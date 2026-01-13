Získá Babiš podporu SPD? Vše se točí kolem muniční iniciativy
Klub hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jasně podpoří vládu při hlasování o důvěře, budou pro ni všichni členové klubu, řekl novinářům předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Poslanci hnutí se o svém postoji k důvěře vládě chtěli rozhodnout až po vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) k muničním iniciativě na klubu SPD. Šéf poslanců SPD Radim Fiala ocenil, že Babiš na jednání dorazil, poslanci SPD podle něj ale ještě o definitivním postoji interně nehlasovali, sejdou se ještě krátce před hlasováním pléna Sněmovny.
„Je pro nás důležité, že se poslanci mohli pana premiéra ptát, on jim odpovídal,“ řekl Fiala. Muniční iniciativu podle něj bude koalice dál řešit, bude trvat na transparentnosti, možná nařídí audity. „Takže muniční iniciativu nepovažujeme za uzavřenou,“ uvedl. Poslanec SPD Tomáš Doležal novinářům řekl, že jednání s Babišem bylo velice zajímavé. „Jako klub budeme všichni pro vyslovení důvěry, domluvili jsme se,“ uvedl. Také poslanec SPD Miroslav Ševčík řekl, že pro bude celý klub. „Vůbec nás (Babiš) nemusel přesvědčovat,“ uvedl.
Předseda PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl uvedl, že debata byla o tom, jak se budou do budoucna řešit záležitosti týkající se iniciativy. „Aby z toho měla prospěch ČR a český daňový poplatník nemusel přispívat ani korunu,“ řekl. Náklady na koordinaci iniciativy pokládá za zanedbatelné. „Klíčové je, aby drtivá většina z výnosů pro české firmy byla daněna v ČR,“ uvedl.
Členka klubu SPD a šéfka Trikolory Zuzana Majerová uvedla, že sekundární náklady na úředníky na ministerstvu obrany kvůli iniciativě se budou ještě řešit. Babiš podle ní řekl, že by bylo možné administrativu kolem iniciativy dělat jinou cestou. „Ale to si nechám pro sebe, dokud o té variantě nebudu vědět víc,“ řekla. Nevyloučila, že by administrativní roli mohly převzít zbrojovky, například přes svou asociaci.
Ukrajina udělila práva na rozvoj jednoho ze svých největších nalezišť lithia, Dobra v Kirovohradské oblasti v centrální části země, konsorciu, vedeným společnostmi TechMet a The Rock Holding, uvedla premiérka Julija Svyrydenková. Vítězné konsorcium má podle listu The New York Times vazby na amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněly agentura Reuters a server Ukrajinska pravda.
Ukrajina otevřela klíčové ložisko lithia. Projekt má vazby na Trumpovo okolí
Zprávy z firem
Ukrajina udělila práva na rozvoj jednoho ze svých největších nalezišť lithia, Dobra v Kirovohradské oblasti v centrální části země, konsorciu, vedeným společnostmi TechMet a The Rock Holding, uvedla premiérka Julija Svyrydenková. Vítězné konsorcium má podle listu The New York Times vazby na amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněly agentura Reuters a server Ukrajinska pravda.
Babiš oznámil pokračování muniční iniciativy před týdnem. Česko bude zajišťování munice dál koordinovat, nebude ho ale financovat ze svého rozpočtu.
Místopředseda SPD Fiala dodal, že u muniční iniciativy je v koalici stále trochu rozpor. „Povedlo se nám to, že ČR nebude dávat do iniciativy žádné peníze, i to, že ČR nebude posílat žádné zbraně armády na Ukrajinu,“ řekl. I administrativní role ČR u iniciativy ale SPD vadí. Kvůli pokračování iniciativy v posledních dnech zpochybnil své hlasování pro důvěru kabinetu například poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Babiš před volbami také sliboval ukončení projektu. Před týdnem ale oznámil, že se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že iniciativa se rušit nebude. I tento týden však projekt hodnotil jako netransparentní, bývalá vláda Petra Fialy (ODS) o podrobnostech podle něj mlžila. Bývalý premiér Fiala poté kritizoval Babiše za zveřejňování podrobností o iniciativě, mohou podle něj ohrozit zúčastněné lidi i firmy.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů.