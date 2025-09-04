Vyberte si z našich newsletterů

Burberry se vrací do prestižního indexu FTSE 100. Pomohl plán šéfa Schulmana

Burberry se vrací do prestižního indexu FTSE 100. Pomohl plán šéfa Schulmana
Britský módní dům Burberry se po roce vrátí do elitního indexu londýnské burzy FTSE 100. Oznámil to správce indexu FTSE Russell. Luxusní značka vypadla z žebříčku největších britských firem v září 2024, čímž se tehdy uzavřela její patnáctiletá nepřetržitá účast v indexu, uvádí server CNBC.

Návrat do „první ligy“ přichází ve chvíli, kdy Burberry znovu nabírá dech díky rozsáhlé restrukturalizaci, kterou vede generální ředitel Joshua Schulman. Snaha dostat firmu zpět do zisku počítá s četnými personálními škrty. Firma již dříve oznámila, že hodlá zrušit asi 1700 pracovních míst, což odpovídá téměř pětině její celkové pracovní síly.

„Jsem optimističtější než kdykoli dříve, že Burberry má před sebou své nejlepší dny a že časem dosáhneme udržitelného ziskového růstu,“ prohlásil již dříve v předběžné výsledkové zprávě Schulman. Ten je v čele Burberry od loňského července.

Přeskupení je součástí pravidelné čtvrtletní revize indexu londýnské burzovní skupiny LSEG.

Změny se oficiálně projeví po uzavření obchodování 19. září a platit začnou od začátku seance 22. září. Spolu s Burberry se do FTSE 100 posune i společnost Metlen Energy & Metals. Naopak stavitel domů Taylor Wimpey a firma Unite Group, která podniká v oblasti ubytování studentů, index opustí a přesunou se do nižšího FTSE 250.

Akcie Burberry ve štvrtek dopoledne v Londýně oslabily asi o 1,1 procenta.

Ikona britského luxusu Burberry zabředla do problémů, snaží se zachránit silou

Vnímání luxusu se mění: prestiž nahrazuje minimalismus a zásady

Olívia Lacenová: Vnímání luxusu se mění. Prestiž nahrazuje minimalismus a zásady

Co s tím? Chtělo by to pořádnou reformu důchodů. Základní důchodovou částku, aby člověk na stáří neupadl do chudoby. Staří lidé měli dost času se na stáří zajistit. Kdo je zajištěný, proč dojí stát? Možná je to taková česká zvyklost, podojit stát. Vzít si peníze, ačkoliv jich sám mám dost. Dotace, třeba na soláry nebo kotle, to je miláček Čechů. Peníze jakoby padaly z nebe, to je náš přístup. Zpět k penzím. Kdo není zajištěný, nechť dostane nějakou základní částku. Nač valorizace, na dovolené? Důchodci mají slevy kam se podívají. Na dopravu, na dovolené, do zoo, všude.

Žádná politická partaj s růstem výdajů na důchody nic nedělá a neudělá. Zákonem daná minimální mzda je 20 800 korun. Průměrný důchod bude skoro 22 tisíc korun. Nikomu na tom nepřipadá nic zvráceného?

