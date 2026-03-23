newstream.cz Trhy Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.

Úspěšný start začíná ujasněním si vlastních cílů a časového horizontu. Předtím, než se vůbec zrealizuje první nákup akcií, by měl mít investor jasno v tom, kolik prostředků si může dovolit postrádat a jakou míru kolísání hodnoty svého majetku psychicky unese.

Investování na akciových trzích není vhodné pro každého a rozhodně nejde o „bezpečnou“ cestu k rychlému zbohatnutí. Jde o rizikovou aktivitu, která může vést k citelným finančním ztrátám, pokud se k ní přistupuje bez dostatečné přípravy.

Jak vybírat společnosti do portfolia?

Zkušení investoři se při výběru konkrétních titulů neřídí jen intuicí nebo tipy ze sociálních sítí. Základem je analýza fundamentů společnosti. To znamená sledovat, jakým způsobem firma vydělává peníze, jakou má pozici na trhu vůči konkurenci a zda je její dluhové zatížení udržitelné. Důležité je pochopit tzv. „příkop“ (moat) – tedy konkurenční výhodu, která firmu chrání před ostatními hráči v oboru.

Při studiu historických dat a výkonnosti jednotlivých titulů je však nutné mít na paměti zásadní pravidlo: Minulá výkonnost finančních instrumentů ani historické výzkumy nejsou zárukou ani spolehlivým indikátorem budoucích výnosů. To, že se určité akcii v posledních deseti letech dařilo, neznamená, že se jí bude dařit i v budoucnu. Tržní podmínky se mění a investor musí být připraven na scénáře, kdy realita zaostane za očekáváním.

Rozložení rizika jako základ přežití

Jednou z nejčastějších chyb nováčků je sázka na jednu kartu. Diverzifikace, tedy rozložení investice mezi více různých firem, sektorů a geografických oblastí, je základním nástrojem pro řízení rizika. Pokud investor vloží všechny prostředky do technologického sektoru a tento segment zasáhne krize, jeho ztráty budou drtivé. Pokud však portfolio obsahuje i tituly z energetiky, zdravotnictví nebo spotřebního zboží, mohou zisky v jedné oblasti kompenzovat poklesy v jiné.

Kromě klasických akcií se dnes často využívají i ETF (veřejně obchodované fondy), které umožňují nákup celého koše akcií najednou. Pro ty, kteří hledají specifičtější nástroje, existují i CFD (rozdílové smlouvy). Zde je však nezbytná maximální obezřetnost.

Varování ESMA: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé finanční ztráty. U 74–89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Postupné budování a disciplína

Portfolio se nemá stavět naráz v jeden den. Strategie pravidelných nákupů (tzv. Dollar Cost Averaging) pomáhá průměrovat nákupní cenu a snižuje stres z toho, zda investor „trefil“ dno nebo vrchol trhu. Tento přístup vyžaduje platformu, která je intuitivní a nabízí širokou škálu nástrojů. Mezi takové patří například XTB, která investorům poskytuje přístup k tisícům akciových titulů z celého světa a analytické zázemí pro jejich vyhodnocování.

Každý investor je však individuální bytost s odlišnými potřebami. Neexistuje univerzální strategie, která by vyhovovala všem. Někdo preferuje dividendové tituly pro pravidelný příjem, jiný hledá růstové akcie s vyšší volatilitou. Vždy by se však mělo jednat o rozhodnutí podložené odbornou přípravou, nikoliv o hazard. Akciový trh dokáže být štědrý k těm, kteří mají jasný plán a rozumí rizikům, ale dokáže být velmi neúprosný k těm, kteří podcení přípravu a přecení své schopnosti.

Tahle firma nevytěží jediný barel. Přesto inkasuje z ropy miliardy

Nejpodivnější ropná firma světa. Inkasuje miliardy, aniž by vytěžila jediný barel

Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných“ akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.

Zdeněk Pečený

Rheinmetall

Zbrojařské akcie ztrácejí dech. Investoři chtějí vidět zisky, ne jen války

Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.

nVidia

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Zlato padá nejvíc za desítky let. Trhy mění očekávání kvůli válce

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim
Ceny zlata i stříbra na začátku týdne výrazně klesají. Zlato se brzy ráno propadlo o více než osm procent a stříbro téměř o devět procent, později se pokles částečně zmírnil. Na trh dál dopadají důsledky konfliktu na Blízkém východě a s nimi spojené obavy z růstu inflace.

Investoři nyní počítají s tím, že by vyšší inflace mohla vést ke zvyšování úrokových sazeb. Ještě nedávno přitom převládal opačný scénář a trh očekával jejich snižování.

Cena zlata k okamžitému dodání klesla pod hranici 4100 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu), zatímco stříbro se dostalo těsně nad 61 dolarů za unci. Krátce po deváté hodině se zlato obchodovalo zhruba za 4250 dolarů, což znamenalo pokles o 5,1 procenta. Stříbro ztrácelo 4,5 procenta a pohybovalo se kolem 64,85 dolaru za unci.

Tahle firma nevytěží jediný barel. Přesto inkasuje z ropy miliardy

Nejpodivnější ropná firma světa. Inkasuje miliardy, aniž by vytěžila jediný barel

Trhy

Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných“ akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Pokles o více než deset procent

Zlato se tak dostalo na nejnižší úroveň od začátku letošního roku, kde bylo naposledy loni v prosinci. Za celý minulý týden jeho cena klesla o více než deset procent, což představuje nejvýraznější propad za zhruba 43 let, tedy od února 1983. Naopak na konci ledna letošního roku dosáhlo historického maxima 5594,82 dolaru za unci.

Podle hlavního analytika společnosti KCM Trade Tima Waterera se očekávání investorů změnila s tím, jak konflikt s Íránem pokračuje a ceny ropy se drží kolem 100 dolarů za barel. „Očekávání se posunula od snižování sazeb k jejich možnému zvyšování, což zhoršuje atraktivitu zlata z hlediska výnosu,“ uvedl. Vyšší úrokové sazby totiž znevýhodňují drahé kovy vůči investicím, které nesou výnos, například dluhopisům.

Napětí na trzích zvyšují i aktuální geopolitické události. Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum, aby obnovil provoz v Hormuzském průlivu, jinak Spojené státy přistoupí k dalším krokům. Teherán v reakci pohrozil útoky na energetickou a vodní infrastrukturu v regionu.

Hormuzský průliv, který leží mezi Perským a Ománským zálivem, patří mezi nejdůležitější dopravní tepny pro ropu a plyn. Za běžných okolností jím prochází zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Současné útoky na tankery však dopravu výrazně omezily, což tlačí ceny ropy vzhůru a zvyšuje inflační očekávání v řadě zemí.

Týden tradera: Ropa je nad 110 dolary, trhy jsou pod tlakem. Geopolitika znovu přepisuje pravidla hry

Eskalace konfliktu na Blízkém východě začíná naplno dopadat na globální trhy. Útoky na energetickou infrastrukturu, narušený provoz v Hormuzském průlivu a rostoucí ceny ropy i plynu vyvolávají obavy z trvalejšího poškození světové ekonomiky. Investoři proto ustupují k defenzivním aktivům a připravují se na období zvýšené volatility.

Zabití íránského vlivného představitele Aliho Larijaniho se stalo jedním z klíčových momentů další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Událost výrazně zvýšila napětí v regionu a přispěla k růstu nejistoty na finančních trzích.

Současně pokračují útoky na energetickou infrastrukturu. Poškození katarských zařízení i íránských plynových polí má přímý dopad na globální nabídku energií. Hormuzský průliv navíc zůstává prakticky uzavřený, což dál omezuje tok klíčových komodit do světové ekonomiky.

Ropa, plyn a inflace opět v centru dění

Ceny ropy reagovaly prudkým růstem a Brent se drží okolo 110 až 113 dolary za barel. Výrazně zdražuje také plyn. V Evropě ceny vyskočily na vysoké úrovně, což znovu otevírá téma energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu.

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru

Drahé energie představují zásadní riziko především pro evropskou ekonomiku. Vyšší náklady se postupně promítají do výroby, inflace i spotřebitelské poptávky. Pokud bude eskalace pokračovat, lze očekávat, že ceny energií zůstanou zvýšené delší dobu.

Akcie pod tlakem, rotace do defenzivy

Akciové trhy na krizovou situaci reagovaly poklesem. Index S&P 500 uzavřel týden poblíž 6500 bodů a investoři začínají zvažovat scénář hlubší korekce.

V prostředí rostoucí nejistoty dochází k přesunu kapitálu směrem k defenzivním sektorům a komoditám. Profitovat mohou nejen energetické společnosti, ale také zemědělské komodity. Například obiloviny, jejichž ceny podporuje narušení dodávek hnojiv přes Blízký východ.

Fed vyčkává, nejistota roste

Americká centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,50–3,75 %. Nová prognóza počítá se stále relativně silnou ekonomikou a mírně vyšší inflací.

Současný geopolitický vývoj však může tyto odhady rychle překreslit. Šéf Fedu Jerome Powell otevřeně přiznal, že délka i dopady konfliktu zůstávají velmi nejisté.

CSG: krátkodobý tlak, dlouhodobý potenciál

Výraznými výprodeji si prošly akcie skupiny Czechoslovak Group, které se na pražské burze propadly pod hranici 700 korun. Důvodem jsou kontroverze spojené s informacemi o její dceřiné společnosti a vztazích s agenturou NATO.

Z dlouhodobého pohledu však zůstává investiční příběh společnosti silný. Rostoucí obranné výdaje členských států NATO i pokračující geopolitické napětí vytvářejí pro zbrojní sektor velmi příznivé prostředí.

Výhled: volatilita zůstává, příležitosti vznikají

Současná situace naznačuje, že trhy čeká období zvýšené volatility. Pokud nedojde k rychlé deeskalaci, mohou vysoké ceny energií dál zatěžovat globální ekonomiku.

Pro dlouhodobé investory se však postupně začínají otevírat příležitosti. Kvalitní a odolné společnosti mohou být při poklesech zajímavým cílem pro postupnou akumulaci. Jejich čas obvykle přichází právě v obdobích největší nejistoty.

