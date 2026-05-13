Německý autoprůmysl čeká tvrdý řez. Do roku 2035 může ztratit 225 tisíc míst
Německý automobilový průmysl čeká výraznější úbytek pracovních míst, než se dosud čekalo. Podle šéfky Svazu automobilového průmyslu Hildegard Müllerové může sektor mezi lety 2019 a 2035 přijít o 225 tisíc zaměstnanců. Nejvíce má změna dopadnout na dodavatele součástek.
Německý automobilový průmysl může mezi lety 2019 a 2035 ztratit přibližně 225 tisíc pracovních míst. To je zhruba o 35 tisíc více, než se dosud předpokládalo. V rozhovoru s mediální sítí Redaktionsnetzwerk Deutschland to uvedla šéfka německého Svazu automobilového průmyslu Hildegard Müllerová.
Podle údajů VDA zaměstnával německý automobilový průmysl v loňském roce v průměru kolem 725 tisíc lidí. O rok dříve to bylo téměř 773 tisíc. Počet zaměstnanců se tak meziročně snížil zhruba o šest procent.
Müllerová upozornila, že už mezi lety 2019 a 2025 v sektoru zaniklo přibližně 100 tisíc pracovních míst. Svaz přitom původně odhadoval, že od roku 2019 do roku 2035 přijde německý autoprůmysl celkem o 190 tisíc míst. „Podle aktuálních výpočtů bohužel musíme do roku 2035 počítat se ztrátou 225 tisíc pracovních míst,“ uvedla Müllerová.
Nejvíce se podle ní bude propouštění týkat dodavatelů automobilových součástek. Právě tam má přechod od spalovacích motorů k elektromobilitě zasáhnout zaměstnanost nejsilněji.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů," dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Nadměrná byrokracie
Müllerová zároveň varovala, že podmínky v evropském automobilovém průmyslu se citelně zhoršují. Upozornila hlavně na vysoké daně a poplatky, drahé energie, vysoké náklady na pracovní sílu a nadměrnou byrokracii.
Automobilový sektor patří v Německu k nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Na německých automobilkách je zároveň závislá také řada českých dodavatelských firem. Česká Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen.
