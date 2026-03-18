Fed drží sazby, válka ale zatemňuje výhled

Sazby zůstávají na stávajících úrovních, ale nervozita roste. Fed sleduje inflaci i vývoj ve světě a nevylučuje další kroky.

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů nadále zůstává zvýšená, růst počtu pracovních míst zůstává slabší a míra nezaměstnanosti se v posledních měsících téměř nezměnila.

Pro ponechání sazeb hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru. Jeden z guvernérů, Stephen Miran, se vyslovil pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Fed o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.

Ekonomika roste, ale nejistota přetrvává

Americká ekonomika nadále roste solidním tempem. Fed současně ale upozornil, že nejistota ohledně dalšího vývoje zůstává zvýšená. Významným rizikem jsou mimo jiné dopady konfliktu na Blízkém východě.

Zdražení hypoték je nevyhnutelné. A už se děje

Money

Na válku v Íránu už doplácejí i české domácnosti. Zdražují jim hypotéky. Podle expertů je zvýšení úrokových sazeb hypoték v řádu desetin procentního bodu nevyhnutelné.

ČTK

Přečíst článek

Inflace zůstává problémem

Fed opět zdůraznil svůj dlouhodobý cíl držet inflaci na úrovni dvou procent. „Inflace zůstává poněkud zvýšená,“ uvedla banka ve svém prohlášení. Právě vývoj cen bude podle analytiků klíčový pro další rozhodování o sazbách.

Další kroky budou opatrné

Centrální banka uvedla, že při případných dalších úpravách sazeb bude pečlivě vyhodnocovat nová data, výhled ekonomiky i rizika. „Výbor je připraven upravit nastavení měnové politiky, pokud se objeví rizika, která by mohla ohrozit dosažení jeho cílů,“ uvedl Fed.

Jeden hlas pro snížení

Zajímavostí je, že rozhodnutí nebylo jednomyslné. Proti byl guvernér Stephen Miran, který prosazoval snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Podle něj by ekonomika potřebovala větší podporu.

Český byznys si může „líznout“ i Gulfstream nebo helikoptéru

Zprávy z firem

České firmy už neřeší jen vlaky a traktory. Na leasing si pořizují i letadla – včetně tryskáčů za miliardy korun.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Sequoia

Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze

Reality

Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Další rána pro průmysl. Hliník se blíží čtyřletému maximu

Hliník
iStock
ČTK
ČTK

Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje pouze ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku zcela zásadní. Jeho cena se aktuálně pohybuje těsně pod 3400 dolarů (72 350 korun) za tunu a je blízko čtyřletého maxima.

Americko-izraelská válka proti Íránu totiž narušila globální dodávky, napsal ve středu web CNBC. Hliník je nezbytný materiál v elektronice, dopravě a stavebnictví, stejně jako v dalších odvětvích, například při výrobě solárních panelů a obalů.

Dřevěná družice WISA WoodSat připravovaná finskými a českými odborníky

Zapomeňte na futuristické slitiny. „Novým“ slibným materiálem pro vesmír je dřevo

Názory

Špičkoví technici vytvářejí nové materiály. Anebo se dokážou podívat novým pohledem na materiály dávno známé a najít pro ně úplně nečekané využití. A tak teď konstruktéři pracují na nových kosmických družicích ze dřeva. Má to řadu výhod. Třeba i tu, že až se bude družice vracet na zemský povrch, určitě shoří v atmosféře a nespadne nám na hlavu.

Josef Tuček

Přečíst článek

Skokový růst cen

Od začátku války s Íránem 28. února tříměsíční futures na hliník na Londýnské burze kovů (LME) vzrostly do čtvrtka minulého týdne až o deset procent, než část zisků odevzdaly a skončily přibližně o osm procent výše.

Faktická paralýza lodní dopravy v Hormuzském průlivu totiž vedla k významnému narušení dodávek.

Výpadky výroby zvyšují tlak

Za poslední dva týdny jde o nejvýkonnější průmyslový kov. Cena hliníku se ve středu odpoledne pohybovala na londýnské LME v blízkosti 3370 dolarů za tunu.

Bahrajnská společnost Aluminium Bahrain (Alba), která provozuje největší hliníkárnu na světě, snížila produkci o 19 procent ze své roční kapacity 1,6 milionu tun. To jen posiluje obavy z globálního nedostatku hliníku.

David Havlíček

Šéf EGAP David Havlíček: My nabízíme lokomotivu, Korejci lokomotivu i s železnicí

Money

Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Cena může dál růst

Nižší zásoby a možnost dalších výpadků dodávek na Blízkém východě by mohly podle analytické společnosti CRU Group cenu hliníku zvýšit až ke 4000 dolarům za tunu.

Hlavní analytik CRU Guillaume Osouf nedávno uvedl, že cena hliníku na LME by byla nyní pravděpodobně mnohem vyšší, nebýt slabé globální poptávky po tomto kovu.

„Déletrvající konflikt pravděpodobně zásadně změní náš výhled trhu na zbytek roku, a to kvůli trvalému dopadu na globální nabídku a potenciálním negativním vlivům na poptávku,“ dodal.

Zdražení hypoték je nevyhnutelné. A už se děje

Money

Na válku v Íránu už doplácejí i české domácnosti. Zdražují jim hypotéky. Podle expertů je zvýšení úrokových sazeb hypoték v řádu desetin procentního bodu nevyhnutelné.

ČTK

Přečíst článek

Klíčem je Čína

Odpověď na otázku, jak se budou ceny dál vyvíjet, leží podle dalších analytiků v Číně. Ta je největším producentem hliníku a obvykle drží produkci omezenou na 45,5 milionu tun ročně, aby snížila emise a vyhnula se nadměrným kapacitám.

„Pokud čínská vláda usoudí, že ceny jsou příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi, a svět pak bude hliníkem zaplaven,“ řekl v pořadu CNBC Europe Early Edition generální ředitel těžební společnosti ACG Metals Artem Volynets.

Investoři zatím vyčkávají

Navzdory nedávnému růstu cen na LME ani jeden z analytiků neočekává, že by se hliník stal významným aktivem pro drobné investory, jako je tomu u stříbra nebo mědi.

Volynets řekl, že by ho překvapilo, kdyby se drobní investoři více zapojili do obchodování s tímto průmyslovým kovem.

Analytik Osouf z CRU poznamenal, že objem tzv. dlouhých pozic je teď jen o něco nižší než na konci ledna, takže zapojení fondů zůstalo od začátku konfliktu omezené. Dlouhou pozicí se rozumí spekulace na další růst ceny.

Nejdražší čokoládová tyčinka

Komodity loni příliš „nedivočily“. Centrální banky tak mohly jít s úroky dolů

Trhy

Komoditní trhy v roce 2024 až na pár výjimek ukázaly pouze nevýrazné výkony, které bledly ve srovnání s dalšími skupinami aktiv.

ČTK

Přečíst článek

„Zajímavé je, že investoři spekulující na pokles ceny zvýšili svou expozici o 15 000 kontraktů, což naznačuje, že větší část investorů teď sází na pokles cen,“ dodal.

Konflikt ochromil dopravu

Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Cena ropy Brent se kvůli tomu přechodně vyšplhala až ke 120 dolarům za barel. Později klesla, ale v posledních dnech se opět zvyšuje a nyní je blízko 110 dolarů za barel.

První banky zareagovaly na růst tržních úrokových sazeb v důsledku války v Íránu zdražením hypoték, další o tomto kroku uvažují. Vyplývá to z odpovědí mluvčích bank.

„První banky již zvedají úrokové sazby o 0,5 procentního bodu a předpokládáme, že k navýšení přistoupí postupně celý bankovní sektor,“ uvedl hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Vojta Ostatek.

„Rostou sazby, v Raiffeisenbank jsme tedy zdražili od pondělí 16. března o 0,5 procentního bodu,“ řekla ve středu mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

„Aktuální situaci velmi pečlivě monitorujeme a pokud nedojde v případě ceny úrokových swapů k významné změně trendu, zvýšení sazeb u hypotečních úvěrů se pravděpodobně nevyhneme,“ uvedl manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Minulý týden zvedla sazby o půl bodu také Partners Banka.

Další banky vyčkávají

„S ohledem na aktuální růst ceny peněz na finančních trzích, a to zejména tzv. tříletých swapů, který v důsledku prohlubujících se ekonomických dopadů blízkovýchodního konfliktu akceleruje, není vyloučené, že budeme nuceni promítnout rostoucí cenu peněz na finančních trzích do cen hypoték,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Moneta situaci rovněž sleduje. „V tuto chvíli však ponecháváme úrokové sazby hypoték beze změny,“ dodala mluvčí banky Tereza Ryšanová.

Také Air Bank podle mluvčí Alžběty Honsové situaci sleduje a nevylučuje žádnou variantu.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Money

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

nst

Přečíst článek

Zdražení hypoték je nevyhnutelné

„Pozorujeme skokový výkyv úrokových sazeb u tříletých swapů, které tentokrát vystřelily až k 4,3 procenta,“ uvedl Ostatek.

Tuzemské banky nyní poskytují každý měsíc hypotéky za 35 miliard korun a přibližně stejný objem hypoték s končící fixací je měsíčně přeceňován. Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim rovněž pokládá za velmi pravděpodobné, že banky brzy přistoupí ke zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. „Nyní se domnívám, že budeme svědky zdražení hypoték o 0,5 procentního bodu,“ odhadl.

Kolik zaplatí domácnosti navíc

Ostatek připomněl, že měsíční splátka hypotéky se splatností 30 let vzroste při zvýšení úrokové sazby o každou 0,1 procentního bodu přibližně o 60 korun na každý milion korun úvěru.

U hypotéky na pět milionů korun to znamená zhruba 300 korun měsíčně navíc. Pokud by tedy byla sazba vyšší například o 0,5 procentního bodu, zaplatí domácnost přibližně 1500 korun měsíčně navíc, což je asi 18 tisíc korun ročně.

Úrokové sazby v únoru podle dat České bankovní asociace v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta.

Realitní podcast s Tomášem Rusňákem

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Reality

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Stejná hypotéka a rozdílná splátka. I o několik tisíc. Nabídky bank se stále více rozcházejí

Money

nst

Přečíst článek
Doporučujeme