Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu
Jak bude fungovat vláda formující se koalice každý tušil. Někomu se to líbí (konečně bude pořádek). Někomu ne, bude to vláda msty, odplaty za domnělé příkoří na dosluhující koalici. Piráti už zakusili hořkost odvety, když s osmnácti poslanci nezískali ani jednoho člověka do vedení některého z osmnácti poslaneckých výborů. Nejen aspoň jednoho předsedu, ale ani žádného místopředsedu. To jsou desítky funkcionářů. Ale msta pokračuje.
Nepůjde jenom o odplatu. Jde také o promyšlenou strategii, aspoň ze strany některých vůdců nových stran, jak si zajistit dohled nad fungováním státu. Žádné „pro všechny“, jen pro nás. Nyní Sněmovna volila vedení čtrnácti poslaneckých komisí, které mají dohlížet na činnost vybraných státních orgánů či činností. Jaké překvapení, že tři klíčové komise z hlediska toku informací ovládnou členové Babišova ANO.
Kdo má informace, má moc
Babiš vždy věděl, že kdo má informace, má moc. Rád zaměstnával bývalé policisty, získával informace na své oponenty. Takže nyní má v rukou vedení komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a pro kontrolu použití odposlechů.
Budoucí vládní formace se od začátku prezentuje jako škodolibá, pomstychtivá, v duši malá. Tomio Okamura to ještě vyšperkuje jako novopečený šéf Poslanecké sněmovny tvrzením, že chce být předsedou pro všechny a že zakope válečnou sekeru. Ve světle následujícího dění musí být každému jasné, že to bylo jako dle slov jednoho hrdiny z příběhu Tři muži ve člunu anglického spisovatele Jerome Klapky Jeroma, tedy zpěv komické písně na hrobě nepřítele.
Začíná to smrdět
Nikomu tento výběr komisí, o které mělo ANO zájem, nepřijde až děsuplný? Ve světle faktu, že by se Babiš měl zpovídat před soudem z nezákonného využití evropských dotací na Čapák, ve vztahu ke střetu jeho politických a podnikatelských záměrů? Začíná to smrdět. Babiš přesně ví, za čím si jde. Je to mít moc pod kontrolou.
Dosluhující koalicí býval před volbami obviňován z rusofobních tendencí, snahy odvést zemi z demokratického bloku. Rýsuje se ještě jedna verze. Babiš vytváří, i po minulé premiérské štaci, kdy se mu to nepovedlo, ale nabral zkušenosti, neprůstřelné mocenské centrum. Ovládne tok informací. Je jasné, proč je mu nějaký Turek jedno. O něj tady vůbec nejde.
Motoristé a SPD budou Babišovi věrnými sluhy, dostali se díky němu k vládě. Takže například kontrolu nad činnosti úřadu pro zahraniční styky a informace povede Marie Pošarová (SPD). Nominanti Motoristů se stali předsedy komisí pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Jediný, kdo je ochotný hrát s Babišem hru na užitečného idiota jsou Starostové, kteří povedou komisi pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Pavel Žáček (ODS) a lidovec Jan Bartošek chtěli vést komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Nepochodili, nebyli Sněmovnou zvoleni.
Už začíná nedovtipným svítat, jaká nedobytná a nekontrolovatelná mocenská pevnost tady vzniká? Co bude dalšího na řadě? Čisty na úřadech? Finanční kobra vyplázne svůj jazýček na nepohodlné? Způsob obsazování klíčových míst pod kontrolou Andreje Babiše nevěstí nic dobrého. Babiš před volbami sliboval, že za něj bude Česko prosperovat. Na to má Karla Havlíčka. Mezitím si on buduje druhý Takešiho hrad.