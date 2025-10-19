Cena bitcoinu ještě letos překoná svůj dosavadní rekord, věří analytici
Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin by se do konce roku mohla vrátit nad úroveň 120 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,5 milionu korun, a pravděpodobně i atakovat rekordní hranici 125 tisíc dolarů. Nereálná není ani cena nad 130 tisíc dolarů. Poslední čtvrtletí bývá pro bitcoin nejsilnější s průměrným růstem o 57 procent. Uvedli to analytici a obchodníci.
Bitcoin se v současnosti obchoduje okolo 108 tisíc dolarů. V posledních dvou týdnech zaznamenal pokles zhruba o desetinu po prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o uvalení nových cel na dovoz z Číny.
„Bitcoin za poslední necelé dva týdny ztratil 13 procent své hodnoty, když se propadl z dosavadního rekordu pod 108 tisíc dolarů. Způsobilo to v podstatě jediné oznámení prezidenta Trumpa, že zavede další clo ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Následovala největší jednodenní likvidace kryptoměnových futures pozic v historii krypta,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský. Události posledních dnů podle něj však znamenají jen krátkodobý výkyv a do konce roku očekává pokoření mety 130 tisíc dolarů.
Kryptoměnový trh má za sebou několik měsíců soustavného růstu. Hodnota trhu kryptoaktiv vzrostla podle analytika Wood&Company Tomáše Kalabise od dubna do začátku října z 2,6 bilionu dolarů až na 4,2 bilionu. V současnosti je přibližně 3,5 bilionu dolarů. „Přestože nedávný cenový šok a rekordní likvidace na derivátových trzích ve výši téměř 20 miliard dolarů vystrašily investory, věříme, že jde pouze o krátkodobý pohyb, nikoli začátek dlouhodobějšího trendu,“ řekl.
Přirozená korekce
Současný pokles kryptotrhu vnímá ředitel společnosti Coingarage Ota Janda jako přirozenou korekci po růstovém období. „Trh byl přehřátý a kombinace likvidací pákových pozic, geopolitických napětí a makroekonomických tlaků způsobila rychlý výprodej. Fundamentálně se ale nic nemění – adopce blockchainu i zájem institucí pokračují, což je pro dlouhodobý vývoj pozitivní signál. Do konce roku očekávám, že se trh stabilizuje a začne znovu posilovat. Bitcoin by se mohl vrátit do pásma kolem 120 tisíc až 140 tisíc dolarů,“ uvedl Janda.
Bitcoin se sice podle analytika Purple Trading Petra Lajska s prodejním tlakem popral statečně, ale investorům připomněl, že extrémní volatilita je v tomto prostoru stále realitou. „I přesto může být závěr roku pro kryptoměny pozitivní. Čtvrté čtvrtletí je pro bitcoin historicky nejsilnější, s průměrným růstem přes 57 procent a říjen sám o sobě má pověst zeleného měsíce, kdy v devíti z posledních deseti let končil v plusu. Příznivý vývoj podporuje i současná makroekonomická situace,“ podotkl. U bitcoinu podle svých slov vidí potenciál útoku na 130 tisíc dolarů, a to s větší pravděpodobností než propad pod 100 tisíc dolarů.
Nabídka nových bitcoinů po jarním halvingu podle Rostislava Plachého z Golden Gate dál klesá a institucionální poptávka, zejména prostřednictvím ETF, zůstává silná. Pokud se potvrdí očekávané snižování sazeb v USA a geopolitická nejistota přetrvá, může podle jeho slov bitcoin do konce roku znovu posílit a pohybovat se v pásmu přes 125 tisíc dolarů.