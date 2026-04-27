Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu

Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu
Bitcoin pokračuje v růstu a znovu se přibližuje hranici 80 tisíc dolarů. Největší kryptoměna v pondělí posílila až na 79 488 dolarů, nejvýše od konce ledna, kdy se naposledy obchodovala nad psychologicky důležitou hranicí. Růst podpořila kombinace geopolitického optimismu a sílící institucionální poptávky, uvedla agentura Bloomberg.

Náladu na trzích zlepšila zpráva serveru Axios, podle níž Írán předložil Spojeným státům nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě obavy o uzavření klíčové ropné tepny v posledních týdnech zvyšovaly nervozitu na trzích a hýbaly cenami ropy i rizikových aktiv.

Po zprávě o možném diplomatickém posunu rostly asijské akcie a ropa korigovala část předchozích zisků. Pozitivní impuls zachytil i kryptotrh. Ether, druhá největší kryptoměna, přidával až 1,7 procenta.

Rizika zůstávají vysoká

Podle analytičky BTC Markets Rachael Lucasové ale zůstávají rizika vysoká. Hranice 80 tisíc dolarů může podle ní představovat silnou rezistenci, protože řada investorů se na této úrovni dostává na bod zvratu a může začít vybírat zisky.

Bitcoin se k této metě vrací i díky uzavírání krátkých pozic a obnově institucionální poptávky. Od začátku dubna si připisuje 16 procent a směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu od května loňského roku.

Velcí hráči na nákupech

Silný signál vysílají i velcí hráči. Společnost Strategy Inc. vedená Michaelem Saylorem podle dat agentury Bloomberg tento měsíc nakoupila bitcoin za 3,9 miliardy dolarů, nejvíce za poslední rok.

Oživení je patrné také u spotových bitcoinových ETF v USA. Čistý příliv kapitálu v dubnu dosáhl zhruba 2,5 miliardy dolarů a míří k dvojnásobku březnové úrovně. Institucionální investoři se do fondů vracejí po několika měsících odlivu.

Trhy tak vedle geopolitiky dál sledují, zda bitcoin dokáže prolomit hranici 80 tisíc dolarů a otevřít si cestu k dalším rekordům.

Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu zatím nemá vytvořené podmínky pro efektivní budování sítě vysokorychlostních tratí, kterou chce dokončit zhruba do roku 2050. Stát podle kontrolorů stále neurčil financování, nedokončil klíčová jednání se sousedními zeměmi a neprokázal ani očekávané přínosy projektu. Podle NKÚ navíc hrozí, že některé slibované úspory se vůbec nenaplní.

Kontrola se zaměřila na peníze vynaložené na přípravu rychlých železničních spojení v letech 2020 až říjen 2025. Výsledkem je varování, že projekt v současné podobě naráží na zásadní rizika – od financování po samotnou logiku plánovaných přínosů.

Kontroloři upozorňují, že například slibované časové úspory budou fungovat jen při dokončení celých tras a modernizaci navazující infrastruktury. Jenže třeba modernizace železničního uzlu v Praze se plánuje až na rok 2047, zatímco trať Praha–Brno má začít fungovat už v roce 2036.

Další problémy

Otazníky visí i nad rozvojem regionů. Podle NKÚ se v některých případech dostává do rozporu s cílem zkrátit cestovní dobu. Každá další zastávka totiž podle Evropského účetního dvora prodlužuje jízdu v průměru o čtyři až 12 minut.

Další problém je mezinárodní propojení. V době kontroly nebyla platná ani jediná mezinárodní smlouva o nových přeshraničních tratích a jednání se sousedy podle úřadu stále nejsou uzavřena.

Kontrola zároveň odkryla problémy u veřejných zakázek. U části z 15 prověřovaných tendrů za 2,5 miliardy korun vzrostly ceny až o 126 procent. NKÚ upozornil, že změna zákona o zadávání veřejných zakázek umožnila výrazně navyšovat ceny i po soutěži, což podle něj může deformovat trh a vést k nehospodárnému utrácení.

Minimální investiční náklady na síť vysokorychlostních tratí úřad odhaduje na 737 miliard korun. Správa železnic už do přípravy investovala 5,6 miliardy, ale financování samotné výstavby podle NKÚ zůstává nejasné.

Ministerstvo dopravy závěry kontrolorů odmítá s tím, že projekt se mezitím posunul. Podle resortu se stát nově soustředí na páteřní síť napojenou na evropské koridory, což má výrazně snížit náklady – z původně odhadovaných 1,2 bilionu korun zhruba na polovinu.

Ministerstvo zároveň sází na evropské peníze a alternativní financování včetně PPP projektů. Klíčové podle něj bude, s jakou podporou z EU může Česko počítat v dalších letech.

Debata o českých rychlovlacích se tak znovu vrací k základní otázce: je země připravena na projekt za stovky miliard, nebo se ambiciózní plán začíná zadrhávat ještě před startem?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na dnešek o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Americký prezident Donald Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní, než ho před týdnem Trump prodloužil do doby, než Teherán předloží mírový návrh.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Úžinu Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.

Írán požaduje, aby USA ukončily blokádu, v opačném případě hrozí vojenskou reakcí. Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu podle AFP také do Washingtonu vzkázal, že Teherán se nebude zapojovat do jednání, budou-li vedena pod tlakem a hrozbami a za trvání blokády přístavů.

Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

