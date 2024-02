Soumrak německého průmyslu. Jeho slavné dny se velmi rychle chýlí ke konci

Německý průmysl skomírá. Ani poslední zveřejněná čísla nedokázala navrátit optimismus do kdysi silného odvětví českého souseda.

Reklama

Meziměsíční pokles průmyslové výroby v Německu na konci loňského roku výrazně zrychlil, a to na 1,6 procenta. V celém loňském roce průmyslová produkce v zemi klesla o 1,5 procenta. V loňském čtvrtém čtvrtletí německá ekonomika klesla o 0,3 procenta po stagnaci ve třetím kvartálu. „Pokud mám být upřímný, nevidím nyní mnoho nadějí na obrat,“ cituje agentura Bloomberg ředitele společnosti průmyslové firmy s dvousetletou tradicí GEA Group Stefana Kleberta. „Ačkoliv jsem si jistý, že se celá situace zvrátit dá, muselo by se změnit mnoho věcí. A to rychle,“ doplnil. A věcí, které německému průmyslu dělají stále více pomyslných vrásek na obličeji, je více.

Politická paralýza v Berlíně spolu s globální nestabilitou podle Bloombergu zintenzivňuje dlouhodobé domácí problémy, jako je skřípající infrastruktura, stárnoucí pracovní síla a byrokracie. I německý vzdělávací systém, kdysi silná stránka země, je nyní pod tlakem a navíc bez nedostatku investic. Výzkumný institut Ifo odhadl, že všobecně klesající matematické dovednosti budou stát německou ekonomiku do konce století asi 14 bilionů eur.

Hospodářské vyhlídky Německa nyní podkopávají také stávky v železniční a letecké dopravě nebo výpadky v dodavatelských řetězcích způsobené útoky na lodě v Rudém moři.

Olaf Scholz se stal terčem ruských dezinformátorů Leaders Cílem ruské dezinformační kampaně, na níž upozornilo německé ministerstvo zahraničí, je posílit nelibost Němců vůči současné vládní koalici vedené kancléřem Olafem Scholzem a podkopat jejich podporu Ukrajiny, která se už skoro dva roky brání ruské invazi. ČTK Přečíst článek

Omezování investic

Agentura Bloomberg ve svém textu uvádí, že skomírající německý průmysl se v různých místech země projevuje jinak. V některých případech dochází k poklesu průmyslu po malých krůčcích, jako je omezování expanze a investičních plánů. Jinde jsou kroky zřetelnější, jako například zavírání výrobních linek, či propouštění zaměstnanců. V extrémních případech – jako například v případě továrny na výrobu trubek společnosti Vallourec SACA, která byla kdysi součástí padlého průmyslového gigantu Mannesmann – je důsledkem trvalé uzavření.

„Už nejsme konkurenceschopní,“ řekl ministr financí Christian Lindner pro agenturu Bloomberg na začátku tohoto měsíce. „Chudneme, protože nemáme žádný růst. Zaostáváme,“ doplnil ministr.

Základy německé průmyslové mašiny se rozpadají jako domino. USA se vzdalují Evropě a snaží se konkurovat svým transatlantickým spojencům v oblasti investic do klimatu. Čína se stává větším soupeřem a přestává být jen nenasytným odběratelem německého zboží. Poslední ranou pro průmysl byl konec obrovských objemů levného ruského zemního plynu.

Průmyslová výroba v Německu loni klesla o 1,5 procenta

Ani poslední čísla, která zveřejnil spolkový statistický úřad v uplynulých dnech, nepřinesla útěchu. Meziměsíční pokles průmyslové výroby v Německu v prosinci totiž výrazně zrychlil, a to na 1,6 procenta ze zpřesněné hodnoty 0,2 procenta v listopadu. V celém loňském roce průmyslová produkce v Německu podle těchto údajů klesla o 1,5 procenta.

Prosincové tempo poklesu průmyslové výroby bylo výrazně vyšší, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu agentury Reuters v průměru předpovídali, že produkce se sníží o 0,4 procenta. Listopadové tempo poklesu statistický úřad zpřesnil z původně odhadovaných 0,7 procenta.

Analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING uvedl, že průmyslová výroba v Německu se nyní nachází zhruba deset procent pod úrovní z doby před příchodem pandemie covidu-19. „Například produkce v chemickém průmyslu byla vloni nejnižší od roku 1995,“ dodal.

Shoda v EU. Peníze na obnovu Ukrajiny půjdou ze zmrazených aktiv Ruské centrální banky Leaders Velvyslanci při EU se jednomyslně shodli na vyčlenění miliard eur z výnosů z aktiv Ruské centrální banky, zmrazených v Evropě. Jde o první krok v plánu na pomoc financování obnovy Ukrajiny po ruské invazi, informovala agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj z belgického předsednictví. ČTK Přečíst článek

Dařilo se autoprůmyslu

Průmyslová produkce v prosinci zaznamenala sedmý meziměsíční pokles za sebou. Za poklesem výroby v celém loňském roce stála podle statistického úřadu zejména výrazně nižší produkce v energeticky náročných odvětvích a v produkci energie. Výrazný nárůst loni naopak zaznamenala výroba automobilů, která se zvýšila o 11,5 procenta.

Pokračující pokles výroby podle ekonomky Franzisky Palmasové ze společnosti Capital Economics potvrzuje, že průmysl v Německu zůstává brzdou hospodářského růstu. „Vysoké náklady na energii a slabá domácí i vnější poptávka povedou k tomu, že průmyslová výroba v Německu se bude v letošním roce dál snižovat,“ uvedla Palmasová.

Mezinárodní měnový fond ve svém aktualizovaném globálním výhledu zhoršil odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,5 procenta z dříve předpokládaných 0,9 procenta. Loni se hrubý domácí produkt (HDP) Německa snížil o 0,3 procenta.