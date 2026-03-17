Zbrojařské akcie ztrácejí dech. Investoři chtějí vidět zisky, ne jen války

Zbrojařské akcie ztrácejí dech. Investoři chtějí vidět zisky, ne jen války

Rheinmetall
Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.

Navzdory pokračujícím konfliktům na Ukrajině i na Blízkém východě a výraznému zvyšování obranných rozpočtů se ceny akcií od poloviny ledna pohybují bez výraznějšího trendu, uvádí agentura Bloomberg. Evropské výdaje na obranu přitom od roku 2020 vzrostly o 63 procent. Dříve velmi silné zbrojařské tituly, včetně německého Rheinmetallu, se obchodují pod svými maximy – jeho akcie jsou zhruba o pětinu níže než v září.

Sektor tak zpomaluje po loňském prudkém růstu, kdy se jeho hodnota téměř zdvojnásobila a na začátku roku 2026 dosáhla rekordních úrovní. Krátké oživení přineslo vypuknutí konfliktu v Íránu, následně se však trh dostal pod tlak širšího výprodeje na globálních trzích.

Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.

Ocenění zbrojařských firem zůstává vysoké. Akcie se obchodují za zhruba dvojnásobek očekávaných zisků oproti širšímu evropskému trhu a překonávají i technologický nebo luxusní sektor. Investoři proto stále více řeší, zda firmy dokážou tato ocenění obhájit – tedy dodat armádám potřebnou techniku a zároveň generovat odpovídající zisky.

Změna nálady je patrná i na primárním trhu. Nedávný vstup společnosti Gabler Group na burzu skončil poklesem ceny akcií už první den obchodování, což kontrastuje s předchozími úspěšnými emisemi v sektoru. Lépe si vedla firma CSG miliardáře Michala Strnada, analytici však upozorňují na rozdíly v ocenění oproti konkurenci.

Rostoucí význam dronů

Pod tlakem se ocitají i zavedení hráči. Rheinmetall oslabil poté, co zveřejnil slabší výhled tržeb, a to i přes rekordní objem zakázek. Investoři se podle analytiků stále více soustředí na schopnost firem plnit své plány, nikoli pouze na růst obranných rozpočtů.

Zaměstnanci v muničním závodě německého výrobce Rheinmetall

Vedle výsledků hraje stále větší roli i technologická proměna válčení. Konflikty na Ukrajině a v Íránu ukazují rostoucí význam dronů a raket, zatímco řada evropských firem je stále orientována na tradiční těžkou techniku, jako jsou tanky nebo dělostřelectvo.

Část investorů proto přesouvá pozornost k firmám zaměřeným na moderní technologie. Skeptici upozorňují, že drahé zbraňové systémy, jako jsou stíhačky nebo tanky, nemusí být v budoucích konfliktech tak klíčové.

Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.

Na změnu trendu reagují i samotné firmy. Rheinmetall zdůrazňuje svou roli v obraně proti dronům a italská Leonardo plánuje posílit aktivity v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a datových technologií.

Podobná situace panuje i ve Spojených státech, kde jsou akcie leteckého a obranného sektoru výrazně dražší než širší trh. Podle analytiků tak může v krátkodobém horizontu dojít k vybírání zisků.

Podle Michaela O’Rourkea ze společnosti Jonestrading Institutional Services investory ovlivňuje i samotná povaha současných konfliktů. „Jde o první konflikt Spojených států, v němž protivník ve velké míře využívá drony a rakety,“ uvedl. Tento vývoj podle něj vede k přehodnocení toho, které firmy budou v budoucnu v sektoru dominovat. „K tomu přehodnocení dojde během příštích šesti měsíců,“ dodal.

Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby

Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě

V Brně otevírá nový Clarion Congress Hotel
ČTK
nst
nst

Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.

Hotel přináší do regionu kapacity, které podle investora dosud chyběly. Konferenční prostory pojmou až 1300 účastníků, přičemž hlavní kongresový sál má kapacitu 874 osob. Součástí jsou také menší flexibilní sály a technické zázemí odpovídající požadavkům na pořádání velkých mezinárodních akcí.

„Brnu chyběl hotel, který by dokázal obsloužit velké kongresy na špičkové úrovni. Tento projekt tuto mezeru zaplňuje,“ uvedl generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina. Podle něj má hotel propojit kongresové zázemí s kvalitními službami a napojením na město.

Součástí projektu je také 201 pokojů různých kategorií, od standardních až po apartmá. Hotel doplňuje restaurace s kapacitou 174 míst, lobby bar, kongresový bar a střešní wellness a fitness centrum s výhledem na historické centrum Brna.

Pro hosty je k dispozici 140 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho 20 s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Hotel nabízí bezbariérový přístup a využívá moderní technologie s důrazem na udržitelný provoz.

Clarion Congress Hotel Brno se nachází v docházkové vzdálenosti od hlavního vlakového i autobusového nádraží, mezinárodní letiště Brno Tuřany je vzdáleno zhruba deset kilometrů. Podle developera tak má být dobře dostupný jak pro účastníky kongresů, tak pro individuální hosty.

Velká obchodní dohoda na dosah. EU míří k podpisu s Austrálií

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Evropská unie je po letech vyjednávání blízko podpisu dohody o volném obchodu s Austrálií. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to podle agentury Bloomberg uvedla v dopise lídrům členských států. Podle zdrojů obeznámených se situací by mohla šéfka Komise odcestovat do Austrálie a dohodu podepsat už během víkendu.

Jednání jsou podle von der Leyenové v závěrečné fázi. Dohoda by měla posílit schopnost Evropské unie prosazovat globální standardy a zároveň zajistit odolnější dodavatelské řetězce.

Vyjednávání mezi EU a Austrálií se blíží ke konci už několik týdnů, stále je však brzdí některé sporné body, především otázky spojené s dovozem masa, uvádí Bloomberg.

K dalšímu posunu došlo i na politické úrovni. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí jednal s australským ministrem obchodu Donem Farrellem a následně na síti X uvedl, že obě strany „postupují správným směrem“.

Evropská unie i Austrálie se zároveň snaží co nejrychleji posílit obchodní vztahy s partnery, kteří sdílejí jejich ekonomické a politické postoje. Reagují tak mimo jiné na rostoucí obchodní napětí – zejména na nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem a na omezení Číny v dodávkách klíčových nerostných surovin.

EU v poslední době urychlila obchodní diplomacii i jinde. Po letech vyjednávání například uzavřela dohody s Indií a také s blokem jihoamerických zemí.

