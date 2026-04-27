Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu
Bitcoin pokračuje v růstu a znovu se přibližuje hranici 80 tisíc dolarů. Největší kryptoměna v pondělí posílila až na 79 488 dolarů, nejvýše od konce ledna, kdy se naposledy obchodovala nad psychologicky důležitou hranicí. Růst podpořila kombinace geopolitického optimismu a sílící institucionální poptávky, uvedla agentura Bloomberg.
Náladu na trzích zlepšila zpráva serveru Axios, podle níž Írán předložil Spojeným státům nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě obavy o uzavření klíčové ropné tepny v posledních týdnech zvyšovaly nervozitu na trzích a hýbaly cenami ropy i rizikových aktiv.
Po zprávě o možném diplomatickém posunu rostly asijské akcie a ropa korigovala část předchozích zisků. Pozitivní impuls zachytil i kryptotrh. Ether, druhá největší kryptoměna, přidával až 1,7 procenta.
Rizika zůstávají vysoká
Podle analytičky BTC Markets Rachael Lucasové ale zůstávají rizika vysoká. Hranice 80 tisíc dolarů může podle ní představovat silnou rezistenci, protože řada investorů se na této úrovni dostává na bod zvratu a může začít vybírat zisky.
Bitcoin se k této metě vrací i díky uzavírání krátkých pozic a obnově institucionální poptávky. Od začátku dubna si připisuje 16 procent a směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu od května loňského roku.
Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.
Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla
Newstream TV
Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.
Velcí hráči na nákupech
Silný signál vysílají i velcí hráči. Společnost Strategy Inc. vedená Michaelem Saylorem podle dat agentury Bloomberg tento měsíc nakoupila bitcoin za 3,9 miliardy dolarů, nejvíce za poslední rok.
Oživení je patrné také u spotových bitcoinových ETF v USA. Čistý příliv kapitálu v dubnu dosáhl zhruba 2,5 miliardy dolarů a míří k dvojnásobku březnové úrovně. Institucionální investoři se do fondů vracejí po několika měsících odlivu.
Trhy tak vedle geopolitiky dál sledují, zda bitcoin dokáže prolomit hranici 80 tisíc dolarů a otevřít si cestu k dalším rekordům.