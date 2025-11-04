Nový magazín právě vychází!

ČD zrychlují modernizaci. Staré lokomotivy končí, přichází éra RegioFoxů a Vectronů

ČD plánují omladit vozový park z průměrných 31 let na maximálně 20 let
České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, uvedl mluvčí dopravce Filip Medelský. Letos v listopadu uplynulo deset let od chvíle, kdy ČD nasadily elektrické jednotky InterPanter, a zároveň je to 20 let od zahájení běžného provozu rychlovlaků Pendolino i regionálních vlaků RegioNova.

„Jen v loňském roce jsme na koleje uvedli více než 140 nových vlaků, což je více, než se dříve dařilo za celou dekádu. V tomto trendu chceme pokračovat,“ uvedl Medelský s tím, že cílem ČD je do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných 31 let maximálně na 20 let. Nové vlaky nabízejí klimatizaci, Wi-Fi, zásuvky, USB, bezbariérový přístup i informační systémy.

ČD mají v současné době více než 130 typů vlaků, což komplikuje a zvyšuje náklady na údržbu a provoz. V příštích deseti letech chtějí tento počet snížit zhruba na 80. Proto nejstarší typy postupně vyřazují z provozu. Týká se to například elektrických lokomotiv řad 371 a 242 nebo elektrických jednotek řady 460.

Éra Pendolina

V listopadu před 20 lety začala éra Pendolina. „Bez velkého přehánění znamenalo takovou malou revoluci ve vnímání vlaků v České republice. Šlo o první opravdový rychlovlak s charakteristickým protáhlým nosem, který je typický pro moderní vysokorychlostní vlaky a image moderní železniční dopravy. Jako první nabídl prémiové služby pro cestující plně srovnatelné se soudobou západoevropskou železnicí,“ uvedl Medelský.

Tyto vlaky s naklápěcí vozovou skříní drží rychlostní rekord na české železnici 237 km/h a jsou přibližně v polovině své životnosti. ČD nechaly zmodernizovat jejich interiér, dále je vybavily systémem ETCS a opakovači signálu mobilních operátorů. ČD mají ve své flotile šest kompletních jednotek a využívají část sedmého Pendolina, které bylo poničeno při tragické nehodě v Bohumíně na Karvinsku v červnu 2022. V září vypsaly ČD tendr na opravu dvou poškozených vozů.

Stejné výročí letos slaví i RegioNova, žlutozelený vlak, který v roce 2005 zlepšil komfort na regionálních tratích. Vlaky, jejichž základem jsou staré motorové vozy řady 810, přinesly zejména pohodlnější sedačky a částečnou bezbariérovost. ČD mají zhruba 200 dvouvozových jednotek a 24 třívozových. Dnes je postupně nahrazují nové jednotky jako například RegioFox a RegioSpider.

Vlaky InterPanter vyjely před deseti lety. ČD dnes provozují 14 vlaků tohoto typu, deset pětivozových a čtyři třívozové. Jsou nízkopodlažní a díky obousměrnému řízení se hodí i na tratě, kde vlak mění směr jízdy. Dnes jsou již vybavené zabezpečovacím systémem ETCS, postupně dostávají 5G zesilovače signálu a jedna jednotka testuje satelitní internet Starlink.

Obnova flotily závisí na úspěchu dopravce ve výběrových řízeních na zajištění dopravy. Mezi moderní vlaky ČD se řadí například vlaky CityElefant, RegioPanter nebo RegioShark. Letos a příští rok přeberou další jednotky RegioFox, přičemž se nyní koná soutěž na nové dálkové soupravy. Současně vzniká 15 bateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, kde už čtyři takové vlaky provozují, a od září vyjelo prvních osm lokomotiv Vectron, dalších 12 dorazí do konce roku. Celkem má dopravce objednáno 50 kusů.

Dopravce sází na bezemisní provoz. Vedle bateriových vlaků testuje také ekologické palivo HVO a moderní soupravy využívají rekuperaci energie při brzdění. „To dále snižuje energetickou náročnost železnice a zvyšuje podíl využívané bezemisní energie,“ dodal Medelský.

České dráhy jsou akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je stát.

Starbucks prodává většinu čínského impéria za čtyři miliardy dolarů, firmu drtí levná konkurence

Starbucks prodá většinu v čínské divizi firmě Boyu Capital
ČTK
ČTK
ČTK

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy dolarů, tedy 84,5 miliardy korun. Transakce je jedním z největších prodejů čínské pobočky některou ze světových spotřebitelských firem v posledních letech.

Starbucks uvedl, že finanční prostředky od investiční společnosti Boyu mu pomohou znovu nastartovat růst na druhém největším trhu světa, kde místní konkurenti jako Luckin a Cotti nabízejí latté za 9,9 jüanu, tedy 29 korun, což je méně než třetina ceny ve Starbucks.

„Naším cílem je přinést zážitek ze Starbucks více zákazníkům ve více městech po celé Číně. Vidíme časem cestu k růstu ze současných 8000 kaváren Starbucks na více než 20 tisíc,“ uvedl generální ředitel Brian Niccol.

Starbucks a Boyu podle dohody vytvoří společný podnik, ve kterém bude Boyu vlastnit podíl 60 procent. Starbucks bude vlastnit 40 procent a bude nadále poskytovat licenci na značku a duševní vlastnictví.

Starbucks je považován za firmu, která po svém vstupu na čínský trh v roce 1999 vytvořila tamní trh s kávou. Čína je pro Starbucks druhým největším trhem za Spojenými státy. Podle údajů společnosti Euromonitor International ale podíl firmy na čínském trhu loni klesl na 14 procent z 34 procent v roce 2019.

Očekává se, že Starbucks se zaměří na svou tradiční silnou stránku, a to být místem, kam lidé chodí na schůzky a trávit čas. Analytici upozorňují, že by pro firmu byla chyba pouštět se do cenové války s konkurenčním řetězcem Luckin. Luckin, který se soustředí na kávu s sebou a rozvoz, má v Číně už více než 20 tisíc franšízových poboček a letos vstoupil i na domácí trh Starbucksu, když otevřel dvě kavárny v New Yorku.

Starbucks nicméně zlevnil některé nekávové nápoje a zrychlil uvádění nových produktů přizpůsobených místním chutím, aby posílil svou pozici. Srovnatelné tržby v Číně, tedy v kavárnách otevřených nejméně rok, se ve čtvrtletí končícím 29. června zvýšily o dvě procenta, zatímco v předchozím čtvrtletí stagnovaly.

Jiné globální firmy na čínském trhu zavedly podobný přístup. McDonald's v roce 2017 prodal 80 procent svých operací v Číně a Hongkongu investorům, včetně státní firmy Citic, za 2,1 miliardy dolarů. Toto spojení je obecně považováno za úspěšné, napsala agentura Reuters.

Soukromá společnost Boyu sídlí v Hongkongu a byla založená v roce 2010. Mezi zakladatele firmy Boyu patří vnuk bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina. Investovala do některých z největších čínských technologických firem, ale v poslední době zvýšila investice do firem zaměřených na spotřebitelské produkty, jako do firmy zaměřené na bubble tea Mixue Group a provozovatele obchodních domů s luxusním zbožím SKP.

Wolt roste raketově. „Nevěříme na univerzální strategie,“ říká Matko Katanec

Matko Katanec
Wolt, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Technologie, lokální rozhodování a férovost – to jsou tři pilíře, které podle Matka Katance stojí za úspěchem Woltu. „Nejdůležitější je zůstat spolehliví i v těžkých časech,“ říká šéf pro střední a východní Evropu. Wolt mění e-commerce. „Už dávno nejsme jen rozvážková služba,“ říká Katanec s tím, že firma chce určovat tempo digitální transformace evropského maloobchodu.

Wolt v regionu střední a východní Evropy roste raketově. Je za tím šťastná shoda okolností, promyšlená strategie, nebo něco mezi tím? Jak se vám daří tuto pozici udržovat?

Za naším úspěchem stojí pevné odhodlání naplňovat vizi Woltu a budovat dlouhodobou hodnotu. Nejdeme cestou rychlé expanze; místo toho se soustředíme hlavně na naše zákazníky a partnery. Neustále zdokonalujeme naši logistiku a technologie, abychom zajistili perfektní zážitek z doručení – s minimálním zpožděním a optimalizovanými náklady. Wolt je technologická společnost, jejímž posláním je přinášet radost, jednoduchost a zisk našim partnerům i zákazníkům po světě. Jsme aplikace, která na více než 30 trzích po celém světě propojuje zákazníky s nabídkou lokálních obchodů a restaurací.

Letos expandujeme do tří nových evropských zemí: Severní Makedonie, Bulharska a Rumunska, a základem je vždy vybudovat silné lokální týmy, které budou dělat informovaná rozhodnutí a investovat do místní infrastruktury. Jsme atraktivní pro zákazníky i partnery, protože nabízíme kvalitu, dobrý výběr a férové ceny. Díky tomu se stáváme jednička v e-commerce. Chceme v regionu střední a východní Evropy dál udržitelně růst.

Matko Katanec: Ve Woltu jen nezvyšujeme laťku – my určujeme tempo hryMatko Katanec Wolt, užito se svolením

Nové služby musejí dávat smysl

Jste lídrem v 11 zemích regionu střední a východní Evropy, které se často liší kulturou, legislativou i vkusem. Jak se vám daří udržet jednotnou globální vizi a zároveň se neztratit v místní diverzitě, zvyklostech a specifické regulaci?

Ve Woltu nevěříme na univerzální návody. Náš klíč k úspěchu je chytrá kombinace silné technologické podpory z globálního centra a maximální volnosti pro naše místní týmy. Díky integraci s DoorDash teď tvoříme jednu z nejlepších světových platforem pro lokální obchod. Naše poslání je jednoduché, ale silné: zpříjemňovat život ve městech, pomáhat malým a středním firmám růst a otevírat možnosti přivýdělku milionům lidí. Sice máme globální vizi a centrálně investujeme do špičkových technologií a datových platforem pro efektivitu ve velkém měřítku, ale zároveň decentralizujeme rozhodování. Místní týmy mají plnou pravomoc adaptovat nabídku, řídit partnerství a rozhodovat. Proč? Protože sedí přímo na místě. Jen díky jejich lokálnímu vhledu dokážeme vybudovat takovou službu, která má pro místní komunitu skutečnou, hmatatelnou hodnotu a skutečně usnadňuje každodenní život.

Tento přístup nám pomáhá získat na trzích silnou a udržitelnou pozici. Jakmile ale překročíte hranice pouhého „doručování jídla“, rostou i očekávání zákazníků. To nás nutí neustále se ptát: Jaký je náš další krok a jak zajistíme, aby naše neustálé inovace neohrozily kvalitu a spolehlivost, na kterou jsou uživatelé zvyklí?

Na druhou stranu rozšiřujeme portfolio velmi rozvážně. Ať už jde o maloobchod, lékárny nebo finanční nástroje, rosteme vždy tam, kde to dává smysl a zapadá to do našeho logistického modelu. Neženeme se za módními trendy, ale za reálnou potřebou. Každý nový nápad proto musí projít přísným třístupňovým testem, rychlým pilotním testováním, měřením dopadu na uživatelský zážitek a udržitelnost, a také precizní implementací. Pokud nápad v kterékoli fázi selže, jednoduše ho odložíme.

A protože je pro nás právě zákazník absolutní prioritou, musí každá naše aktivita dávat smysl primárně jemu. Proto je pro nás klíčová spolehlivost a odpovědnost. Stejně tak dbáme na bezpečnost a spokojenost našich kurýrních partnerů. A co přinášíme navíc? Obchodníci mohou využít nabídky Wolt Capital nebo Wolt Ads, zákazníci zase Wolt+, což je náš předplatitelský program s doručením bez poplatku a exkluzivními slevami. Tímto přístupem budujeme ekosystém „win-win“ pro všechny zúčastněné: uživatele, obchodníky, kurýry i samotný Wolt.

Férovost a transparentnost jako základ důvěry

Jak si v době, kdy firmy počítají každou korunu, musí vyvažovat inflaci a algoritmy jen těžko stihnou sledovat měnící se návyky lidí, udržujete uživatele a jejich důvěru? 

Právě ekonomický tlak a rychlé změny vnímáme jako výzvu, která nás paradoxně posouvá dopředu. Funguje jako ostrý filtr, který nás neustále nutí být co nejefektivnější a udržet ceny dostupné pro každého. A není to  jen fráze. Děláme to tak, že ladíme každý detail našeho provozu jako precizní švýcarské hodinky. Optimalizujeme trasy, dopravu, i naši nabídku, abychom stlačili náklady dolů. Místo plošných slev, které nikomu nic moc nepřinesou, sázíme na chytrost. Spolupracujeme s partnery na akcích, které jsou podložené daty. V našem programu Wolt+ tak například cílíme na balíčky a nabídky, které dávají smysl zákazníkům.

Důvěru také posiluje naše transparentnost, která pro nás není jen prázdný pojem. Když musíme měnit ceny, mluvíme o tom otevřeně. Zákazníci i partneři od nás vždy dostanou jasné vysvětlení, proč a jak se jich změny dotknou. Věříme totiž, že pokud zůstaneme spolehliví a féroví i v těžkých časech, získáme to nejdůležitější: jejich důvěru a dlouhodobou loajalitu.

Digitální obchodní dům v kapse

Jak Wolt pomáhá českým podnikům s přechodem do digitální ekonomiky? A co pro ně vaše platforma chystá, aby i nadále rostly a prosperovaly?

Už dávno nejsme jen „rozvážková služba“. V Česku jsme se stali klíčovým obchodním partnerem, na kterého restaurace a obchody spoléhají. Zvyšujeme jim tržby, zajišťujeme jejich digitální viditelnost a propojujeme je se zákazníky, ke kterým by se jinak nikdy nedostali. A to neplatí jen pro Prahu. Stavíme lokální podniky – ať už jsou z Jižních Čech, nebo z Moravskoslezského kraje – na digitální mapu a udržujeme je konkurenceschopné. Naši zákazníci v celé republice dnes dostanou čerstvé, rychlé a kvalitní jídlo z oblíbeného podniku až ke dveřím, jen na pár kliknutí. Nejde o kompromis; jde o komplexní zážitek z našich služeb.

Náš dosah ale nekončí u logistiky, jsme strategickým partnerem pro růst. Prostřednictvím služby Wolt Capital pomáháme malým podnikům zajistit financování – rychle a bez zbytečné byrokracie. Nezáleží na tom, zda chtějí expandovat, najmout nové lidi, nebo modernizovat kuchyni. Kryjeme jim záda, aby se mohli soustředit na to nejdůležitější: servírovat skvělé jídlo a prohlubovat spokojenost svých zákazníků. A nezpomalujeme ani do budoucna. Naopak, s rostoucím tlakem na digitální transformaci firem jim chceme poskytovat ještě lepší nástroje, větší dosah a maximální podporu vedoucí k jejich úspěchu. Díky tomu nejsme jen pasivní součástí odvětví, ale aktivně formujeme jeho budoucnost.

Při pohledu na silnou konkurenci na českém trhu, co je vaše skutečná konkurenční výhoda? Proč by si měl zákazník vybrat Wolt a co vás odlišuje od ostatních hráčů v doručovacím odvětví?

Konkurence na trhu je silná, což nás motivuje být rychlí, ve střehu a ideálně o krok napřed. Naší skutečnou výhodou totiž už dávno není jen rozvoz hotového jídla. Wolt se v podstatě mění v digitální obchodní dům, který máte ve své kapse. Budujeme nejpřívětivější a naprosto nezbytnou platformu pro lokální nakupování. Potřebujete teplou večeři? Potraviny? Krmivo pro mazlíčka? Nový krém na pleť? Všechno u nás seženete. Dneska u nás objednáte doslova cokoliv, kdykoliv a s bonusem rychlého, spolehlivého a udržitelného doručení.

Není to ale jen o tom, co doručujeme, ale především jak. Neustále investujeme do funkcí, které zákazníkům usnadňují každodenní život. Chcete kombinovat jídlo a pití ze dvou různých míst najednou? U nás to jde s jedním poplatkem za doručení. Zákazníci mohou využívat také služby Wolt+, díky které získají dopravu zdarma a exkluzivní nabídky. Prémioví uživatelé Revolutu mají navíc extra výhody, a díky partnerství s T-Mobile si zákazníci mohou Wolt+ užívat dokonce 6 měsíců zdarma.

A samozřejmě, záleží nám i na životním prostředí a našich městech. Češi si oblíbili například možnost zvolit si dovoz příborů či zabalení jídla do recyklovatelných rekrabiček. Fandí ale také ekologické dopravě, kurýrům na kolech, elektroskútrům a elektroautům. Rychlost a pohodlí totiž nikdy nesmí jít na úkor města, ve kterém žijeme. Ve Woltu zkrátka jen nezvyšujeme laťku – my určujeme tempo hry.

