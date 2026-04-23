OBRAZEM: Z Prahy až na Ukrajinu? Leo Express chystá velkou expanzi

Leo Express
ČTK

Dopravce Leo Express by s vlaky Talgo, které od 30. dubna nasadí na nové mezinárodní linky mezi Prahou a Bratislavou či Prešovem, mohl do budoucna jezdit také do Polska, Maďarska a na Ukrajinu, uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Třináctivozové soupravy tažené lokomotivami Siemens Vectron dopravce představil na pražském hlavním nádraží.

„V tuto chvíli jsou tyto jednotky schválené zatím pouze pro provoz Česko a Slovensko, nicméně v další fázi plánujeme expanzi. To znamená Polsko, Maďarsko, Ukrajina,“ uvedl Kysil. Do těchto zemí by chtěl dopravce začít jezdit zhruba do dvou let. „Samozřejmě tam je kondicionála, že musí skončit aktivní fáze války na Ukrajině,“ dodal.

Soupravy jsou staré přes 30 let, dříve jezdily hlavně ve Španělsku. Leo Express si je pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Před 12 lety byly vozy zrenovovány a po příjezdu do Česka nechal dopravce upravit interiér a nalakovat vozy. V současné době jezdí tyto vlaky stále ve Španělsku a jiný typ souprav Talgo v Kazachstánu nebo Bosně a Hercegovině.

Plány Leo Expressu na expanzi směrem na východ, kde bude nutné přepřahat lokomotivu, byly podle Kysila také důvodem pro výběr těchto vlaků. Soupravy Talgo mají dieselagregát, díky kterému zůstává ve vlaku funkční klimatizace, topení a elektřina i při výměně lokomotivy například z důvodu jiného rozchodu kolejí.

Souprava pro 350 cestujících je složena z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má 13 metrů, standardní vozy mají zhruba 24 až 26 metrů. Vozy mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, ale nyní jsou schválené na rychlost 160 kilometrů v hodině. Mají technologii pasivního naklápění, která zvyšuje plynulost jízdy a komfort pro cestující.

Jančurův RegioJet se stachuje z Polska. Podle firmy tam nepanuje férové prostředí

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.

Dvě nové linky

Tři lokomotivy Vectron, které soupravy Talgo táhnou, si dopravce pronajímá od německé společnosti Railpool. Tytéž lokomotivy mají ve vozovém parku také České dráhy (ČD).

Od 30. dubna budou tyto vlaky jezdit na dvou nových linkách. Dva zpáteční spoje pojedou mezi Prahou a Prešovem a mezi Prahou a Bratislavou přes Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov. Jeden ze dvou spojů do slovenské metropole pojede až na zastávku Bratislava-Petržalka.

V roce 2024 měla společnost Leo Express konsolidované tržby miliardu korun, což bylo meziročně o 400 milionů korun více. Za minulý rok společnost přepravila 4,57 milionu cestujících, v roce 2024 jich přepravila 3,83 milionu. Letos dopravce předpokládá, že přepraví přes šest milionů cestujících.

Akcionáři slaví. Komerční banka vyplatí celý zisk na dividendách

Akcionáři Komerční banky na valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky, uvedla mluvčí banky Zuzana Čepelková. Většinovým akcionářem KB je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale. Komerční banka má přes 70 tisíc akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka.

„Jde o nepatrně vyšší částku, než jakou očekával trh, takže je to pozitivní zpráva. V přepočtu k aktuální tržní ceně to představuje hrubý dividendový výnos přes osm procent, díky čemuž je Komerční banka atraktivním dividendovým titulem,“ uvedl portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 5. květnu 2026. Datum výplaty bylo určeno na 25. května 2026. Komerční bance loni meziročně stoupl čistý zisk o 4,7 procenta na 18,2 miliardy korun. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého ročního zisku.

Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.

Dividenda bude vyplacena z loňského zisku 16,3 miliardy korun a z nerozděleného zisku minulých let 1,865 miliardy korun. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře tak činí celkem 18,169 miliardy korun.

Akcionáři dále schválili změnu stanov banky, podle kterých se zvýší počet členů dozorčí rady z devíti na 12. Valná hromada zvolila členy dozorčí rady Cecile Bartenieffovou, Hervé Audren de Kerdrela, Bruna Delase a Pierre Villeroy de Galhaua.

S akciemi Komerční banky, která patří mezi největší peněžní ústavy v Česku, se obchoduje na pražské burze.

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce vyčlenit klíčové části svého byznysu – prodej a distribuci energií, obchodování i energetické služby. Jde o první krok k plánovanému zestátnění firmy. ČEZ by si v nové společnosti ponechal 51 procent, zbytek by nabídl investorům. O návrhu budou akcionáři rozhodovat na červnové valné hromadě.

Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard

Moneta Money Bank vyplatí svým akcionářům dividendu 11,50 koruny na akcii před zdaněním, celkem zhruba 5,9 miliardy korun. Odpovídá to 90 procentům konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Výplatu schválila valná hromada, uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová. Ve srovnání s loňskem je celková dividenda nižší, tehdy banka vyplatila vedle řádné dividendy také mimořádnou část.

Brigády 2026: Více peněz, ale i zmatek. Co se skutečně mění

Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.

Sezóna letních brigád se blíží a spolu s ní i každoroční vlna zpráv o zásadních změnách. Letos je ale realita podstatně střízlivější. Rok 2026 nepřináší žádný velký zlom, spíše několik konkrétních úprav

Více hodin na brigádě v zemědělství

Největší změna se týká sezónních prací v zemědělství. U vybraných činností, typicky při sklizni ovoce a zeleniny, se výrazně zvyšuje limit pro práci na dohodu o provedení práce (DPP). „Nejvýraznější letošní změnou je speciální režim dohody o provedení práce pro sezónní práce v zemědělství. U vybraných činností v ovocnářství a zelinářství se od 1. dubna do 30. listopadu zvýšil maximální rozsah práce z běžných 300 hodin až na 1280 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele,“ říká Anna Kevorkyan, CEO portálu JenPráce.cz.

Zatímco standardně může brigádník na DPP u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně, v tomto režimu se limit více než čtyřnásobně zvyšuje. Výjimka ale platí jen v přesně vymezeném období a pouze pro konkrétní sezónní práce.

Podle Kevorkyanové může mít změna reálný dopad i na výši výdělků. „S tím souvisí také možnost slevy na pojistném u zaměstnanců pracujících v tomto režimu. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, může mít brigádník vyšší čistý příjem a zaměstnavatel nižší náklady. Právě tato kombinace je důvodem, proč se letos často objevují na internetu titulky o tom, že si brigádníci mohou vydělat více,“ dodává.

Vyšší hranice pro odvody i minimální mzda

Vedle toho se letos upravují i některé finanční limity. Zvyšuje se například hranice příjmu, od které se u DPP odvádí sociální a zdravotní pojištění. V roce 2026 nově činí 12 tisíc korun měsíčně, což může pro část brigádníků znamenat posun v tom, kdy začnou odvody platit. Do odměn na brigádách se promítá také růst minimální mzdy. Hodinová sazba od ledna vzrostla na 134,40 koruny a zaměstnavatelé ji musí dodržovat i u krátkodobých úvazků.

„Na brigádnický trh má dopad i vyšší minimální mzda. Zaměstnavatelé musí respektovat nové minimum i u dohod, což se postupně promítá do nabízených odměn,“ upozorňuje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Nová administrativa: změna hlavně pro firmy

Od dubna navíc začalo fungovat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Jde především o administrativní změnu, která má zjednodušit komunikaci se státem. Pro brigádníky má dopad spíše nepřímý, může ale přispět k větší přehlednosti systému a sjednocení pravidel.

Zmatek ale letos nevzniká ani tak kvůli novým pravidlům, jako spíš kvůli těm starším. Ve veřejném prostoru se totiž znovu objevují informace, které budí dojem, že jde o novinky, i když ve skutečnosti platí už delší dobu.

Typickým příkladem je nárok na dovolenou u brigádníků. „Velmi často se letos mluví o tom, že brigádníci nově získali nárok na dovolenou. To ale není změna roku 2026. Nárok zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ vznikl už od roku 2024, pokud splní zákonné podmínky,“ říká Kevorkyan.

Stejně tak není novinkou ani povinná evidence dohod o provedení práce nebo jejich pravidelné hlášení. I tato pravidla byla zavedena dříve a letos se na nich nic zásadního nemění.

DPČ beze změn, pravidla zůstávají stabilní

Bez větších změn zůstává i dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Úpravy se týkají především technických parametrů, zejména limitů pro účast na pojištění, ale žádná zásadní legislativní novinka letos nepřibyla. Podobná situace panuje i u studentských brigád. Přestože se pravidelně objevují spekulace o speciálních výhodách, rok 2026 žádné nové nepřináší.

Studentské brigády bývají velkým tématem, ale samostatná mimořádná novinka pro letošní rok neexistuje. Mnoho lidí si stále spojuje brigády studentů se zvláštní daňovou slevou, ta však už byla v minulosti zrušena,“ upozorňuje Jáčová. Studenti tak dnes fungují ve stejném daňovém režimu jako ostatní zaměstnanci a využívají především základní slevu na poplatníka.

Více úpravy než revoluce

Celkově tak rok 2026 přináší spíše dílčí úpravy než zásadní změny. Největší novinkou je speciální režim pro sezónní práce v zemědělství, vedle toho se posouvají některé finanční limity a roste minimální mzda.

