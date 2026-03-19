Nejpodivnější ropná firma světa. Inkasuje miliardy, aniž by vytěžila jediný barel
Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných“ akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.
Na první pohled působí Texas Pacific Land Corporation (TPL) jako další hráč z amerického ropného sektoru. Ve skutečnosti má ale mnohem blíž k realitnímu byznysu. Nevrtá, netěží a nenese náklady na produkci. Místo toho vlastní rozsáhlé pozemky v Permské pánvi na západě Texasu a inkasuje licenční poplatky z každého barelu, který na nich vytěží jiní, popisuje byznys model společnosti analytik XTB Tomáš Cverna.
Právě tento model dělá z TPL v očích investorů něco mezi energetickou a realitní firmou. Těžaři musí investovat miliardy do vrtů a řešit rostoucí ceny materiálů i služeb. TPL jen inkasuje podíl z produkce. „Mají tak výrazně vyšší marže, nižší kapitálovou náročnost a kvalitnější cash flow než běžné těžařské společnosti,“ dodává Cverna.
Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.
Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají
Trhy
Firma má roční tržby přes jednu miliardu dolarů a čistou marži přes 60 procent. „To je v energetice opravdu výjimečné,“ podotýká hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.
Bezpečnější sázka na ropu
Pro investory je to zvláštní kombinace. Firma je plně navázaná na cenu ropy, ale chová se jinak než běžné těžařské akcie. Když ropa roste, vydělává. Když náklady rostou, netýká se jí to tolik. Její akcie si od začátku roku připisují téměř 80 procent.
Válka v Íránu této rally jen přidává pod kotel. Má to ale jeden háček.
Akcie TPL se nyní obchodují asi za 75násobek zisku. To je několikanásobně víc než je tomu u většiny energetických firem. „Z hlediska valuace jde o agresivní růstovou sázku,“ podotýká Míšek. Podle něj může být akcie nadhodnocená i o více než 50 procent.
Od ropy k umělé inteligenci
Další důvod, proč investoři firmu tak vysoko oceňují, leží mimo ropu. Texas Pacific Land totiž vydělává také na vodě, bez které se těžba metodou frakování neobejde. Buduje potrubí a infrastrukturu pro její dopravu a řeší i odpadní vodu vznikající při těžbě. Jinými slovy – inkasuje nejen z ropy, ale i z „servisu“ kolem ní. A vedle toho se snaží vstoupit i do segmentu datových center. „Tento krok transformuje TPL z ropné akcie na hráče v rozvoji umělé inteligence,“ upozorňuje Míšek s tím, že právě tento narativ stojí za nedávným „re-ratingem“ a prudkým růstem ceny akcie.
Zatímco technologické akcie letos zpomalují, energetický sektor se vrací do centra pozornosti investorů. Akcie ropných těžařů od začátku roku výrazně rostou, v případě velkých hráčů klidně o desítky procent. Pomáhají jim vyšší ceny ropy, geopolitické napětí i přesun kapitálu z technologických titulů do tradičních odvětví.
Ropné firmy letos válcují technologie. Akcie těžařů přidaly desítky procent
Trhy
Texas Pacific Land tak spojuje zdánlivě neslučitelné. Je navázaná na ropný cyklus, ale nenese těžební rizika. Má stabilní příjmy, ale valuaci technologické firmy. A právě proto patří k nejzajímavějším – a zároveň nejméně pochopeným – titulům na trhu.
DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.
Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.
Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné
Trhy
Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.