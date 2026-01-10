Nový magazín právě vychází!

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy
Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Název ‚vesmírná‘, případně ‚orbitální‘ stanice se vztahuje k objektu na oběžné dráze Země, který mohou dlouhodobě obývat lidé. Montuje se postupně až ve vesmíru z dodávaných modulů a létá obvykle ve výšce přibližně 400 kilometrů. Slouží jako multifunkční laboratoř, provádějí se zde experimenty, které vyžadují lidskou přítomnost. Bývá to třeba vytváření a posuzování nových materiálů v mikrogravitaci, testování pobytu ve vesmíru na lidské tělo, pokusné pěstování rostlin, ale vejde se sem i pozorování naší planety nebo okolního vesmíru.

V tuto chvíli jsou na zemské orbitě plně funkční a obydlené dvě stanice: Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) a čínský Tchien-kung (v mezinárodním přepisu Tiangong).

Na ISS je nyní sedmičlenná posádka. Podle posledních zpráv však má jeden astronaut zdravotní problémy a část posádky se možná bude muset předčasně vrátit. Na palubě stanice Tchien-kung jsou tři astronauti. Obě stanice jsou projekty státních vesmírných agentur.

Právě letos má jejich monopol narušit soukromý sektor.

Ikonická ISS skončí, nástupci přicházejí

Konec životnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kam létají Američané, Rusové i zástupci dalších 24 zemí světa, se blíží, v závěru tohoto desetiletí by měla být navedena do místa svého zániku v Tichém oceánu. Od roku 1998 představuje nejvýznamnější obydlenou lidskou základnu ve vesmíru. Co přijde místo ní?

Ruská kosmická agentura Roskosmos plánuje od roku 2027 stavět ve vesmíru novou vlastní orbitální stanici. Americká vesmírná agentura NASA se však zřejmě více soustředí na vzdálenější kosmické cíle a prostor ponechá soukromým firmám, s nimiž zčásti spolupracuje. Ty by pak měly proměnit i tuto část kosmických aktivit v ziskovou činnost.

Hlavním hráčem pro rok 2026 je americký startup Vast Space. Ten plánuje již v květnu vynést na oběžnou dráhu svou stanici Haven-1 pomocí rakety Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska.

Haven-1 by se tak měla stát historicky první soukromou vesmírnou stanicí. Ve srovnání s ISS bude menší a jednodušší. Nabídne prostor pro čtyřčlennou posádku a zaměří se jak na vědecký výzkum, tak na vesmírnou turistiku – pro tyto účely bude stanice vybavena například vyhlídkovou kopulí pro fotografování a připojením k wi-fi. Jde o testovací předvoj pro ještě ambicióznější projekt Haven-2, který by měl v budoucnu ISS už plnohodnotně nahradit.

Druhým významným aktérem je americká společnost Sierra Space. Ta pro rok 2026 plánuje vypuštění prototypu svého nafukovacího modulu, který se má stát základním stavebním kamenem budoucí stanice Orbital Reef, na níž Sierra Space spolupracuje s firmou Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose.

O plánech na vlastní orbitální stanice hovoří i jiné soukromé společnosti, avšak zatím nenabyly dostatečně přesvědčivé podoby.

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Od vědy k zisku

„Mezinárodní vesmírná stanice je nejdražší věc, jakou kdy lidstvo postavilo. Stála neuvěřitelných 150 miliard dolarů,“ říká Colin Smith ze společnosti Vast. „Budoucnost vesmírného obchodu a výroby není možná, pokud ubytování sedmi lidí stojí takové sumy. Naším dlouhodobým cílem je umožnit milionům lidí žít a pracovat v kosmu,“ tvrdí poněkud nadneseně.

Odborníci však skutečně očekávají, že konkurence mezi různými modely komerčních stanic, podobně jako u soukromých raketových nosičů, povede k inovacím a efektivitě.

Na čem by však měly orbitální stanice vydělávat?

Firmy předpokládají, že zčásti získají peníze na výzkumné projekty, které zatím uskutečňuje státní kosmonautika, tedy že vybojují vládní výzkumné granty. To by ale na uživení nestačilo. Proto budou muset přilákat zákazníky z řad výrobců pokročilých materiálů nebo farmaceutických firem.

Podstatné je, že ve stavu beztíže či přesněji mikrogravitace nepůsobí zemská přitažlivost takovou silou jako na povrchu naší planety. Kapaliny a plyny se chovají úplně jinak. Na Zemi gravitace způsobuje, že těžší částice v kapalině klesají ke dnu a lehčí stoupají vzhůru. Což komplikuje výrobu dokonalé slitiny dvou kovů s různou hustotou, které v kapalném stavu gravitace od sebe odděluje. Ve vesmíru to však neplatí. Tam částice zůstávají rovnoměrně rozptýlené, a dají se tak vytvářet extrémně pevné a lehké slitiny nebo kompozitní materiály.

Na Zemi musí být kapalina v nějaké nádobě, ve vesmíru se může prostě vznášet v prostoru. Dá se třeba zahřívat lasery a nechat ztuhnout, aniž by se dotkla jakéhokoli materiálu a byla tím ovlivněna. Takto mohou vznikat špičkové optické kabely, anebo kvalitní léky.

Teplý vzduch nebo kapalina stoupají na Zemi vzhůru a studené klesají dolů. Takto se teplo šíří prouděním a vytváří v tekutinách neustálý chaos. Ve vesmíru se teplo šíří pouze vedením při dotyku různě teplých hmot. Je to klidnější postup, v němž mohou například bílkoviny pro léky nebo krystaly polovodičů pro elektroniku růst pravidelněji a bez vnitřních vad.

Na oběžné dráze kolem Země by takto mohly vzniknout výrobní linky pro získávání špičkových a drahých materiálů. Ale výdělek může přijít i z méně technologické oblasti: turistiky. Existují movití zájemci, kteří jsou ochotni za výlet na oběžnou dráhu zaplatit.

To jsou komerční možnosti, které by měly od letoška nad Zemí vznikat.

Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu

Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.

Motoristé jsou na rozruchu postaveni. Strana rebelů, kterou volili bojovníci proti systému. Bohužel jich je tolik, že může Macinka hlasitě, veřejně, s pozorností a legálně provokovat.

Takže už nám zrušil jednu chráněnou oblast, uzavřel otázku oteplování zeměkoule, měsíc prudí s Turkem. A teď, nedej pánbu, dorazil na Ukrajinu. Smutné je, že ať už budou jeho prohlášení z této návštěvy jakákoliv, nemá je kdo žehlit. Snad jedině prezident Pavel. Děsivá situace, kdy tuto dvojku, kozly v zahradě, nemá kdo řídit.

Macinka jel na Ukrajinu s poselstvím, že chce hovořit o ukrajinských uprchlících žijících v Česku. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás podle něj není možné označit za bezproblémové. Opět si přihřívá polévku v kauze Okamura, který na Nový rok prohlásil, že Ukrajinci jsou zkorumpovaná lůza.

Ukrajinců uprchlo do Česka před válkou asi čtyři sta tisíc. Pracují, dělají práce, kterých se Češi štítí. Platí nájmy, jejich děti chodí do školy. Měli bychom za ně děkovat. Češi kvůli nedostupnému bydlení nechtějí mít děti, Ukrajinci jsou vítanou pracovní silou. Bohužel nyní se budeme muset čtyři roky stydět za svého ministra zahraničí. Copak nestačilo, že jsme měli deset let za prezidenta Zemana? Česko je prý dobré místo pro život. Co jsme komu udělali, že nás neustále ve světě reprezentují provokatéři s extrémistickými názory. Patrně platí, že každý má, co si zaslouží.

Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí. Snad jím zůstane na vždy. Chtěl jsem mít v delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, uvedl Macinka. Prezident Pavel evidentně zase bude muset žehlit.

Imperiální politika se vrací. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Grónsko je důležité pro bezpečnost Spojených států, a proto udělá všechno pro to, aby ostrov získal. Kvůli tomuto cíli se nebojí udělat velkou mezinárodní roztržku – a dokonce ohrozit dosavadní mezinárodní řád založený na spolupráci v NATO. Logika jeho jednání při detailnějším pohledu pokulhává.

15 fotografií v galerii

Americký zájem o největší ostrov světa není ničím novým. Nápady na získání území se objevují už od druhé poloviny devatenáctého století. Nabídku na odkoupení Dánsku zaslala už administrativa demokrata Harryho Trumana těsně po druhé světové válce. Už tehdy Američané neúspěšně argumentovali „nepostradatelností pro bezpečnost“.

To bylo před osmdesáti lety. I když se USA nepodařilo Grónsko získat, jejich bezpečnostní situace ohrožena nebyla. Truman ani žádný jeho nástupce nedělal kolem ledového ostrova velký poprask, a už vůbec neohrožoval důležité spojenecké vazby. Proč to doteď šlo, ale najednou je třeba vyhrožovat invazí?

Americký prezident Donald Trump

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Názory

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Radim Pařík

Přečíst článek

USA a Dánsko – vzoroví partneři?

Klíčovým faktem v celé této taškařici je skutečnost, že ostrov náleží Dánsku. Skandinávské království je americkým partnerem v NATO, a to nejen na papíře, ale chová se skutečně jako vstřícný a velkorysý spojenec. Jak připomíná deník The Guardian, aktuální smlouvy dávají americké armádě slušnou porci svobody.

Už od roku 1951 mohou Američané zřizovat a provozovat vojenské základny na území Grónska. V roce 2004 smlouvu potvrdila i místní vláda, která přímo specifikovala, že Američané mohou ubytovávat personál a „provozovat přistání, vzlety, kotviště, přístaviště, pohyb a provoz lodí, letadel a plavidel“. Toho armáda využívá vrchovatě, na severozápadě mají základnu Pituffik Space Base, kde v době studené války sloužilo až deset tisíc lidí.

Protesty proti Trumpovi v Grónsku ČTK

Pro Dánsko a Grónsko je situace taktéž výhodná, protože Američané investují do infrastruktury a dávají práci několika stovkám místním. K tomu zajišťují bezpečnost v regionu, o který se může zajímat Rusko i Čína.

Dánsko se navíc s administrativou Joe Bidena dohodlo na rozšířeném přístupu americké armády k jejich základnám na území země. Podobné vazby mají USA i s dalšími skandinávskými státy. Američané tedy mohou vojensky operovat nejen v Grónsku, ale i v samotném Dánsku. Kde je tedy problém?

Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu

Dalibor Martínek: Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu

Názory

Celá Evropa hledí na konání Donalda Trumpa s otevřenou pusou. Únos venezuelského prezidenta, teď apetit na Grónsko. Možná na Kolumbii nebo Mexiko. Co se to děje? Byli jsme tady na Západě jeden tým, strážci západních hodnot a hybatelé civilizace, demokracie. A najednou Trump vlítne s bandou hrdlořezů do nezávislého státu a unese tamního prezidenta.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Končí éra spolupráce? Vrací se velmocenské handlování?

Trumpovo jednání dává smysl pouze v jednom případě – pokud už Dány za své spojence nepovažuje nebo tak brzy hodlá učinit. V poslední době americký prezident často hovoří v tónu, který je jako vystřižený z doby imperiální velmocenské politiky se sférami vlivu. A nejen hovoří, Venezuela je toho příkladem. Trump své nápady obhajuje lživými argumenty. V případě Grónska například tím, že je „pokryté ruskými a čínskými loděmi všude kolem,“ což žádná data nepotvrzují.

Prezident svým nátlakem vrací svět krůček po krůčku do temných dob, kdy si státy nebyly ani formálně rovnocenné a s jejich obyvateli se handlovalo jako s houskami na krámě. Doba, kdy si šlo koupit kus země i s lidmi, je dávno pryč. I Dánsku, které se ve své koloniální historii také dvakrát nevyznamenalo, je jasné, že o osudu Grónska musí rozhodnout Gróňané.

Americká administrativa dává všanc relativně fungující systém, který udržel Západ v míru a spolupráci. Trump se dokonce nechal slyšet, že nevěří, že by mu spojenci z NATO přišli v případě potřeby na pomoc. Historie v tomto případě mluví jasně. Slavný článek 5 byl aktivován pouze jednou – a to na pomoc Američanům. Spojenci je následovali do problematické války v Iráku. Včetně Dánska.

Bylo by ironií, pokud by se NATO v historicky druhém případě muselo bránit útoku člena NATO.

