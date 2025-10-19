Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Cena bitcoinu ještě letos překoná svůj dosavadní rekord, věří analytici

Cena bitcoinu ještě letos překoná svůj dosavadní rekord, věří analytici

Cena bitcoinu ještě letos překoná svůj dosavadní rekord, věří analytici
iStock
ČTK
ČTK

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin by se do konce roku mohla vrátit nad úroveň 120 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,5 milionu korun, a pravděpodobně i atakovat rekordní hranici 125 tisíc dolarů. Nereálná není ani cena nad 130 tisíc dolarů. Poslední čtvrtletí bývá pro bitcoin nejsilnější s průměrným růstem o 57 procent. Uvedli to analytici a obchodníci.

Bitcoin se v současnosti obchoduje okolo 108 tisíc dolarů. V posledních dvou týdnech zaznamenal pokles zhruba o desetinu po prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o uvalení nových cel na dovoz z Číny.

„Bitcoin za poslední necelé dva týdny ztratil 13 procent své hodnoty, když se propadl z dosavadního rekordu pod 108 tisíc dolarů. Způsobilo to v podstatě jediné oznámení prezidenta Trumpa, že zavede další clo ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Následovala největší jednodenní likvidace kryptoměnových futures pozic v historii krypta,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský. Události posledních dnů podle něj však znamenají jen krátkodobý výkyv a do konce roku očekává pokoření mety 130 tisíc dolarů.

Kryptoměnový trh má za sebou několik měsíců soustavného růstu. Hodnota trhu kryptoaktiv vzrostla podle analytika Wood&Company Tomáše Kalabise od dubna do začátku října z 2,6 bilionu dolarů až na 4,2 bilionu. V současnosti je přibližně 3,5 bilionu dolarů. „Přestože nedávný cenový šok a rekordní likvidace na derivátových trzích ve výši téměř 20 miliard dolarů vystrašily investory, věříme, že jde pouze o krátkodobý pohyb, nikoli začátek dlouhodobějšího trendu,“ řekl.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přirozená korekce

Současný pokles kryptotrhu vnímá ředitel společnosti Coingarage Ota Janda jako přirozenou korekci po růstovém období. „Trh byl přehřátý a kombinace likvidací pákových pozic, geopolitických napětí a makroekonomických tlaků způsobila rychlý výprodej. Fundamentálně se ale nic nemění – adopce blockchainu i zájem institucí pokračují, což je pro dlouhodobý vývoj pozitivní signál. Do konce roku očekávám, že se trh stabilizuje a začne znovu posilovat. Bitcoin by se mohl vrátit do pásma kolem 120 tisíc až 140 tisíc dolarů,“ uvedl Janda.

Bitcoin se sice podle analytika Purple Trading Petra Lajska s prodejním tlakem popral statečně, ale investorům připomněl, že extrémní volatilita je v tomto prostoru stále realitou. „I přesto může být závěr roku pro kryptoměny pozitivní. Čtvrté čtvrtletí je pro bitcoin historicky nejsilnější, s průměrným růstem přes 57 procent a říjen sám o sobě má pověst zeleného měsíce, kdy v devíti z posledních deseti let končil v plusu. Příznivý vývoj podporuje i současná makroekonomická situace,“ podotkl. U bitcoinu podle svých slov vidí potenciál útoku na 130 tisíc dolarů, a to s větší pravděpodobností než propad pod 100 tisíc dolarů.

Nabídka nových bitcoinů po jarním halvingu podle Rostislava Plachého z Golden Gate dál klesá a institucionální poptávka, zejména prostřednictvím ETF, zůstává silná. Pokud se potvrdí očekávané snižování sazeb v USA a geopolitická nejistota přetrvá, může podle jeho slov bitcoin do konce roku znovu posílit a pohybovat se v pásmu přes 125 tisíc dolarů.

Související

Týden tradera: Investory znervózňuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Uplynulý týden pokračoval ve zvýšené volatilitě, která se přenesla z konce předchozího týdne. Index VIX vyskočil až na 22 bodů, což představuje nárůst o 35 procent během jediného dne. Na vině je opět geopolitika – Spojené státy se znovu dostaly do kleští s Čínou, přičemž ve hře jsou cla, vzácné suroviny i námořní doprava.

Index S&P 500 se během týdne pohyboval ve širokém rozpětí 6 200 až 6 700 bodů, což odráží nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje.

Pozornost se upírá na nové čínské exportní restrikce, které omezují vývoz vzácných zemin a technologií pro pokročilé čipy a AI aplikace. Peking se snaží kontrolovat vývoz klíčových materiálů pro výrobu 14nm a pokročilejších logických čipů, 256vrstvých pamětí a souvisejících zařízení.

Donald Trump reagoval po svém – hrozbou uvalení 100% cel od 1. listopadu. Na diplomatická vyjednávání tak ještě zbývá čas. Nově se ale objevila i další hrozba pro globální obchod, tentokrát po moři: USA a Čína začaly uvalovat dodatečné přístavní poplatky na námořní přepravní společnosti. Čína je účtuje plavidlům, která jsou vlastněna, provozována, postavena nebo plují pod vlajkou USA.

Naději investorům přináší fakt, že obě země se stále snaží o dosažení dohody a plánovaná schůzka vrcholných představitelů na summitu v Jižní Koreji zůstává ve hře. Z investičního pohledu jsem v této věci spíše optimista – aktuální propady mohou být příležitostí k nákupu kvalitních titulů „ve slevě“. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by svět stál na prahu další masivní obchodní války, která by mohla výrazně ohrozit křehký ekonomický růst.

MacKenzie Scott

Bezosova exmanželka se zbavila části akcií Amazonu

Leaders

Bývalá manželka Jeffa Bezose, Mackenzie Scottová, se zbavila velkého balíku akcií Amazonu. Ty získala po rozvodu s jedním z nejbohatších lidí světa.

tzv

Přečíst článek

Evropskému gigantovi se daří

Hospodářské výsledky tento týden reportovala nizozemská společnost ASML, přední evropský výrobce zařízení pro produkci čipů. Firma zatím úspěšně „doručuje“ růst objednávek a těží z celosvětového boomu okolo umělé inteligence.

Společnost očekává, že její tržby za rok 2025 vzrostou oproti roku 2024 o zhruba 15 procent. Objednávky dosáhly 5,4 miliardy eur, přičemž trh očekával přibližně 4,9 miliardy. Akcie ASML od začátku roku vzrostly o 25 procent, což je vzhledem k dynamice celého odvětví spíše umírněné tempo. Titul v posledních měsících brzdily komplikace na čínském trhu, kde právě probíhají nejvýraznější geopolitické střety o budoucnost polovodičového průmyslu.

Akcie ASML tak v současnosti nabízejí určitý diskont oproti americkým konkurentům, jako jsou AMD či NVIDIA – a mohou být zajímavou sázkou pro investory, kteří věří v další růst poptávky po čipech a technologiích umělé inteligence.

Související

Útočná puška CZ BREN 3

Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Wall Street

Týden tradera: Čip Willow od Googlu a čínské snahy o oživení ekonomiky zahýbaly trhem

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Francii padá rating. Už ho má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Francii padá rating, už jej má horší než Česko u většiny ratingových agentur
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Francie, druhá největší ekonomika platící eurem, dostává další těžký ratingový úder v krátkém sledu. Agentura Standard & Poor’s jí zlomově zhoršuje rating, z AA- na A+. Přeřazuje ji tedy do nižší kategorie, pouze „jednoáčkové“, než v jaké se nachází „dvouáčkové“ Česko.

Francie podle agentury čelí největší politické nestabilitě od zřízení Páté republiky roku 1958, přitom si neví rady, jak zkrotit své vysoké deficity veřejných financí a zbrzdit tempo zadlužování. Letos by měl schodek Francie činit podle Standard & Poor’s 5,4 procenta, což zhruba odpovídá schodku Česka z covidového roku 2020, který činil 5,6 procenta.

Podobně Francii do horší ratingové kategorie, než v jaké je Česko, přeřadila před několika týdny agentura Fitch Ratings. Je to tedy dnes úplně poprvé v historii, kdy má Francie horší rating než Česko ne pouze u jedné, ale vlastně už u většiny světově významných ratingových agentur.

A to navzdory tomu, že dosluhující česká vláda je prvním kabinetem české historie, za jehož působení se nominálně státní dluh zvýšil o více než bilion korun. Od jejího nástupu na sklonku roku 2021 do konce letošního září, tedy zhruba do letošních sněmovních voleb, státní dluh narostl o zhruba 1070 miliard, vyplývá nových dat ministerstva financí.

Zhruba 32 procent celkového nominálního státního zadlužení Česka, tedy zadlužení vzniklého za celé jeho dějiny, „od praotce Čecha“, vzniklo za působení dosluhující Fialovy vlády. V poměru k hrubému domácímu produktu, což je ukazatel zahrnující nejen úroveň zadlužení, ale také inflace a růstu ekonomiky, se však podařilo veřejné zadlužení ČR v posledních letech snížit a elementárně zastabilizovat. To je stěžejním důvodem toho, že Česko si svůj rating drží i v pohnuté době 20. let, zatímco Francii se opakovaně zhoršuje

Některé investory může zhoršení ratingu, učiněné navíc na mimořádném jednání ratingové agentury Standard & Poor’s, přimět se francouzských dluhopisů zbavovat. Což bude jen další varování pro Německo, aby nevstupovalo do plnohodnotné dluhové unie s Francií. Bez vzniku dluhové unie ovšem visí otazník nad dlouhodobou udržitelností eurozóny jako takové.

Související

Doporučujeme