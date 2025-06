Německý průmysl během jednoho roku přišel o více než 100 tisíc pracovních míst

Současné hospodářské problémy připravily německý průmysl během jednoho roku o více než 100 tisíc pracovních míst. Největší újmu utrpěl automobilový sektor, který přišel o více než 45 tisíc pracovních míst. Vyplývá to podle agentury DPA z analýzy poradenské společnosti EY.

Na konci letošního prvního čtvrtletí zaměstnával německý průmysl zhruba 5,46 milionu osob. Oproti stejnému období loňského roku byl počet pracovníků nižší o 101.000, píše se ve studii, která vychází z údajů spolkového statistického úřadu.

Podle Jana Brorhilkera ze společnosti EY se nyní německé průmyslové podniky nacházejí pod obrovským tlakem. "Agresivní konkurenti, například z Číny, tlačí dolů ceny, důležité trhy oslabují, poptávka v Evropě se drží na nízké úrovni, nad celým americkým trhem visí velký otazník. Zároveň podniky bojují s vysokými náklady, například na energie a personál," uvedl Brorhilker. Předpověděl, že do konce roku v německém průmyslu zanikne dalších nejméně 70 tisíc pracovních míst.

Řada firem ze strojírenského a automobilového sektoru spustila úsporné programy počítající se snížením počtu zaměstnanců. "Uslyšíme ještě mnoho špatných zpráv, než se situace začne zlepšovat," uvedl Brorhilker.

V loňském roce se průmyslová výroba v Německu propadla o 4,5 procenta. Brorhilker nicméně upozornil, že německý průmysl už byl mnohokrát odepisován, ale opakovaně prokázal pozoruhodnou odolnost. Je však zapotřebí zlepšit mu podmínky, a to omezením byrokracie, snížením nákladů na energii a posílením domácího trhu, které by zmírnilo závislost německé ekonomiky na exportu. V tomto směru by mohly poskytnout potřebné impulzy plány německé vlády na rozsáhlé investice do infrastruktury a obrany, píše DPA.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V celém loňském roce klesla německá ekonomika o 0,2 procenta, rok předtím pokles činil 0,3 procenta.

Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) předpokládá, že ekonomický pokles bude v letošním roce pokračovat. Koncem května předpověděla, že hrubý domácí produkt se letos sníží o 0,3 procenta. Německo by tak zažilo nejdelší období hospodářského útlumu v poválečné historii.