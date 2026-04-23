OBRAZEM: Z Prahy až na Ukrajinu? Leo Express chystá velkou expanzi
Dopravce Leo Express by s vlaky Talgo, které od 30. dubna nasadí na nové mezinárodní linky mezi Prahou a Bratislavou či Prešovem, mohl do budoucna jezdit také do Polska, Maďarska a na Ukrajinu, uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Třináctivozové soupravy tažené lokomotivami Siemens Vectron dopravce představil na pražském hlavním nádraží.
„V tuto chvíli jsou tyto jednotky schválené zatím pouze pro provoz Česko a Slovensko, nicméně v další fázi plánujeme expanzi. To znamená Polsko, Maďarsko, Ukrajina,“ uvedl Kysil. Do těchto zemí by chtěl dopravce začít jezdit zhruba do dvou let. „Samozřejmě tam je kondicionála, že musí skončit aktivní fáze války na Ukrajině,“ dodal.
FOTOGALERIE: Podívejte se na nové vlaky Leo Express
Soupravy jsou staré přes 30 let, dříve jezdily hlavně ve Španělsku. Leo Express si je pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Před 12 lety byly vozy zrenovovány a po příjezdu do Česka nechal dopravce upravit interiér a nalakovat vozy. V současné době jezdí tyto vlaky stále ve Španělsku a jiný typ souprav Talgo v Kazachstánu nebo Bosně a Hercegovině.
Plány Leo Expressu na expanzi směrem na východ, kde bude nutné přepřahat lokomotivu, byly podle Kysila také důvodem pro výběr těchto vlaků. Soupravy Talgo mají dieselagregát, díky kterému zůstává ve vlaku funkční klimatizace, topení a elektřina i při výměně lokomotivy například z důvodu jiného rozchodu kolejí.
Souprava pro 350 cestujících je složena z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má 13 metrů, standardní vozy mají zhruba 24 až 26 metrů. Vozy mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, ale nyní jsou schválené na rychlost 160 kilometrů v hodině. Mají technologii pasivního naklápění, která zvyšuje plynulost jízdy a komfort pro cestující.
Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.
Jančurův RegioJet se stahuje z Polska. Podle firmy tam nepanuje férové prostředí
Dvě nové linky
Tři lokomotivy Vectron, které soupravy Talgo táhnou, si dopravce pronajímá od německé společnosti Railpool. Tytéž lokomotivy mají ve vozovém parku také České dráhy (ČD).
Od 30. dubna budou tyto vlaky jezdit na dvou nových linkách. Dva zpáteční spoje pojedou mezi Prahou a Prešovem a mezi Prahou a Bratislavou přes Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov. Jeden ze dvou spojů do slovenské metropole pojede až na zastávku Bratislava-Petržalka.
V roce 2024 měla společnost Leo Express konsolidované tržby miliardu korun, což bylo meziročně o 400 milionů korun více. Za minulý rok společnost přepravila 4,57 milionu cestujících, v roce 2024 jich přepravila 3,83 milionu. Letos dopravce předpokládá, že přepraví přes šest milionů cestujících.
