Fed drží sazby, válka ale zatemňuje výhled
Sazby zůstávají na stávajících úrovních, ale nervozita roste. Fed sleduje inflaci i vývoj ve světě a nevylučuje další kroky.
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů nadále zůstává zvýšená, růst počtu pracovních míst zůstává slabší a míra nezaměstnanosti se v posledních měsících téměř nezměnila.
Pro ponechání sazeb hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru. Jeden z guvernérů, Stephen Miran, se vyslovil pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Fed o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.
Ekonomika roste, ale nejistota přetrvává
Americká ekonomika nadále roste solidním tempem. Fed současně ale upozornil, že nejistota ohledně dalšího vývoje zůstává zvýšená. Významným rizikem jsou mimo jiné dopady konfliktu na Blízkém východě.
Na válku v Íránu už doplácejí i české domácnosti. Zdražují jim hypotéky. Podle expertů je zvýšení úrokových sazeb hypoték v řádu desetin procentního bodu nevyhnutelné.
Inflace zůstává problémem
Fed opět zdůraznil svůj dlouhodobý cíl držet inflaci na úrovni dvou procent. „Inflace zůstává poněkud zvýšená,“ uvedla banka ve svém prohlášení. Právě vývoj cen bude podle analytiků klíčový pro další rozhodování o sazbách.
Další kroky budou opatrné
Centrální banka uvedla, že při případných dalších úpravách sazeb bude pečlivě vyhodnocovat nová data, výhled ekonomiky i rizika. „Výbor je připraven upravit nastavení měnové politiky, pokud se objeví rizika, která by mohla ohrozit dosažení jeho cílů,“ uvedl Fed.
Jeden hlas pro snížení
Zajímavostí je, že rozhodnutí nebylo jednomyslné. Proti byl guvernér Stephen Miran, který prosazoval snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Podle něj by ekonomika potřebovala větší podporu.
