářství mírně zpomalit – mimo jiné kvůli slabší dynamice mezd a méně příznivému vývoji v zahraničním obchodě.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostla o solidních 2,8 procenta, jak dnes potvrdil Český statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí však její růst podle všeho zpomalil na 2,3 procenta. Za celý rok 2025 by tak česká ekonomika měla vzrůst o 2,5 procenta.

To by Česko – vyjdeme-li z aktuálních odhadů analytiků agentury Bloomberg či z nejnovějších prognóz Mezinárodního měnového fondu – zařadilo na deváté místo mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami Evropské unie. Předstihly by jej Irsko, Malta, Polsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Litva a Španělsko. V rámci celé Evropy by se pak česká ekonomika umístila na dvanáctém místě, když by se před ni dostaly ještě Kosovo, Albánie a Severní Makedonie.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tahounem české ekonomiky byla loni spotřeba domácností, kterou podporoval růst reálných mezd. Ten se za celý rok 2025 přiblížil k pětiprocentní úrovni. Domácnosti přitom měly prostor svou spotřebu dále zvyšovat, neboť jejich míra úspor zůstává poměrně vysoká. Za první tři čtvrtletí loňského roku v průměru přesahovala 18 procent, zatímco v roce 2019 činila necelých 12 procent.

České domácnosti tedy stále neutrácejí tak velkou část prostředků, které mají k dispozici. Ve srovnání s rokem 2019 v průměru uspoří o více než 50 procent více. Důvodem jsou změněné spotřební vzorce po pandemii covidu-19, obavy z možného dalšího nárůstu inflace, snaha spořením „dohnat“ ztráty z období vysoké inflace i zrušení zdanění na bázi superhrubé mzdy v roce 2020. To od roku 2021 ponechává více peněz zejména vysokopříjmovým domácnostem, které mají obecně vyšší sklon k úsporám.

V letošním roce by měl růst české ekonomiky zpomalit na 2,3 procenta. Relativně vysoká míra úspor domácností totiž zřejmě přetrvá. Reálné mzdy porostou pomaleji než loni – zhruba o 3,5 procenta – mimo jiné kvůli vyšší srovnávací základně, což se projeví slabším růstem spotřeby domácností. Zahraniční obchod pak bude negativněji než loni ovlivněn zaváděním cel v průběhu roku 2025, neboť odezní efekt předzásobení americké ekonomiky, který loni nepříznivé dopady cel na Česko částečně tlumil.

Rossmann

AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola

Politika

Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.

ČTK

Přečíst článek

