Železničnímu průmyslu vládne Moravskoslezský kraj. Je evropskou technologickou špičkou

V Ostravě začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days, který se řadí mezi nejvýznamnější oborové události ve střední Evropě.

Železniční průmysl hraje v Moravskoslezském kraji významnou roli. „Vyrábějí se zde vlaky nejen pro Česko, ale i pro další evropské země. Sídlí tu i další tahouni železničního průmyslu, jako jsou Třinecké železárny – lídr ve výrobě kolejnic, dále společnost Bonatrans – jednička ve výrobě železničních dvojkolí, nebo například Borcad, který z Fryčovic dodává sedačky do vlaků na celém světě“, uvedl Tomáš Ignačák, předseda předsednictva Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

„Veletrh Rail Business Days je sice primárně zaměřen na domácí trh, ale pro nás je účast naprosto klíčová. Akce každým rokem roste a my se tak na domácí půdě můžeme setkat s vystavovateli a návštěvníky z českého i mezinárodního železničního prostředí,“ říká Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ s tím, že elektromechanická brzdová řešení, která budou prezentována jak pro trakční, tak netrakční podvozek, jsou pro nás srdcovou záležitostí. Spadají do segmentu DAKO Brake By Wire a jsou součástí koncepce WE BRAKE GREEN – ekologického přístupu. Naším cílem je v Evropě postupně eliminovat fluid management a tím snižovat ekologickou zátěž.“

Ministr dopravy Martin Kupka řadí železniční průmysl k nejúspěšnějším odvětvím české ekonomiky. „Tempo růstu českého železničního průmyslu ve výši 2,3 procenta převýšilo celkový růst HDP České republiky v roce 2024,“ uvedl.

Nové vlaky

Na výstavišti se mimo jiné představují čeští výrobci kolejových vozidel Škoda Group a CZ LOKO, kteří přivezli nejnovější vozidla ze své aktuální produkce. Škoda Group představuje novinku v oblasti bezemisní mobility – akutrolejovou jednotku RegioPanter, tedy inovativní řešení pro regionální dopravu na neelektrifikovaných tratích. Tento vlak totiž dokáže kombinovat jízdu pod trolejí i na baterie a přináší ekologickou a flexibilní alternativu k dieselovým soupravám.

Od prosince loňského roku je nasazen do provozu právě na tratích v Moravskoslezském kraji. Dále výrobce představí jednotku rychlovlaku ComfortJet, vyvíjenou ve spolupráci se Siemens Mobility a Českými drahami, která reprezentuje novou generaci vlaků pro dálkovou dopravu provozovaných rychlostí až 230 kilometrů v hodině.

„Věříme, že veletrh v Ostravě bude nejen přehlídkou technologických novinek, ale také důkazem, že český železniční průmysl má co nabídnout v kontextu evropské i světové konkurence,“ uvedla při zahájení Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI.

