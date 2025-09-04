Burberry se vrací do prestižního indexu FTSE 100. Pomohl plán šéfa Schulmana
Britský módní dům Burberry se po roce vrátí do elitního indexu londýnské burzy FTSE 100. Oznámil to správce indexu FTSE Russell. Luxusní značka vypadla z žebříčku největších britských firem v září 2024, čímž se tehdy uzavřela její patnáctiletá nepřetržitá účast v indexu, uvádí server CNBC.
Návrat do „první ligy“ přichází ve chvíli, kdy Burberry znovu nabírá dech díky rozsáhlé restrukturalizaci, kterou vede generální ředitel Joshua Schulman. Snaha dostat firmu zpět do zisku počítá s četnými personálními škrty. Firma již dříve oznámila, že hodlá zrušit asi 1700 pracovních míst, což odpovídá téměř pětině její celkové pracovní síly.
„Jsem optimističtější než kdykoli dříve, že Burberry má před sebou své nejlepší dny a že časem dosáhneme udržitelného ziskového růstu,“ prohlásil již dříve v předběžné výsledkové zprávě Schulman. Ten je v čele Burberry od loňského července.
Přeskupení je součástí pravidelné čtvrtletní revize indexu londýnské burzovní skupiny LSEG.
Změny se oficiálně projeví po uzavření obchodování 19. září a platit začnou od začátku seance 22. září. Spolu s Burberry se do FTSE 100 posune i společnost Metlen Energy & Metals. Naopak stavitel domů Taylor Wimpey a firma Unite Group, která podniká v oblasti ubytování studentů, index opustí a přesunou se do nižšího FTSE 250.
Akcie Burberry ve štvrtek dopoledne v Londýně oslabily asi o 1,1 procenta.
S jedenáctiprocentním propadem otevřely pondělní obchodování akcie luxusního britského módního domu Burberry. Není divu, 168 let staré módní impérium se otřásá v základech.
Odvětví luxusního zboží prochází významnými změnami. Zatímco v minulosti bylo vnímáno jako něco exkluzivního, co si nemůže dovolit každý, dnes se zejména v Číně dostává do popředí pojem „luxusní ostuda". Ekonomická nejistota a přísné sociální zásady vlády totiž nabádají spotřebitele k menší okázalosti. Tyto změny negativně ovlivňují prodej řady známých luxusních značek. A nejen tam. Celkově lze pozorovat změnu chování spotřebitelů a posun k takzvanému „tichému luxusu", což podtrhuje i aktuální kauza Dior a Armani, ale také hospodářské výsledky prodejů dalších módních domů.
