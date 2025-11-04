ČD zrychlují modernizaci. Staré lokomotivy končí, přichází éra RegioFoxů a Vectronů
České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, uvedl mluvčí dopravce Filip Medelský. Letos v listopadu uplynulo deset let od chvíle, kdy ČD nasadily elektrické jednotky InterPanter, a zároveň je to 20 let od zahájení běžného provozu rychlovlaků Pendolino i regionálních vlaků RegioNova.
„Jen v loňském roce jsme na koleje uvedli více než 140 nových vlaků, což je více, než se dříve dařilo za celou dekádu. V tomto trendu chceme pokračovat,“ uvedl Medelský s tím, že cílem ČD je do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných 31 let maximálně na 20 let. Nové vlaky nabízejí klimatizaci, Wi-Fi, zásuvky, USB, bezbariérový přístup i informační systémy.
ČD mají v současné době více než 130 typů vlaků, což komplikuje a zvyšuje náklady na údržbu a provoz. V příštích deseti letech chtějí tento počet snížit zhruba na 80. Proto nejstarší typy postupně vyřazují z provozu. Týká se to například elektrických lokomotiv řad 371 a 242 nebo elektrických jednotek řady 460.
Éra Pendolina
V listopadu před 20 lety začala éra Pendolina. „Bez velkého přehánění znamenalo takovou malou revoluci ve vnímání vlaků v České republice. Šlo o první opravdový rychlovlak s charakteristickým protáhlým nosem, který je typický pro moderní vysokorychlostní vlaky a image moderní železniční dopravy. Jako první nabídl prémiové služby pro cestující plně srovnatelné se soudobou západoevropskou železnicí,“ uvedl Medelský.
Tyto vlaky s naklápěcí vozovou skříní drží rychlostní rekord na české železnici 237 km/h a jsou přibližně v polovině své životnosti. ČD nechaly zmodernizovat jejich interiér, dále je vybavily systémem ETCS a opakovači signálu mobilních operátorů. ČD mají ve své flotile šest kompletních jednotek a využívají část sedmého Pendolina, které bylo poničeno při tragické nehodě v Bohumíně na Karvinsku v červnu 2022. V září vypsaly ČD tendr na opravu dvou poškozených vozů.
Stejné výročí letos slaví i RegioNova, žlutozelený vlak, který v roce 2005 zlepšil komfort na regionálních tratích. Vlaky, jejichž základem jsou staré motorové vozy řady 810, přinesly zejména pohodlnější sedačky a částečnou bezbariérovost. ČD mají zhruba 200 dvouvozových jednotek a 24 třívozových. Dnes je postupně nahrazují nové jednotky jako například RegioFox a RegioSpider.
Vlaky InterPanter vyjely před deseti lety. ČD dnes provozují 14 vlaků tohoto typu, deset pětivozových a čtyři třívozové. Jsou nízkopodlažní a díky obousměrnému řízení se hodí i na tratě, kde vlak mění směr jízdy. Dnes jsou již vybavené zabezpečovacím systémem ETCS, postupně dostávají 5G zesilovače signálu a jedna jednotka testuje satelitní internet Starlink.
České dráhy plánují nakoupit až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky je kolem osmi miliard korun. Nové vlaky chce dopravce provozovat v tuzemsku i v zahraničí. Vyplývá to ze zadání tendru, na který upozornil server Zdopravy.cz.
České dráhy nakoupí nové vlaky za osm miliard, mají jezdit až 230 za hodinu
Obnova flotily závisí na úspěchu dopravce ve výběrových řízeních na zajištění dopravy. Mezi moderní vlaky ČD se řadí například vlaky CityElefant, RegioPanter nebo RegioShark. Letos a příští rok přeberou další jednotky RegioFox, přičemž se nyní koná soutěž na nové dálkové soupravy. Současně vzniká 15 bateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, kde už čtyři takové vlaky provozují, a od září vyjelo prvních osm lokomotiv Vectron, dalších 12 dorazí do konce roku. Celkem má dopravce objednáno 50 kusů.
Dopravce sází na bezemisní provoz. Vedle bateriových vlaků testuje také ekologické palivo HVO a moderní soupravy využívají rekuperaci energie při brzdění. „To dále snižuje energetickou náročnost železnice a zvyšuje podíl využívané bezemisní energie,“ dodal Medelský.
České dráhy jsou akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je stát.
