newstream.cz Politika Plyn zdražuje o desítky procent. Blízký východ znovu rozhoupal evropský trh

Plyn zdražuje o desítky procent. Blízký východ znovu rozhoupal evropský trh

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru
Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.

Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování prudce vzrostla. Klíčový termínový kontrakt na nizozemském uzlu TTF se krátce dostal nad hranici 70 eur za megawatthodinu, což představovalo nárůst až o 35 procent. Později tempo růstu polevilo, přesto si plyn kolem deváté hodiny ráno připisoval zhruba čtvrtinu a obchodoval se poblíž 68 eur za MWh.

Za dramatickým výkyvem stojí především vývoj na Blízkém východě. Trhy znepokojily zprávy o útoku na katarský závod na zkapalněný zemní plyn (LNG), největší svého druhu na světě. Podle místních úřadů utrpěl značné škody, i když požáry se podařilo dostat pod kontrolu.

Napětí ale eskalovalo už o den dříve. Izraelský útok zasáhl íránské plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu, jedno z nejvýznamnějších nalezišť na světě. Následná ostrá rétorika ze strany Spojených států jen posílila obavy, že konflikt může přerůst v širší regionální krizi s přímým dopadem na energetické dodávky.

Tahle firma nevytěží jediný barel. Přesto inkasuje z ropy miliardy

Nejpodivnější ropná firma světa. Inkasuje miliardy, aniž by vytěžila jediný barel

Trhy

Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných“ akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Situaci navíc komplikuje omezený provoz v Hormuzském průlivu, klíčové dopravní tepně, kudy proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Jakékoli narušení tohoto koridoru okamžitě zvyšuje nervozitu na trzích – a žene ceny vzhůru.

Evropa přitom vstupuje do jarní části roku s relativně nízkými zásobami. Podle dat organizace Gas Infrastructure Europe byly zásobníky v EU naplněny necelými 29 procenty, v Česku zhruba 30 procenty. To sice odpovídá sezónnímu vývoji po zimě, ale zároveň to znamená menší polštář pro případ delších výpadků dodávek.

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

Zprávy z firem

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

ČTK

Přečíst článek

Současný cenový skok tak není jen krátkodobou reakcí na jednotlivé útoky. Odráží hlubší obavy trhu: že by se konflikt v oblasti Perského zálivu mohl proměnit v dlouhodobé narušení globálních toků plynu. A právě na těch je Evropa – i po snaze o diverzifikaci – stále závislá.

Ropná rafinérie v Saudské Arábii

Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Politika

Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady

Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se obává, že v důsledku středečního útoku Izrael na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu výrazně stoupnou ceny energií. Útok označil za nepochopitelný. Řekl to novinářům před odletem na summit EU v Bruselu.

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku

Politika

Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

ČTK

Přečíst článek

„Tahleta věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. Ještě včera jsme si mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že by mohly začít klesat,“ uvedl Babiš. Podle něj se po útoku situace totálně změnila a vývoj je velice špatný.

Nervozita na trzích a strategický význam útoku

Terčem útoku byla infrastruktura v oblasti pole South Pars gas field v Perském zálivu, které patří mezi největší naleziště zemního plynu na světě. Jakékoli narušení jeho provozu má okamžitý dopad na globální energetické trhy.

Analytici upozorňují, že i omezený útok může vyvolat spekulativní růst cen, protože trhy reagují především na nejistotu a riziko další eskalace mezi Izrael a Írán.

Reakce USA a mezinárodní dopady

Babiš odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donald Trump, který uvedl, že Spojené státy o útoku předem nevěděly. Podle něj Izrael již na toto strategické plynové pole znovu útočit nebude.

Washington se nyní snaží situaci uklidnit, protože další eskalace by mohla ohrozit dodávky energií nejen do Evropy, ale i do Asie.

EU bude řešit energetickou bezpečnost

Napětí přichází v době, kdy se Evropská unie snaží stabilizovat ceny energií a snížit závislost na rizikových regionech. Očekává se, že téma energetické bezpečnosti bude jedním z hlavních bodů summitu EU v Bruselu.

Podle diplomatických zdrojů mohou státy jednat o koordinovaném postupu při nákupu plynu, případně o uvolnění strategických rezerv, pokud by ceny dále prudce rostly.

Dopad na Česko

Pro Českou republiku by pokračující růst cen plynu znamenal tlak na domácnosti i průmysl. Vláda zatím neoznámila konkrétní opatření, ale nevylučuje zásahy, pokud by se situace dále zhoršovala.

Ekonomové zároveň upozorňují, že klíčové bude, zda konflikt zůstane omezený, nebo přeroste v širší regionální krizi. V druhém případě by dopady na evropské hospodářství mohly být výrazně citelnější.

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku

Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

Slovenská vláda dnes nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a Polsku, kde je nafta nyní shodně dražší než na Slovensku.

Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů; podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.

Reakce na „palivovou turistiku“

Kabinet ke schválení uvedených omezení využil platný stav ropné nouze, který Bratislava vyhlásila v únoru po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu.

Podle Fica mají uvedená omezení utlumit takzvanou palivovou turistiku, když mnoho Poláků začalo jezdit tankovat na Slovensko.

Limity pro tankování

Čerpací stanice na Slovensku budou moci prodávat naftu jen do palivové nádrže vozidel a do jednoho kanystru s objemem maximálně deset litrů. Například samoobslužné čerpací stanice, které nedokážou zajistit dodržování tohoto omezení, budou muset zavřít.

Zároveň na jedno tankování bude možné koupit naftu za nanejvýš 400 eur (9790 korun), což odpovídá více než 200 litrům tohoto paliva. Omezení se nebudou vztahovat například na vozidla slovenské policie, armády či záchranných složek.

Benzin zůstává bez omezení

Podle ministryně hospodářství Denisy Sakové vláda nepřistoupila k regulaci prodeje benzinu, neboť současná situace na trhu s pohonnými hmotami nebyla u tohoto paliva zneužívána.

Ceny paliv v Evropě zpravidla výrazněji stouply po začátku války na Blízkém východě na konci letošního února, po kterém prudce zdražila ropa.

Největší prodejce paliv na Slovensku, bratislavská rafinerie Slovnaft, která po lednovém přerušení dodávek ropovodem Družba začala využívat ropu ze slovenských státních rezerv, za poslední týden ovšem zopakovala, že ke změnám cen paliv bude přistupovat zdrženlivě.

Například benzin Natural 95 u čerpacích stanic Slovnaftu mimo dálnice přijde v okolí Bratislavy zpravidla na 1,539 eura (37,65 koruny) a nafta na 1,534 eura (37,53 koruny) za litr.

Od začátku války na Blízkém východě tak litr těchto paliv zdražil o zhruba pět eurocentů (1,22 koruny). Někteří jiní prodejci na Slovensku ale zvýšili ceny nafty výrazněji.

Česko už je dražší

Například v Česku, kde ještě v únoru byly pohonné hmoty levnější než na Slovensku, průměrná cena litru nafty u čerpacích stanic už překročila hranici 42 korun a Natural se prodává za 38 korun za litr.

Opatření ke zmírnění dopadů růstu cen ropy už přijaly i další evropské země. Rakousko dočasně sníží daň z benzinu a nafty a omezí marže maloobchodních prodejců pohonných hmot.

Maďarsko se dříve rozhodlo zavést cenové stropy u benzinu a nafty pro automobily s maďarskou poznávací značkou. Česká vláda zareagovala sledováním marží prodejců pohonných hmot.

