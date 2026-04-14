Vance: V rozhovorech s Íránem jsme dosáhli značného pokroku

ČTK

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to prohlásil americký viceprezident J. D. Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.

Vance rovněž řekl, že USA očekávají, že Írán učiní pokrok v otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro vývoz ropy a zemního plynu ze států Perského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že pokud tak Teherán neučiní, rozhovory se změní.

„Opravdu si myslím, že míč je na íránské straně hřiště, protože jsme na stůl položili opravdu hodně. Také jsme zcela vyjasnili naše hranice,“ citoval Reuters Vanceho.

V sobotu a v neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který dočasně zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.

Andrej Babiš


Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

USA a Írán údery zahájily s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si

Péter Magyar
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?

Depresivní atmosféru mezinárodní politiky ve stínu války v Íránu v neděli večer a v pondělí dopoledne na chvilku rozčeřilo vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách. Péter Magyar vyhrál natolik přesvědčivě, že se Fidesz po šestnácti letech musí z vlády pakovat.

Dosluhující premiér Viktor Orbán sloužil léta jako symbol evropského nacionalismu a odporu vůči evropské integraci. Tento domnělý „Michelangelo“ populistické pravice často ztrpčoval život lídrům Evropské unie, když využíval právo veta v klíčových otázkách, ať už se jednalo o rozpočet, protiruské sankce nebo pomoc Ukrajině. Proto si v proevropská scéna na celém kontinentu oddechla. Pozitivních momentů ostatně nezažívá moc.

S Péterem Magyarem coby premiérem svítá reálná naděje, že se z Maďarska stane konstruktivní partner. Změna přichází v pravý čas, protože kvůli Orbánovi stojí finanční pomoc Ukrajině, která by peníze mohla vyčerpat už do léta. Nyní se zdá, že by Budapešť mohla dát této klíčové injekci zelenou.

V dalších záležitostech je však na jásání brzo. Magyar je konzervativec, kterému nejsou cizí „národní hodnoty“, takže v některých ohledech se od Orbánovy politiky až tak neliší. Nejspíš se z Maďarské vlády nestanou přes noc „eurohujeři“.

Budoucí premiér však hlavně má omezený manévrovací prostor. Volby totiž vyhrál do značné míry díky tomu, že se nestavěl za každou cenu do opozice vůči Fideszu, a tak je koalice jeho voličů dosti široká. A aby měl naději na dlouhodobé působení – a osekaná „neliberální“ demokracie bude potřebovat zevrubnou revizi – nesmí nechat masu svých podporovatelů rozdrobit.

Pro Evropu a Ukrajinu to znamená, že stále Magyar patrně stále nebude posílat zbraně a peníze svému napadenému sousedovi. Ohledně rychlého zapojení Kyjeva do Unie by prý nechal rozhodnout maďarský lid v referendu, což může dopadnout všelijak. I kdyby chtěl být Magyar proevropský, domácí politika mu bude klást limity.

Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.

Raději se připravit

Za povšimnutí stojí i slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která správně uvědomuje, že je nynější situace vhodná pro změny. Hned v pondělním projevu se nechala slyšet, že by se EU měla zamyslet nad právem veta, na které nejednou zaráží zahraničně-politické úsilí. Preferovala by hlasování kvalifikovanou většinou.

Kdyby to šéfka Komise navrhla dříve, bylo by jasné, proti komu je to namířeno. Nyní by se změnila pravidla jaksi v mezičase. Ostatně nejde jen o Maďarsko, kdo může kontinent držet jako rukojmí. Dnešní politika je nevypočítatelná a nelze vyloučit, že na scénu vstoupí nějaký nový Orbán. Nebo i ten starý známý.

Lídr Tiszy Péter Magyar

Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo

Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo
Newstream
nst
nst

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.

Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.

„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.

Francesco Kinský dal Borgo

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím.

Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy

Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.

Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

