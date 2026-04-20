newstream.cz Politika Příměří se hroutí? USA zaútočily na íránské plavidlo, Teherán hrozí odvetou

Příměří se hroutí? USA zaútočily na íránské plavidlo, Teherán hrozí odvetou

ČTK
ČTK
ČTK

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu, uvedly dnes tiskové agentury. Ceny ropy opět vzrostly.

Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Na sociální síti Truth Social to dříve oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.

„Loď našeho námořnictva je zastavila přímo na místě tím, že prorazila otvor do strojovny,“ napsal Trump. Plavidlo podle něj dostalo varování od amerického torpédoborce, aby zastavilo, ale neuposlechlo. Trump dodal, že příslušníci americké námořní pěchoty mají nákladní loď s názvem Touska pod kontrolou a zjišťují, co je na palubě.

Jednalo se o první takové zadržení íránské lodi od začátku blokády íránských přístavů z minulého týdne, napsala AP.

Írán hrozí odvetou

Íránská média citovala mluvčího velení ozbrojených sil, který dnes ráno uvedl, že loď se plavila z Číny do Íránu. „Varujeme, že ozbrojené síly Íránské islámské republiky brzy zareagují a odpoví na toto ozbrojené pirátství ze strany amerických sil,“ uvedl mluvčí podle Reuters.

Incident podle AP zpochybnil dřívější oznámení prezidenta Trumpa, že američtí vyjednavači v pondělí zamíří do Pákistánu na další kolo rozhovorů s Íránem. Děje se tak několik dní před vypršením křehkého příměří a Washington a Teherán zůstávají v patové situaci ohledně Hormuzského průlivu, poznamenala AP.

Írán v neděli uvedl, že dalšího kola jednání v Islámábádu se nehodlá zúčastnit, přestože američtí vyjednavači tam podle Trumpova sdělení přijedou v pondělí večer.

Další pokus o mír. Do Islámábádu míří americká delegace

V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy. Teherán podle Trumpa v sobotu porušil sjednané příměří, když v Hormuzském průlivu zahájil palbu na proplouvající lodě.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Dopady americko-izraelského útoku na Írán způsobily dosud největší narušení globálních dodávek ropy a zemního plynu, protože Írán zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv. Touto důležitou námořní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Nejistota opět vyvolala růst cen ropy. Hrozí, že se prohloubí jedna z nejhorších globálních energetických krizí za poslední desetiletí, napsala agentura AP. Ceny ropy po zabavení íránské nákladní lodi Spojenými státy a při pokračující íránské blokádě Hormuzského průlivu opět vzrostly. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI), amerického referenčního produktu, na začátku dnešního obchodování v Asii vzrostla o 8,04 procenta na 90,59 dolaru (asi 1872 korun) za barel, zatímco cena ropy Brent ze Severního moře, představující globální referenční produkt, vzrostla o 6,88 procenta na 96,60 dolaru (asi 1996 korun) za barel, napsala agentura AFP.

Zájem o výrobky sokolovské firmy Lasting, jejíž prádlo si oblékli astronauti na nedávné misi Artemis II kolem Měsíce, v posledních dnech výrazně vzrostl. Firma s ročním obratem okolo 100 milionů korun má ale problém sehnat pracovníky. Podle spolumajitele společnosti Martina Waltera v regionu chybí textilní školy a zájem o práci v pletárně nebo šicí dílně je malý, řekl.

Sokolovská firma vyprodukuje zhruba 100 tisíc kusů oblečení ročně. Hlavní materiálem je merino vlna z vlákna o průměru 16 mikrometrů, tedy 0,016 milimetru, která je kombinována se syntetickými vlákny v různém poměru.

Chybí šičky

Společnost zaměstnává 55 lidí, problém má hlavně při shánění šiček. „U nás pracují jen na ranních směnách, jelikož se jedná většinou o ženy s rodinami a ty by odpolední obtížně kombinovaly s osobním životem, a přesto je jich nedostatek,“ řek Walter.

Kromě prádla vyrábí Lasting i ponožky, pletárna ve firmě pracuje nepřetržitě. „Tam těch pracovníků ale není potřeba tolik, objem výrobků je omezený rychlostí pletacího stroje. A celý proces je snazší a rychlejší. Jeden stroj většinou za osm hodin udělá 120 párů a máme jich na dílně 36,“ řekl Walter. V provozu bývají většinou dvě třetiny ze strojů, které dělají kromě ponožek i úplety.

„Od konkurence sem pracovníci nechodí, ono ani není moc odkud. Touto specifickou výrobou se zabývají spíš menší zastrčené firmy. Takže se snažíme si zaměstnance vychovat a udržet, když už má někdo nový chuť pracovat a chodí pravidelně na směny. Tož už dnes bohužel vůbec není pravidlem,“ řekl Walter.

Firmu Lasting založili rodiče Martina Waltera v roce 1991, oba se dodnes na jejím chodu aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení. Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting i z merino vlny. Loni měl obrat okolo 130 milionů korun.

Podle výročních zpráv vykazovalo hospodaření společnosti v letech 2021 až 2024 kolísavý vývoj. Obrat nejprve rostl z přibližně 92 milionů korun v roce 2021 na 105 milionů korun o rok později. Následně výrazně klesl na 86 milionů korun a v roce 2024 zůstal zhruba na stejné úrovni. Podle Waltera byla částečně na vině koronavirová pandemie, s níž se snížila poptávka a firma ještě obtížněji stabilizovala zaměstnance.

Zhruba 95 procent produktů prodá Lasting v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky, například pro policii nebo armádu. Pět procent produktů prodá Lasting na vlastním e-shopu nebo v podnikové prodejně v Sokolově. Firma dodává produkty do více než 50 zemí.

V některých skleničkách dětské výživy značky HiPP se v Rakousku, Česku a na Slovensku objevil jed na krysy. Firma to oznámila v tiskové zprávě s tím, že všichni maloobchodní partneři výrobky preventivně stáhli z prodeje. Podle dostupných informací existuje podezření na vydírání.

Problematické skleničky lze rozpoznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně. Podezřelé jsou také kusy s otevřeným nebo poškozeným víčkem, chybějícím bezpečnostním uzávěrem či neobvyklým zápachem.

Kontaminované skleničky v Brně

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Policie zatím uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Dvě kontaminované skleničky byly nalezeny v prodejně v Brně.

Podle mluvčího Krajského státního zastupitelství v Brně Petra Lužného se nález shodoval s informacemi, které pachatel zaslal e-mailem. Později upřesnil, že šlo o prodejnu řetězce Tesco. Ten už v pátek preventivně stáhl všechny výrobky HiPP z prodeje.

Podobné podezření řeší i slovenská policie, která prověřuje kontaminaci šarže distribuované do prodejny v Dunajské Stredě.

Na problém jako první upozornily rakouské úřady, které v sobotu varovaly před konzumací dětské výživy HiPP. Jednu podezřelou skleničku zajistili kriminalisté ve spolkové zemi Burgenland, konkrétně v Eisenstadtu. Výrobek nahlásil zákazník, přičemž laboratorní rozbor potvrdil přítomnost jedu na krysy.

Podle rakouské policie se v regionu prodala nejméně ještě jedna další podezřelá sklenička. Vyšetřování se tak rozšířilo i do spolkové země Horní Rakousy.

„Karotka s bramborami“

Agentura APA dříve uvedla, že podezření se týká dětské výživy „Karotka s bramborami“. Řetězec Spar ale preventivně stáhl veškeré výrobky HiPP ze svých zhruba 1500 prodejen v Rakousku.

Do vyšetřování se zapojila i německá policie, přestože podle rakouských úřadů se problém Německa netýká. Zatím nebylo potvrzeno, zda se firma HiPP skutečně stala terčem vydírání.

Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve. Otrava se může projevit krvácením z dásní či nosu, modřinami nebo krví ve stolici. V takovém případě je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

